S prihodom novega urednika je POP TV prekinil sodelovanje s svojim dolgoletnim dopisnikom iz Londona Branetom Kastelicem, poroča Žurnal24. Na komercialni televiziji so novico potrdili in dodali, da njihovi gledalci za novice z Otoka zaradi te spremembe ne bodo prikrajšani.

S prvim januarjem je novi urednik POP TV postal Damjan Košec, ki je na tem mestu nadomestil Tjašo Slokar Kos. Ta je prevzela svetovalno vlogo, Košec pa razvoj vsebin znotraj informativnega programa.

Isti čas so se poslovili tudi od svojega dolgoletnega dopisnika Braneta Kastelica, ki je bil zadolžen za novice iz Velike Britanije. Da so prekinili sodelovanje z njim, so potrdili za omenjeni portal. "Z Branetom Kastelicem smo res prekinili sodelovanje, kar pa nikakor ne pomeni, da bodo naši gledalci prikrajšani za novice z Otoka. V naši medijski hiši imamo kakovostne novinarje zunanje redakcije, ki dogajanje v Veliki Britaniji zelo dobro poznajo," so pojasnili. Zakaj so prekinili sodelovanje z njim, ni znano.

Po 18 letih pa se je od Pro Plusa, katerega del je tudi POP TV, poslovila še novinarka informativne oddaje Svet na Kanalu A Jasmina Štorman. Po poročanju Slovenskih novic se od novinarstva poslavlja in se je usmerila v odnose z javnostmi. Razlog? Lažje usklajevanje službenih in družinskih obveznosti. Da jih zapušča, je na družbenih omrežjih sporočila voditeljica Nuša Lesar.

