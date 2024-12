Kriptovalute: Priložnost za investiranje tudi za tiste, ki ne znajo!

V zadnjem obdobju smo priča izrazitim nihanjem na trgu kriptovalut, ki se odražajo v hitrih premikih vrednosti tako navzgor kot navzdol. Ta volatilnost je posledica različnih dejavnikov, vključno z makroekonomskimi trendi, regulativnimi spremembami in tehnološkimi inovacijami. Kljub temu pa trenutni "bull market" ponuja edinstvene priložnosti za vlagatelje, ki so pripravljeni izkoristiti ta pozitivni trend ne glede na njihovo stopnjo znanja ali interesa pri sodelovanju v stresnem okolju, kar kriptovalute tudi so za tiste, ki nimajo dovolj pregleda nad trgom ali pa enostavno tega ne znajo in posledično ne želijo sami.

Povabilo k sodelovanju v nagradni igri

Ob tej priložnosti vas vabimo, da se pridružite naši nagradni igri, kjer lahko osvojite nagrado v višini 1.000 evrov začetnega kapitala, ki ga bo družba Incrementum d. o. o. vložila v vaš osebni portfelj kriptosredstev. Ta portfelj bomo v podjetju Incrementum d. o. o. z našo izjemno ekipo analitikov kriptotrga skrbno in brezplačno upravljali do konca leta 2025. Decembra 2025 si boste lahko del ali celotno vrednost svojega portfelja tudi izplačali. Na tem mestu bi poudarili, da nihče ne more oceniti, v kakšnih odstotkih se bo vaš portfelj v tem času povečal oziroma zmanjšal, saj lahko zgolj sklepamo, kaj je trg sposoben narediti v času t. i. bikovskega trenda (angl. "Bull market").

Če si decembra 2025 vrednosti celotnega portfelja ne boste izplačali, bo ta oziroma njegov neizplačani del predmet stroškov upravljanja s strani družbe Incrementum d. o. o. Potrebna pojasnila, povezana s stroški upravljanja, bodo podana nagrajencu ob prejemu nagrade oziroma v obdobju po njeni podelitvi.

Zakaj investirati v kriptovalute zdaj?

Trg kriptovalut je eden najhitreje rastočih finančnih trgov na svetu. Njegova rast je podprta z naraščajočim sprejemanjem digitalnih sredstev v tradicionalnih finančnih krogih, tehnološkim napredkom in povečanjem institucionalnih naložb. Vlagatelji, ki so pripravljeni izkoristiti trenutne tržne razmere, lahko potencialno dosežejo visoke donose.

Incrementum: vaš partner pri investiranju v kriptovalute Podjetje Incrementum d. o. o. je slovensko podjetje, ki od leta 2018 pomaga vlagateljem pri varnem in enostavnem vstopu na trg kriptovalut. S svojim znanjem in izkušnjami omogočajo strankam, da izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja ta hitro rastoči trg. Banka nas nadzira na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, hkrati pa poskušamo v največjem možnem obsegu slediti evropski zakonodaji, ki je bila sprejeta na področju trga kriptosredstev, torej Uredbi MiCA ter drugim zavezujočim in nezavezujočim pravnim aktom s tega področja, čeprav trenutno še nismo zavezani k spoštovanju predmetne zakonodaje. Ob navedenem družba Incrementum d. o. o. zagotavlja visok nivo varnosti in transparentnosti pri upravljanju vaših naložb. Foto: Incrementum

Trenutni "bull market" predstavlja idealno priložnost za vstop na trg kriptovalut. S sodelovanjem z Incrementuma boste imeli dostop do strokovnega znanja in podpore, ki vam bo pomagala pri sprejemanju informiranih investicijskih odločitev. Ne zamudite te priložnosti in se pridružite številnim zadovoljnim strankam, ki so že izkoristile prednosti investiranja v kriptovalute.

Če imate kakršnokoli vprašanje glede sodelovanja v nagradni igri, so vse informacije razvidne v splošnih pogojih.

Če pa bi želeli stopiti v stik z nami in prejeti popolnoma neobvezujoče informacije, kako preudarno vstopiti na trg kriptovalut, nas pokličite na telefonsko številko 082 828 999 in z veseljem vam bomo podali vse informacije, ki jih potrebujete, ne glede na to, ali se odločite investirati pri nas ali ne.

Za bolj poglobljeno razumevanje trenutnega stanja na trgu kriptovalut si lahko kar v svojem naslonjaču ogledate naslednji video:

Težko vam kdorkoli ponudi kaj več, kajne? Ali nagrado ali informacije visoke vrednosti. Čas je, da vzamete usodo v svoje roke in tudi sami spoznate, kaj ponuja trg kriptovalut.

Opozorilo: Investiranje v kriptovalute je tvegano. Pretekli donosi niso garancija za prihodnje rezultate. Pred vlaganjem v trg kriptosredstev se posvetujte s strokovnjakom s področja kripto trgov in se tako seznanite s tveganji, povezanimi z naložbami v kriptovalute.