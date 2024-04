Slovenska moška hokejska reprezentanca je v dvorani Tivoli začela skupne priprave na spomladansko svetovno prvenstvo, na katerem se bo konec aprila in v začetku maja v Bolzanu poskušala vrniti med elito. "Prvih deset dni fante čaka absolutno veliko fitnesa in uteži, saj je to za hokej nujno potrebno, drugi teden bodo treningi dvakrat na dan, sledijo pripravljalne tekme. Šlo bo zelo hitro, si pa nikakor ne želimo, da bi se fantje zasičili," je po uvodnem treningu v Tivoliju dejal pomočnik Mitja Šivic. Selektor Edo Terglav in nekateri igralci se bodo reprezentanci pridružili naknadno. Na nekatere, predvsem tiste, ki igrajo polfinale, bo treba počakati še lep čas.

Slab mesec pred začetkom svetovnega hokejskega prvenstva drugega razreda (divizija I, skupina A) se je v Tivoliju zbrala moška članska reprezentanca in začela priprave na spomladanski izziv, ki bo med 28. aprilom in 4. majem v Bolzanu. Na Južnem Tirolskem se bodo ob gostiteljih Italijanih in Slovencih za eno od dveh vstopnic, ki vodita med elito, potegovali še Madžari, Južni Korejci, Japonci in Romuni.

Izbrana vrsta ob začetku priprav še ni bila v polni postavi. Selektor Edo Terglav ima po izpadu Grenobla v polfinalu francoskega prvenstva še nekaj klubskih obveznosti, tako da je prvi trening vodil pomočnik Mitja Šivic. Prav tako so manjkali hokejisti, ki so s klubi še vedno v igri za naslove v svojih tekmovanjih.

Glavno besedo na treningu je imel ob odsotnosti selektorja Eda Terglava Mitja Šivic. Foto: www.alesfevzer.com

Med njimi Žiga Jeglič, Jan Urbas, Miha Verlič in Blaž Gregorc, ki so z nemškim prvoligašem iz Bremerhavna uspešno začeli polfinale nemškega prvenstva, pa vratar Matija Pintarič, ki bo z Rouenom igral v finalu v Franciji – tam bo prvak znan najpozneje 17. aprila. Manjkala sta še vratar Gašper Krošelj, ki se bo reprezentanci pridružil v prihodnjih dneh, in oboleli Jan Drozg. Zaradi odsotnosti nekaterih so tako na uvod priprav vpoklicali še vratarja Lana Kavčiča in Tiana Hebarja.

"V prvih desetih dneh fante čaka absolutno veliko fitnesa in uteži, saj je to za hokej nujno potrebno, in seveda tudi trening na ledu. Malo drugače, kot je bilo v preteklosti, bo to, da bodo fantje prvi teden lahko odhajali domov, da se ne bodo preveč zasičili, saj en mesec biti neprestano skupaj po hotelih ni lahko. Prvi teden bomo imeli treninge enkrat dnevno, drugi teden bodo dvakrat na dan, da se bomo zvečer dotaknili tudi igre z igralcem več in manj. Nato sledijo prijateljske tekme, šlo bo zelo hitro, si pa absolutno želimo, da fantje ne bodo zasičeni," je po prvem treningu novinarjem povedal Šivic in se dotaknil tudi čakanja na nemški kvartet, ki bi se lahko pridružil zelo pozno: "Videli bomo, kaj bodo naredili v polfinalu. Če bodo šli daleč, bo na njih že težko računati. Želim jim vse najboljše, a če bodo igrali sedmo tekma finala, jih zagotovo ne bo."

V pripravah bodo odigrali šest tekem, dve z Avstrijo, dve s Poljsko in dve s Francijo. Foto: www.alesfevzer.com

Šest pripravljalnih tekem, ena doma

Slovenci bodo v pripravljalnem obdobju, baza bo tokrat ljubljanski Tivoli, odigrali šest pripravljalnih tekem. Dve z Avstrijo, dve s Poljsko in dve s Francijo. "Iskreno, dobili smo nasprotnike, ki nam nekako pripadajo. Tudi jaz bi si kdaj želel Švicarje, pa Nemce, a take tekmece je zelo težko dobiti, saj so take stvari velik zalogaj za Hokejsko zvezo Slovenije. Tudi ti, s katerimi bomo igrali, so super," je o tekmecih še dodal Šivic.

Prva in edina pripravljalna domača tekma bo v četrtek, 11. aprila, ob 19. uri v Tivoliju, ko bodo palice prekrižali s severnimi sosedi.

"Gremo korak za korakom, veliko je novih fantov, za katere si želim, da se bodo v reprezentanci čim prej počutili zelo domače." Foto: www.alesfevzer.com

Nekateri hokejisti so sezone končali že pred mesecem ali več. Kot je pojasnil Šivic, so dobili poseben program dela, da so ostali v primerni formi. Med tistimi, ki so sezono zaključili že konec februarja, je tudi izkušeni napadalec Rok Tičar, ki je z Dunajem po klavrni sezoni ostal brez končnice, v prihodnje pa bo nosil dres Gradca.

"Opravili smo zelo dober trening, bilo je kar naporno. Malo se je že videlo, v katero smer hočemo iti. Poudarek bo na hitrosti, agresivnosti, čim več bomo igrali s ploščkom, kar bo za naše fante zelo dobrodošlo. Do prvenstva imamo še šest tekem, kar bo ravno prav. Gremo korak za korakom, veliko je novih fantov, za katere si želim, da se bodo v reprezentanci čim prej počutili zelo domače," je ob začetku priprav povedal eden od nosilcev igre Tičar, ki je formo in stik z ledom ohranjal na Jesenicah.

Širši seznam kandidatov za nastop na SP Vratarji: Luka KOLIN (Olimpija/SLO), Gašper KROŠELJ (Banska Bystrica/SVK), Matija PINTARIČ (Dragons de Rouen/FRA), Žan US (Jesenice/SLO), Branilci: Rožle BOHINC (Jesenice/SLO), Aljoša CRNOVIČ (Olimpija/SLO), Kristjan ČEPON (Vasterviks/SWE), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Blaž GREGORC (Bremerhaven/GER), Aleksandar MAGOVAC (Olimpija/SLO), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/AUT), Urban PODREKAR (Niagara Ice Dogs/CAN), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebic/CZE), Žiga URUKALO (Jesenice/SLO), Napadalci: Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Martin BOHINC (Jesenice/SLO), Jan DROZG (Amur/RUS), Luka GOMBOC (KAC/AUT), Žiga JEGLIČ (Bremerhaven/GER), Žan JEZOVŠEK (Jesenice/SLO), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Rok MACUH (Olomuc/CZE), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Luka MAVER (Vorarlberg/AUT), Žiga MEHLE (Olimpija/SLO), Ken OGRAJENŠEK (Graz 99ers/AUT), Robert SABOLIČ (VSV/AUT), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Rok TIČAR (Vienna/AUT). Blaž TOMAŽEVIČ (VSV/AUT), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN), Jan URBAS (Bremerhaven/GER), Miha VERLIČ (Bremerhaven/GER). *Lan KAVČIČ (HK Olimpija (U19), HK Slavija Junior) in Tian HEBAR (HK Olimpija, HK Celje) - pridružila sta se treningom