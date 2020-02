Matjaž Kopitar se je zahvalil četverici

Slovenska hokejska reprezentanca bo med četrtkom in nedeljo na Jesenicah gostila olimpijske predkvalifikacije, na katerih bo v družbi Litve, Hrvaške in Japonske glavna favoritinja za prvo mesto in napredovanje v avgustovski zadnji krog olimpijskih kvalifikacij. Selektor Matjaž Kopitar je po zadnjem sredinem treningu določil ekipo za turnir in se zahvalil štirim reprezentantom.

Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kopitar je na februarsko domačo akcijo, na kateri za njegove fante šteje le prvo mesto in napredovanje v zadnji krog olimpijskih kvalifikacijah, vpoklical 27 hokejistov. Po dveh skupnih dneh in treh treningih je določil zasedbo, ki bo med četrtkom in nedeljo uresničevala zadani cilj.

Prečrtati je moral četverico. Po sredinem treningu se je zahvalil branilcem Nejcu Stojanu (HDD Sij Acroni Jesenice), Aleksandru Magovcu (Poprad, Slovaška Extraliga) in Mihi Štebihu (Krakow, Poljska) ter napadalcu Boštjanu Goličiču (Bordeaux, Francija).

Na turnirju bo tako lahko računal na tri vratarje, sedem branilcev in 13 napadalcev.

Brez mesta v ekipi so ostali branilci Nejc Stojan, Miha Štebih in Aleksandar Magovac ter napadalec Boštjan Goličič. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Za uvod z Litvo

Turnir bosta v četrtek ob 15.30 odprli Hrvaška in Japonska, Slovenci pa se bodo ob 19. uri pomerili z Litvo. Reprezentanci sta lani aprila igrali na svetovnem prvenstvu drugega ranga, Slovenija je zmagala z 9:0, Litva pa je na koncu izpadla v nižji razred.

V petek Kopitarjeve čaka tekma s Hrvaško, v nedeljo pa še z Japonsko. Obe bosta na sporedu ob 19. uri.

Avgusta zadnja faza kvalifikacij

Zmagovalec skupine na Jesenicah, v kateri je favoritinja Slovenija, se bo uvrstil v zadnjo fazo tekmovanja. To bodo izvedli v treh skupinah na Slovaškem, Norveškem in v Latviji, in sicer med 27. in 30. avgustom, kar pomeni, da bi na finalnih kvalifikacijah, podobno kot za Pjongčang, lahko sodelovali tudi NHL-ovci.

Slovenska reprezentanca za olimpijske predkvalifikacije: Vratarji (3): Luka Gračnar (Storhamar, Norveška), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Matija Pintarič (Rouen, Francija)

Branilci (7): Aljoša Crnovič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Kristjan Čepon, Miha Logar (oba HK SŽ Olimpija, Alpska liga), Blaž Gregorc (Vitkovice, Češka Extraliga), Žiga Pavlin, Jurij Repe (oba Košice, Slovaška Extraliga), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska)

Napadalci (13): Tadej Čimžar (Katowice, Poljska), Žiga Jeglič (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Luka Kalan, Gregor Koblar (oba Unia Oswiecim, Poljska), Gal Koren (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Robert Sabolič (Ambri-Piotta, Švica, liga NLA), Rok Tičar (KAC, liga EBEL), Blaž Tomaževič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Jan Urbas, Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Nemčija, liga DEL), Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL).

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki selektorja: Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič (vratarji), Kari Savolainen

Olimpijske predkvalifikacije, Jesenice, 6.-9. februar* Četrtek, 6. februar

15.30 Japonska – Hrvaška

19.00 Litva – Slovenija Petek, 7. februar

15.30 Japonska – Litva

19.00 Slovenija – Hrvaška Nedelja, 9. februar

15.30 Hrvaška – Litva

19.00 Slovenija – Japonska * V zadnji krog kvalifikacij napreduje zmagovalec turnirja



Kako na olimpijske igre? Olimpijske predkvalifikacije, 3. krog, 6.-9. februar

Skupina G (Slovenija, Jesenice): Slovenija, Japonska, Litva, Hrvaška.

Skupina H (Kazahstan, Nursultan): Kazahstan, Poljska, Ukrajina, Nizozemska.

Skupina J (Velika Britanija, Nottingham): Velika Britanija, Madžarska, Estonija, Romunija. Olimpijske kvalifikacije, 27.-30. avgust*

Skupina D (na Slovaškem): Slovaška, Belorusija, Avstrija, kvalifikant 6.

Skupina E (Latvija, Riga): Latvija, Francija, Italija, kvalifikant 5.

Skupina F (Norveška): Norveška, Danska, Južna Koreja, kvalifikant 4. *olimpijsko vozovnico si zagotovi zmagovalec skupine

**Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Švica, Nemčija in Kitajska so že uvrščene na olimpijske igre v Pekingu 2022.

