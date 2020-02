Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski napadalec Jan Drozg se vrača v razvojno ligo ECHl, v kateri je začel sezono. Štajerec je med decembrom lani in februarjam dobil priložnostu na 28 tekmah članske lige AHL, a so se mu zdaj pri Wilkes-Barre/Scranton Penguins zahvalili za sodelovanje in ga poslali k ECHL-ovcu Wheeling Nailers.