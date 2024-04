"Na tako kratkih turnirjih, kot je to svetovno prvenstvo, se sicer lahko zgodi vse, lahko tudi katera od ekip preseneti koga od favoritov, a mi moramo iti tja zmagat vsako tekmo in spravit Slovenijo nazaj med elito," slabe tri tedne pred začetkom svetovnega hokejskega prvenstva drugega kakovostnega razreda pravi napadalec Jan Drozg, ki je drugo klubsko sezono preživel v Rusiji, zdaj pa je pripravljen na reprezentančno poglavje, v katerem se bo z rojaki konec meseca v Bolzanu boril za napredovanje v elitno divizijo.

Drugi teden priprav slovenske hokejske reprezentance se je izbrani vrsti pridružil napadalec Jan Drozg, ki je po zdravstvenih težavah pripravljen na tlakovanje poti k uresničitvi spomladanskega cilja, vrnitvi med reprezentančno elito.

Slovenci bodo eno od dveh vstopnic za napredovanje v najkakovostnejši razred tekmovanja lovili med 28. aprilom in 4. majem v Bolzanu. Na svetovnem prvenstvu divizije I skupine A bodo ob njih in gostiteljici igrale še Madžarska, Južna Koreja, Japonska in Romunija.

Po vrnitvi iz Rusije mu je zagodlo zdravje, a zdaj je pripravljen na vrnitev

"Lepo se je bilo iz Rusije vrniti domov, a me je vmes nekoliko 'povozilo', bil sem bolan, tako da se je bilo kar malo mučno vrniti v pogon, a zdaj sem pripravljen. Z ledu sem bil odsoten tri tedne, tako da bom potreboval še kakšen teden, da bom spet ujel tempo, ampak sem tega vajen. Brez dvoma bom pripravljen na tekme prvenstva," je po ponedeljkovem treningu na ledu novinarjem dejal Drozg, ki ima podobno kot vsi ostali zbrani reprezentanti pred seboj le en cilj: "Na tako kratkih turnirjih, kot je to svetovno prvenstvo, se sicer lahko zgodi vse, lahko tudi katera od ekip preseneti. Mi moramo iti tja zmagat vsako tekmo in spravit Slovenijo nazaj med elito."

"Mi moramo iti tja zmagat vsako tekmo in spravit Slovenijo nazaj med elito." Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V drugem delu vse več priložnosti

Za 25-letnikom je druga sezona v Kontinentalni hokejski ligi. S soigralci Amurja iz Habarovska so lani za tri točke zgrešili končnico, letos pa bili po odličnem rezultatskem finišu rednega dela na pravi strani točk in z osmim mestom ujeli konferenčni četrtfinale.

V tem so se pomerili z enim od favoritov za naslov, najboljšim klubom rednega dela vzhodne konference Metallurgom Magnitogorskom, pri katerem kot trener vratarjev službuje Klemen Mohorič. Favoriziranemu tekmecu so se dobro upirali, v seriji na štiri zmage so v končnici izgubili z 2:4 (šesta tekma se je končala v podaljšku).

Dres Amurja iz Habarovska je nosil drugo sezono, tokrat so se uvrstili v končnico in v prvem krogu dobro parirali favoritu za naslov Metallurgu iz Magnitogorska. Foto: Reuters

Svoj delež je prispeval tudi Štajerec, ki si je po ne najbolj spodbudnem začetku v nadaljevanju sezone zagotovil mesto v ekipi in med redkimi tujci dobival vse večjo minutažo. Na 49 tekmah rednega dela je vknjižil 26 točk (devet zadetkov, 17 asistenc), v končnici pa se je na šestih obračunih podpisal pod tri gole in dve asistenci.

"Začetek je bil bolj tako tako. Bili smo štirje tujci, igrali pa so lahko trije, tako da je bilo že tukaj malo menjavanja. Potem je prišlo do nekaterih poškodb, sam sem dobil več priložnosti, več igralnega časa. Mislim, da sem to dobro izkoristil, saj me je od takrat trener puščal vseskozi v postavi, moja minutaža pa je bila vse višja. Vso sezono smo dobro napredovali. Najprej smo bili sicer kar oddaljeni od končnice, potem pa nanizali okoli sedem zmag in ujeli končnico," pripoveduje Drozg in dodaja: "Po eni strani smo v končnici kar presenetili, ker smo vseeno igrali proti najboljši ekipi divizije, vzeli dve zmagi, pa tudi ostale tekme, ki smo jih izgubili, so bile zelo tesne, ena po podaljšku. Menim, da bi, če dobili katerega drugega tekmeca, lahko šli tudi dalje v končnici."

Pravice še vedno pri Amurju

Kje bo igral v prihodnji sezoni, uradno še ni znano. Ima pa Amur še naprej pravice zanj, "tako da v drugi klub v Rusiji niti ne morem, če Amur tega ne odobri in me katera druga ekipa ne odkupi. Dve ekipi sta želeli z menoj podpisati med sezono, a Amur ni dovolil. Po mojih informacijah sta še vedno zainteresirana, a težko se je s kom pogovarjati, dokler klub ne da zelene luči". Foto: Grega Valančič/Sportida

Ligo KHL je zdaj dobro spoznal in, kot pravi, se v njej počuti dobro, "me pa malo motijo podobne stvari kot lani, Habarovsk je res daleč, potovanja so zelo dolga. Bomo videli, kako se bomo dogovorili".

Drozg misli zdaj usmerja v reprezentanco, ki bo prvo od šestih pripravljalnih tekem odigrala v četrtek ob 19. uri, ko se bodo v dvorani Tivoli ustavili Avstrijci.

Na tej bo selektor Edo Terglav dobil prve odgovore predvsem na vprašanje, koliko in kateri mlajši risi, ki še nimajo pretiranih članskih izkušenj, lahko igrajo na tej ravni. V petek sledi tekma s severnimi sosedi v Beljaku, po njej pa prvi rez kandidatov za svetovno prvenstvo.

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance Četrtek, 11. april (dvorana Tivoli)

19.00 Slovenija – Avstrija Petek, 12. april (Beljak)

Avstrija – Slovenija Četrtek, 18. april

Poljska – Slovenija Petek, 19. april

Poljska – Slovenija Sreda, 24. april

Francija – Slovenija Četrtek, 25. april

Francija – Slovenija

Preberite še: