... leta 1998 je izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) soglasno potrdil Bojana Prašnikarja za novega trenerja slovenske članske reprezentance. Za Prašnikarja je bilo mesto selektorja reprezentance vse prej kot neznanka. Takratni trener Maribora jo je vodil že v prvih letih samostojnosti.

Novi stari selektor naj bi selektorsko paličico vihtel od 1. februarja 1998 do 31. decembra 1999. Ob uvrstitvi na evropsko prvenstvo na Nizozemsko in Belgijo pa bi mu pogodbo z NZS avtomatično podaljšali za šest mesecev.

A Prašnikar na trenerski klopi še zdaleč ni ostal tako dolgo, saj jo je v drugo vodil zgolj pet mesecev in le na petih tekmah. Slovenija je v tem obdobju dosegla le eno zmago, enkrat je remizirala in trikrat izgubila. Nasledil ga je Srečko Katanec.

Zgodilo se je še …

Leta 1903 so oznanili novo kolesarsko dirko, danes eno od najbolj prestižnih, Dirko po Franciji.

Leta 1963 je na 51. odprtem prvenstvu Avstralije Margaret Court v finalu premagala Jano Lehane O'Neill (6:2, 6:2), v moški konkurenci pa je Roy Emerson v finalu premagal Kena Fletcherja (6:3, 6:3, 6:1).

Leta 2003 je za slalomsko senzacijo v Wengnu poskrbel Japonec Akira Sasaki, ki se je s štartno številko 65 prebil na zmagovalne stopničke. Končal je na drugem mestu, le štiri stotinke za Italijanom Giorgiom Rocco. Tretji je bil Hrvat Ivica Kostelić.

Leta 2005 so si blamažo privoščili nogometaši španskega velikana Real iz Madrida, ki so se od pokalnega tekmovanja poslovili že v osmini finala. Sredi španske prestolnice jih je izločil drugoligaš Valladolid, ki se je na Santiagu Barnabeu veselil napredovanja po remiju z 1:1. Napredoval je zaradi pravila večjega števila doseženih zadetkov v gosteh, saj se prva tekma končala brez zadetkov. Beli balet je sicer v 66. minuti povedel prek Michaela Owna, a je 11 minut pozneje Xavi More priskrbel izenačenje in napredovanje.

Leta 2008 je nekdanji slovenski boksar Dejan Zavec v svojem 25. dvoboju še petindvajsetič zmagal ter tako ostal neporažen v profesionalni konkurenci. V Düsseldorfu je v četrti rundi z "knockoutom" strl odpor Italijana Pietra d'Alessia. Zavec je tako z novo zmago uspešno opravil preizkus pred bojem za naslov evropskega prvaka.

Leta 2010 so slovenski rokometaši na prvi tekmi evropskega prvenstva v Innsbrucku pripravili enega od največjih preobratov v reprezentančni zgodovini. V uvodnem obračunu so bili po polovici tekme v Švedi na robu visokega poraza (7:13), v drugem polčasu pa priredili preobrat in se veselili s 27:25. Slovenija je prvenstvo v Avstriji končala na 11. mestu.

Leta 2011 je slovenski deskar Rok Marguč na svetovnem prvenstvu v La Molini osvojil srebro v paralelnem veleslalomu. Celjan, ki je bil v kvalifikacijah celo najhitrejši, je v finalu priznal premoč Avstrijcu Benjaminu Karlu.

Leta 2013 se je po 119 dneh stavke le začela sezona hokejske lige NHL.

Leta 2013 je biatlonec Jakov Fak na zasledovalni tekmi v Anterselvi na 12,5 km zasedel drugo mesto. Zmagal je Rus Anton Šipulin, ki se je prvega mesta veselil kljub dvema zgrešenima streloma, tretji je Avstrijec Daniel Mesotitch (+ 25,8/1).

Leta 2013 je nekdanja slovenska alpska smučarka Tina Maze na smuku v italijanski Cortini d'Ampezzo končala na drugem mestu in se še utrdila v vodstvu svetovnega pokala. Pred Črnjanko je smukaško preizkušnjo s 43 stotinkami sekunde prednosti končala Američanka Lindsey Vonn. Tretja je bila še ena Američanka Leonne Smith.

Leta 2013 je na prvi tekmi svetovnega pokala smučarjev skakalcev v Sapporu Robert Kranjec zasedel tretje mesto. Na vrh zmagovalnega odra je skočil Čeh Jan Matura, drugi je bil Norvežan Tom Hilde.

Leta 2014 je na tekmi svetovnega pokala smučarjev skakalcev v Zakopanah, kjer so zaradi težav z zaletno smučino in dežjem izpeljali le eno serijo, Peter Prevc osvojil drugo mesto. Zmagal je Norvežan Anders Bardal.

Leta 2018 je alpska smučarka Julia Mancuso na smuku v Cortini d'Ampezzo sklenila kariero. Američanka je v svetovnem pokalu zbrala kar 399 nastopov, 36-krat je stala na odru za zmagovalce, osvojila je štiri olimpijske medalje.

Rodili so se …

1952 – nekdanji kanadski hokejist Michel Plante

1962 – nekdanji slovenski smučarski skakalec, trener Vasja Bajc

1962 – nekdanji ameriški košarkar, trener Jeff Van Gundy

1963 – nekdanji ameriški košarkar, trener Michael Adams

1966 – nekdanji kanadski hokejist Sylvain Côté

1966 – nekdanji švedski teniški igralec Stefan Edberg

1969 – nekdanji nogometaš Predrag Mijatović

1969 – nekdanji irski nogometaš Steve Staunton

1970 – nekdanji nemški nogometaš Steffen Freund

1974 – nekdanji kanadski hokejist Ian Laperrière

1974 – nekdanji bolivijski nogometaš Jaime Moreno

1975 – avstralska odbojkarica na mivki Natalie Cook

1976 – nekdanji italijanski nogometaš Natale Gonnella

1979 – nekdanja ruska ritmična gimnastičarka Svetlana Korkina

1979 – nekdanji španski nogometaš Josu Sarriegi

1980 – nekdanji slovenski atlet Matic Osovnikar

1980 – britanski voznik formule 1 Jenson Button

1980 – nekdanji litovski košarkar Arvydas Macijauskas

1981 – nekdanji argentinski nogometaš Lucho González

1982 – nekdanji ameriški hokejist Mike Komisarek

1984 – malijski nogometaš Jimmy Kébé

1984 – avstrijski hokejist Thomas Vanek

1985 – angleški nogometaš Elliott Ward

1986 – italijanski nogometaš Claudio Marchisio

1988 – ameriški košarkar JaVale McGee

1991 – hrvaška teniška igralka Petra Martić