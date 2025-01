Oven

Zvečer lahko pričakujete ogromno druženja. Kljub temu, da bo dan naporen, bo večer lepši. Najverjetneje se boste srečali s prijatelji, ki jih že dolgo niste videli. Počutili se boste odlično in nadoknaditi boste želeli vse za nazaj. Dialog in komunikacija vam ne bosta tuja. V dopoldnevu boste prisluhnili osebi, ki vam je blizu. Ponudili ji boste svojo pomoč.

Bik

Trudili se boste, da nihče ne bi ugotovil, kaj vas pravzaprav skrbi in kdo vas poskuša vreči iz ravnotežja. Niti mnogih dogodkov boste držali v svojih rokah ter se poskušali prilagajati novim okoliščinam, ki vam ne bodo niti najmanj všeč. Pri tem vam bodo zelo pomagali člani vaše družine. Imeli boste veliko skrbi, zato pustite, da vam priskočijo na pomoč.

Dvojčka

Ste v skrbeh za dom in domača razmerja? Dan bo idealen, da se skoncentrirate na to, kako boste zakrpali vse nesporazume, ki so nastali med vami in vašimi ljubljenimi. Uberite raje čisto pot, srečajte se ali dobite za pogovor. Zagotovo bo rezultat tega soočenja harmonija med vami.

Rak

Trenutno se učite nekaj novega, kar vam bo v veliko pomoč na dolgi rok. Ne bodite prehitri, a poskusite in spremenite stvari samo zaradi tega, ker ne odgovarjajo vašim standardom. Čeprav so konflikti in nesporazumi naredili komunikacijo težko, boste dobili veliko moči iz vztrajnosti.

Lev

Danes boste spet kritizirali druge, zaradi česar boste bili tudi sami tarča. Spoznali boste, da dobivate nazaj tisto, kar ste v preteklosti izločili. Zbudili se boste ob dejstvu, da če boste preveč kritični do drugih, boste sprožili nepotrebno bolečino in trpljenje. Namesto kritik raje izpostavite pozitivne stvari in dobili boste neverjetne rezultate.

Devica

Danes vam bo jasno, da niste tako fit, kot bi lahko bili ali pa mora nekdo, ki vam je blizu, pričeti z dnevno telovadbo. Pojdite sami v fitnes ali pa peljite to osebo. Nikoli ni prepozno pričeti s kakšno aktivnostjo v življenju. Nivo vaše fitnes rekreacije se bo počasi in enakomerno dvigoval. To bo izboljšalo vašo mentalno in fizično kondicijo.

Tehtnica

Danes boste prvi, ki boste izvedeli pomembno novico. Morali se boste tudi odločiti, komu jo boste povedali in komu ne. Manj ljudem boste zaupali, večje bodo možnosti, da informacija ne bo ušla do napačnih ljudi. Vsekakor premislite, komu jo boste zaupali in kdo so pravi prijatelji v takšnih časih.

Škorpijon

Nadzorujte svoje vedenje. Pesimistične misli vas bodo povsem omrežile. Razočarani boste nad partnerjem, saj se vam bo zdelo, da vas ne razume. Tudi na delovnem mestu bodo od vas zahtevali več kot dogovorjeno. Recite ne, saj tudi vi niste stroj. Nejevoljni boste. Izogibajte se prepirom, če se boste le lahko, vseeno pa se postavite zase. Zdravje: počutje bo zmerno!

Strelec

Ne razlagajte o svojih poslovnih namerah in načrtih. Lahko bi vas ocenili na napačen način ali pa bi vaše izjave uporabili v svojo korist. Pri poslovnih srečanjih ohranite prisebnost duha. Ne zidajte gradov v oblakih. Ne glede na vaš optimizem želite stvari, ki so še nekoliko daleč. Sprostite se.

Kozorog

Osredotočite se na splošno počutje in vitalnost! Vašemu telesu primanjkuje energije, zato boste morali napolniti baterije. Lenarjenje si lahko privoščite kasneje, zato ne oklevajte več. Sedenje lahko slabo vpliva na počutje, prav tako pa boste morali začeti paziti na odvečne kilograme. Delovni dan bo danes minil zelo hitro.

Vodnar

Ne belite si las zaradi odnosov. Planeti vam ne morejo biti nenehno naklonjeni. Premislite o tem, ali ste morda rekli kaj takega, s čimer bi lahko užalili sodelavca ali sorodnika. Premislek bo tu nujno potreben. Odmislite težave in se zatopite v delo! Delovne obveznosti boste opravili brez posebnih težav, prav tako boste v službi zelo dobre volje.

Ribi

Danes se bodo pojavili prepiri tako z družinskimi člani kot z osebami na delovnem mestu. Dan poskusite nameniti samo sebi. Na področju dela boste danes res zadovoljni. Zdelo se vam bo, da opravljate svoje delo uspešno in da v njem uživate. Pokazali boste predanost, ki je do sedaj še niste. To bodo opazili tudi nadrejeni. Počutje bo stabilno!