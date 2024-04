"Edina stvar, ki me je malo reševala, je bilo dobro mesto, saj sem se tam z družino res dobro imel, užival, a po drugi strani sem šel tja zaradi hokeja. Razočarani smo bili, ker nismo naredili rezultata in po dolgih letih celo postavili negativni rekord. Dunaju želim, da se pobere, v Gradcu pa upam, da se bomo čim prej povezali kot ekipa," po rezultatsko klavrni sezoni v dresu Dunaja, ki se je končala brez končnice, pravi slovenski hokejski napadalec Rok Tičar. Trenutno misli usmerja v reprezentančne dejavnosti, z rojaki se v Tivoliju pripravlja na svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda, novo klubsko poglavje pa bo odprl na avstrijskem Štajerskem.

Pisal se je 23. februar, ko je Rok Tičar s soigralci Dunaja odigral zadnjo klubsko tekmo v sezoni. Tekmovalno obdobje se je zanje končalo precej hitreje, kot so si želeli. Redni del so končali na 11. mestu IceHL, kar 17 točk za dodatnimi boji za četrtfinale. Prvič po skoraj dveh desetletjih je Dunaj ostal brez končnice.

"Upam, da smo se vsi pogledali v ogledalo"

"Prav nič nam ni šlo. Edina stvar, ki me je malo reševala to sezono, predvsem glavo, je bilo dobro mesto, saj sem se tam z družino res dobro imel, užival, a po drugi strani sem šel tja zaradi hokeja. Razočarani smo bili, ker nismo naredili nobenega rezultata in po dolgih letih celo postavili negativni rekord, nismo se uvrstili v končnico ... Upam, da smo se vsi pogledali v ogledalo. Razočaranje je bilo zagotovo veliko. Dunaju želim, da se naslednjo sezono pobere, predvsem pa, da bolje vstopi v sezono," je novinarjem na torkovem zboru reprezentance o borni klubski sezoni dejal Tičar, ki bo tudi v prihodnje igral v IceHL, a bo zamenjal okolje. Seli se v Gradec, ki je letos končal na zadnjem mestu, a zdaj gradi ekipo za velik korak naprej.

"Denar ne kupuje pokalov"

"Dogovorili smo se z Gradcem, kamor je prišel vlagatelj z veliko denarja. Zagotovo bo ekipa veliko boljša, kot je bila letos. Bo pa to za nas vse v slačilnici en dober test, da se poskušamo kar najbolje povezati, saj vidimo tudi v drugih športih po svetu, da denar ne kupuje pokalov, tako da upam, da se čim prej povežemo kot ekipa," so 34-letnikove želje za novo klubsko poglavje.

A še preden bo oblekel dres graških panterjev, se bo posvetil reprezentanci. Ta je v torek v ljubljanskem Tivoliju začela uradne skupne priprave za spomladansko svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, ki bo med 28. aprilom in 4. majem potekalo v Bolzanu.

"Po hitrem koncu klubske sezone sem si vzel deset, 12 dni popolnoma prostih, da sem spočil glavo, potem pa sem začel trenirati na Jesenicah. Reprezentančni fitnes trener Gregor Sobočan nam je poslal program, v treh tednih sem oddelal vse, kar smo se dogovorili," je opisal, kako je po klubski sezoni vzdrževal kondicijo, po prvem treningu na ledu z reprezentanco pa dodal: "Bilo je kar naporno, a drugače zelo dober trening. Malo se je že videlo, v katero smer, kako si želimo igrati, kam želimo iti. Mislim, da bo poudarek na hitrosti, agresivnosti in na tem, da čim več igramo s ploščkom, kar je tudi za naše fante zelo dobro, nasprotniku pa pustimo čim manj časa, da igra s ploščkom." Po klubski sezoni, ki se je končala že 23. februarja, si je vzel dobrih deset dni časa za počitek, nato pa se je posvetil pripravam na reprezentančno obdobje. Foto: www.alesfevzer.com

"Da bi se mlajši čim prej počutili domače"

Slovenci bodo do konca priprav odigrali šest prijateljskih tekem, dve z Avstrijo, dve s Poljsko in za konec še dve s Francijo. "Šest tekem imamo, mislim, da je to ravno prav. Gremo korak za korakom. Veliko je novih fantov. Najbolj si želim, da bi se ti fantje v reprezentanci čim hitreje počutili domače, da bi se počutili kot del reprezentance, saj je vsak zelo pomemben. Želimo jim čim bolj olajšati ta začetek, ker vem, kako sem se tudi sam počutil, ko sem bil toliko star kot oni."

Brez podcenjevanja

V Bolzanu se bodo ob gostiteljici Italiji merili še z Madžarsko, Romunijo, Južno Korejo in Japonsko. Vstopnico za napredovanje med elito si bosta zagotovili prvo- in drugouvrščena reprezentanca. "Želja je seveda vrnitev med elito. Na papirju najtežja nasprotnika, ki nas čakata, bosta Italija In Madžarska, a nobenega nasprotnika ne smemo podcenjevati, saj danes že vsak zna igrati dober hokej, vsak dobro drsa, zato bo treba iti stoodstotno v vsako tekmo."

Slovensko reprezentanco v tem letu nato čaka še en velik izziv, olimpijske kvalifikacije, ki jih bodo po spremembi med 29. avgustom in 1. septembrom igrali v Rigi, kjer bodo tekmeci Latvija, Francija in Ukrajina. Prvotno bi morali med drugim igrati z Danci in Norvežani. "O tem se še nismo pogovarjali, za to bo čas poleti, je pa seveda želja vsakega fanta tukaj, tudi mladih, da se uvrstimo na olimpijske igre."

