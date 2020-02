Rok Tičar na Koroškem našel, kar je pogrešal na Švedskem

Slovenska hokejska reprezentanca bo med četrtkom in nedeljo na Jesenicah gostila olimpijske predkvalifikacije. Njeni tekmeci bodo Litovci, Hrvati in Japonci. Zmagovalec turnirja bo napredoval v zadnji krog kvalifikacij za nastop na zimskih olimpijskih igrah na Kitajskem 2022. Eden od ključnih členov napada slovenske izbrane vrste, ki ne beži pred vlogo favorita, bo standardni reprezentant Rok Tičar.

Korak za korakom

"Po dolgem času imamo popolno reprezentanco, kar je super. Že novembra sem dejal, da bo treba turnir vzeti povsem resno, brez podcenjevanja, saj se ti hitro lahko kaj zalomi. Res je, da imamo status favorita, a bomo morali biti stoodstotni na vsaki tekmi. Zagotovo je želja, da se uvrstimo na olimpijske igre, enaka kot tista pred Dansko, ko smo se prvič uvrstili. Olimpijske igre so le en vrhunski turnir. A gremo korak za korakom, najprej je treba zmagati na Jesenicah," 30-letnik opozarja na pomembnost resnega pristopa k štiridnevnemu turnirju.

Brez podcenjevanja

"Res je, da imamo status favorita, a morali bomo biti stoodstotni na vsaki tekmi." Foto: Vid Ponikvar Slovenci se bodo v četrtek ob 19. uri najprej pomerili z Litvo, ki so jo na lanskem svetovnem prvenstvu drugega razreda premagali z 9:0, v petek sledi tekma s Hrvaško, v nedeljo pa najverjetneje odločilno srečanje z Japonsko.

"Nasprotnike poznamo. Fantje so lani na prvenstvu precej lahko odpravili Litvo, za Japonce vemo, da so zelo hitri. Včasih jih je nekoliko teplo to, da niso bili najbolj disciplinirani, a s kanadskimi trenerji so pri tem naredili korak naprej. Hrvate prav tako poznamo. To bo sosedski derbi, na katerem nam bodo zagotovo poskusili pokvariti načrte, a mi bomo dobro pripravljeni nanje," o tekmecih razmišlja centralni napadalec, ki še ne želi pogledovati proti avgustovskim zaključnim kvalifikacijam: "Ne delamo načrtov za naprej, saj se ti lahko stvari, ko najmanj pričakuješ, zalomijo."

Selektor Matjaž Kopitar o nasprotnikih:

Ni realizacije, ni zajetnih minut

Za Gorenjcem je pestro klubsko tekmovalno obdobje. Še tretjo zaporedno sezono je zamenjal klub sredi sezone. Začel je v Skandinaviji, kjer je v dresu Oskarshamna spoznal zahtevnost tamkajšnje elitne SHL-lige (v tej je sicer peščico tekem odigral že pred več kot desetimi leti). V statistiko je vpisal 19 tekem, a ob neučinkovitosti (ostal je brez zadetka in asistence) so minute na ledu vztrajno kopnele.

"S svojo igro sem bil zadovoljen, a z realizacijo res ne morem biti. Devet tekem sem odigral v prvem, drugem napadu, a ko ni bilo zadetkov, podaj, se je minutaža zelo zmanjšala, tako da je bilo preostalih deset zame le mučenje," se spominja izkušnje iz Oskarshamna. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Kot ekipi nam nikakor ni šlo. Prve tri tedne smo bili sicer prvi, nato pa smo začeli izgubljati in tudi druge ekipe so na nas začele gledati bolj resno. S svojo igro sem bil zadovoljen, a z realizacijo res ne morem biti. Devet tekem sem odigral v prvem, drugem napadu, a ko ni bilo zadetkov, podaj, se je minutaža zelo zmanjšala, tako da je bilo preostalih deset zame le mučenje. Vse skupaj se je poznalo na moji statistiki, zato smo se tudi razšli," se spominja izkušnje z Oskarshamnom, iz katerega se je konec januarja preselil v razširjeno avstrijsko ligo k Celovcu.

Ni pričakoval višje ravni od KHL

Kot pravi, bi se lahko selitev zgodila prej, a je tudi po novembrskem reprezentančnem premoru vztrajal na severu.

