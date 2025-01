Kako dopustujemo Slovenci?

Vsi sanjamo o počitnicah, kjer je za vse poskrbljeno, cene so ugodne in destinacija popolna. Prav to ljubiteljem potovanj omogočajo First Minute rezervacije, ki so vedno bolj priljubljene med popotniki po vsem svetu. Preverili smo, zakaj so zgodnje rezervacije potovanja tako priljubljene, za kakšne počitnice se navadno odločamo Slovenci in tudi kaj nam kažejo trendi za najbolj priljubljene destinacije letošnjega poletja.

S First Minute rezervacijo do ugodnejših ponudb

Le kdo si ne želi odpotovati na sanjsko destinacijo, ob tem pa še občutno prihraniti? Ena največjih prednosti First Minute rezervacij so prav ugodne cene. Turistične agencije in letalske družbe pogosto ponudijo najboljše cene za tiste, ki se za svoje počitnice odločijo zgodaj.

Foto: Shutterstock

Nekatere agencije ponujajo celo možnost plačila na obroke, kar pomeni, da lahko First Minute rezervacijo sklenete tudi, če do trenutka nakupa še niste prihranili dovolj denarja za poletni dopust. To pri First Minute ponudbi omogočajo tudi v Turistični agenciji Sonček, kjer si lahko za obročno odplačilo zagotovite do 48 obrokov.

Ne glede na to, ali se boste odločili za obročno odplačevanje ali pa boste celotno rezervacijo poplačali na enkrat, boste do poletja, ko se boste odpravili na dopust, v vsakem primeru že v celoti odplačali svoje počitnice. Po vrnitvi domov boste tako že lahko brezskrbno začeli razmišljati o naslednji avanturi.

Zagotovite si večjo izbiro lokacij in nastanitev

S First Minute rezervacijo si boste zagotovili najboljše lokacije in nastanitve, ki za vse tiste, ki se iskanja lotijo kasneje, niso več na voljo. Želite sobo s pogledom na morje ali apartma blizu plaže? Pri dovolj zgodnji rezervaciji so vse vaše želje dosegljive.

Foto: Shutterstock

Fleksibilnejši ste lahko tako tudi pri izbiri datumov, ki vam in vaši družini ali družbi najbolj ustrezajo, kar je posebej pomembno za družine s šoloobveznimi otroki.

Načrtovanje počitnic naj ne bo stresno

Med glavnimi razlogi za priljubljenost potovanj so zagotovo želja po oddihu, počitku, pobegu od skrbi, vsakodnevnih obveznosti in stresa. Zato naj tudi načrtovanje počitnic ne bo stresno. Z zgodnjo rezervacijo počitnic se boste izognili paniki pri iskanju ponudbe za sanjski dopust v zadnjem trenutku.

S First Minute rezervacijo boste imeli vse urejeno dovolj hitro, da boste svoje počitnice lahko pričakali sproščeno in brezskrbno. Tako bo tudi načrtovanje morebitnih dodatnih aktivnosti, kot so izleti, ogledi, rezervacije restavracij, veliko lažje in manj stresno.

Foto: Shutterstock

Več časa za veselje

Zagotovo se še spomnite, kako težko se je z dopusta vrniti domov. Pa veste, da je to mnogo lažje, če imate v času, ko zaključujete en dopust, že rezerviran naslednji oddih ali pa ste se zanj vsaj že odločili? Eden najprijetnejših delov potovanja je namreč pričakovanje, zato je dopust vedno lažje zaključiti, če ste hkrati že pričakujete naslednjega. Pa kaj, če je do njega še več mesecev, se ga boste lahko pa dalj časa veselili.

Kdaj je torej idealen čas za rezervacijo počitnic 2025?

Idealni čas za rezervacijo počitnic je prav zdaj. Največji First Minute popusti so na voljo do konca januarja, nato se ti postopoma zmanjšujejo do konca februarja, le še redki so na voljo do konca marca, kasneje pa niso več na voljo.

Kot so nam zaupali v Turistični agenciji Sonček, velike hotelske verige na Jadranu, kot so na primer Aminess hoteli, ponujajo popuste za določene hotele le do konca januarja. Bluesun hoteli svoje ugodnosti za zgodnje rezervacije podaljšajo do konca februarja, medtem ko Maistra višje popuste ponuja samo do 15. januarja. Prav tako zgodaj, 23. januarja, pa svoje First Minute popuste zaključujejo tudi hoteli Valamar.

Foto: Shutterstock

Lahko bi rekli, da ni enostavnega in enotnega pravila, ki bi ga lahko posplošili na vse destinacije in nastanitve, a zlato pravilo velja: prej ko se odločite, več lahko prihranite in boljša je izbira. Zato ne odlašajte in si čim prej zagotovite popolno destinacijo za poletje 2025.

Kakšni bodo trendi to poletje?

V zadnjih letih so potovanja ponovno v razcvetu. Priljubljene destinacije za First Minute rezervacije v letu 2025 vključujejo sredozemske države, kot so Španija, Grčija in Turčija, pa tudi eksotične lokacije, na primer Maldive, Bali in Mehiko. Ne glede na izbrano destinacijo boste s First Minute rezervacijo zagotovo prihranili in si zagotovili tudi preostale prednosti, ki jih vključuje zgodnje načrtovanje počitnic.

Foto: Shutterstock

Lani se je po podatkih statističnega urada med julijem in septembrom na vsaj eno potovanje v tujino odpravilo 60 odstotkov prebivalcev Slovenije. Skoraj dve tretjini vseh potovanj je bilo opravljenih v tujini, pri čemer je s kar 67 odstotki prevladovala sosednja Hrvaška.

Čeprav podatki kažejo, da je povprečna dolžina posameznega turističnega potovanja trajala pet nočitev, pa so bila potovanja v tujini daljša.

Željam slovenskih počitnikarjev pa s svojo ponudbo sledijo tudi v Turistični agenciji Sonček, kjer v času, ko so na voljo First Minute ponudbe, zagotavljajo izjemne popuste tako za rezervacijo počitnic v bližnjih državah, kot tudi tistih bolj oddaljenih.

na Jadranu s popustom do 30 odstotkov, v Sredozemlju s popustom do 35 odstotkov in v Egiptu s popustom do kar 40 odstotkov. Pri Sončku si lahko tako te dni zagotovite First Minute počitnicein

Foto: Shutterstock

First Minute rezervacije so idealna rešitev za vse, ki želijo izkoristiti najboljše ponudbe, prihraniti denar in imeti zagotovljeno popolno izkušnjo. Ne glede na to, ali potujete sami, v dvoje ali z družino, je zgodnje načrtovanje ključ do sproščenih in nepozabnih počitnic. Torej, zakaj čakati? Začnite načrtovati že danes in si zagotovite sanjske počitnice po najboljši možni ceni.