"Že novembra sem imel veliko možnosti, a ko sem takrat z reprezentanco nastopil v Latviji, sem dobil nov zagon. Spet sem začel uživati v hokeju, kot mora vsak športnik. Upal sem, da bom to prenesel tudi v klub, a preprosto nismo bili konkurenčni, pa niti meni ni šlo, kot sem želel. Slog hokeja mi je sicer ustrezal, saj sem tudi sam dober drsalec, a večina klubov v tej ligi je na res visoki ravni. Nisem pričakoval, da je lahko neka liga, kot je švedska, še na višji ravni kot liga KHL, kar zadeva "working attitude", delovne navade. Tudi po pogovoru s fanti lahko rečem, da je po delavnosti ta liga ena od najtežjih."

Iz Švedske se je preselil k branilcu naslova lige EBEL Celovcu. Foto: Sportida

Na Koroškem spet našel užitek

Užitek v hokejski igri je našel v ligi EBEL, v katero se je vrnil po skoraj desetletju. Zadnjič je bil del EBEL-ligaškega dogajanja v sezoni 2010/11, ko je branil barve Jesenic, zdaj pa pomaga trofejnemu koroškemu klubu, ki brani naslov prvaka v tekmovanju.

"Vesel sem, da se nam je v Celovcu uspelo dogovoriti. Pozitivno sem presenečen nad organizacijo v tem klubu. Super je spet uživati v hokeju, predvsem pa biti pomemben del v ekipi. Mislim, da vsak igralec, ki mu odvzamejo tisto, v čemer je najboljši, težko igra drugo vlogo. Zdaj imam spet to vlogo in lahko rečem, da res uživam," je zadovoljen Tičar, ki je s Celovčani odigral dve tekmi – eno je zaradi poškodb odigral na krilu – in se ob zmagi nad Dunajem podpisal pod asistenco.

Naslednja tekma ga čaka v reprezentančnem dresu. V četrtek se bo s soigralci zoperstavil Litvi.

Vpoklicani reprezentanti Vratarji (3): Luka Gračnar (Storhamar, Norveška), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Matija Pintarič (Rouen, Francija)

Branilci (10): Aljoša Crnovič, Nejc Stojan (oba HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Kristjan Čepon, Miha Logar (oba HK SŽ Olimpija, Alpska liga), Blaž Gregorc (Vitkovice, Češka Extraliga), Aleksandar Magovac (Poprad, Slovaška Extraliga), Žiga Pavlin, Jurij Repe (oba Košice, Slovaška Extraliga), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska), Miha Štebih (Krakow, Poljska)

Napadalci (14): Tadej Čimžar (Katowice, Poljska), Boštjan Goličič (Bordeaux, Francija), Žiga Jeglič (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Luka Kalan, Gregor Koblar (oba Unia Oswiecim, Poljska), Gal Koren (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Robert Sabolič (Ambri-Piotta, Švica, liga NLA), Rok Tičar (KAC, liga EBEL), Blaž Tomaževič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Jan Urbas, Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Nemčija, liga DEL), Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL).

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki selektorja: Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič (vratarji), Kari Savolainen

Olimpijske predkvalifikacije, Jesenice, 6.-9. februar* Četrtek, 6. februar

15.30 Japonska – Hrvaška

19.00 Litva – Slovenija Petek, 7. februar

15.30 Japonska – Litva

19.00 Slovenija – Hrvaška Nedelja, 9. februar

15.30 Hrvaška – Litva

19.00 Slovenija – Japonska * V zadnji krog kvalifikacij napreduje zmagovalec turnirja



Kako na olimpijske igre? Olimpijske predkvalifikacije, 3. krog, 6.-9. februar

Skupina G (Slovenija, Jesenice): Slovenija, Japonska, Litva, Hrvaška.

Skupina H (Kazahstan, Nursultan): Kazahstan, Poljska, Ukrajina, Nizozemska.

Skupina J (Velika Britanija, Nottingham): Velika Britanija, Madžarska, Estonija, Romunija. Olimpijske kvalifikacije, 27.-30. avgust*

Skupina D (na Slovaškem): Slovaška, Belorusija, Avstrija, kvalifikant 6.

Skupina E (Latvija, Riga): Latvija, Francija, Italija, kvalifikant 5.

Skupina F (Norveška): Norveška, Danska, Južna Koreja, kvalifikant 4. *olimpijsko vozovnico si zagotovi zmagovalec skupine

**Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Švica, Nemčija in Kitajska so že uvrščene na olimpijske igre v Pekingu 2022.

