Slovenke po porazu proti prvim favoritinjam: Nimamo si česa očitati #video

Slovenska ženska hokejska reprezentanca je po uvodni zmagi svetovnega prvenstva divizije I, skupine B, nad Poljsko tokrat palice prekrižala s prvimi favoritinjami prvenstva Slovakinjami in izgubila z 0:4. Razmerje v strelih je bilo kar 75:7. Slovakinje, ki so za uvod s 7:1 premagale gostiteljice Latvijke, so lani izpadle iz višje divizije in iščejo pot vrnitve, risinje pa si najprej želijo obstanka na tej ravni, pogledujejo pa tudi proti odličju. Na uvodni tekmi dneva so Poljakinje v podaljšku s 3:2 premagale Veliko Britanijo.

Slovaška : Slovenija 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Strelke: 1:0 Šulikova (Kapicakova, Hlinkova, 5., PP1), 2:0 Haluškova (Drabekova, Korenkova, 16.), 3:0 Blichova (Fancovicova, Janekova, 35.), 4:0 Ištocylova (Šulikova, Hlinkova, 54., PP1)

Streli: Slovaška 75 (25, 27, 23), Slovenija 7 (2, 4, 1)

Kazni: Slovaška 4 (0, 2, 2) Slovenija 8 (4, 0, 4)

Latvijska Riga je prizorišče svetovnega prvenstva tretjega razreda (divizija I, skupina B) za hokejistke. Ob gostiteljicah na Baltiku sodelujejo tudi Slovenke, Slovakinje, Italijanke, Poljakinje in reprezentantke Velike Britanije.

Slovenke, ki jih kot selektor vodi Boštjan Kos, so prvenstvo odprle z zmago (4:1) nad Poljsko, ki so jo premagale sploh prvič, na drugem obračunu pa niso imele možnosti proti na papirju prvim favoritinjam tekmovanja Slovakinjam.

Te so zmagale s 4:0, višji poraz pa je v vratih s kar 71 obrambami preprečila najboljša posameznica tekme na slovenski strani Pia Dukarič. Slovakinje so sprožile kar 75 strelov, Slovenke le sedem. V prvi tretjini sta za tekmice zadeli branilka Laura Šulikova in Lucia Haluškova, v drugi tretjini je na 3:0 s svojim drugim golom na prvenstvu povišala Tatiana Blichova. Zadnji zadetek na tekmi pa je v 54. minuti dvoboja dodala Lucia Ištocyova.

"Borile smo se po najboljših močeh"

"Od samega začetka smo vedele, da bo Slovaška velik zalogaj. Vseeno mislim, da smo se borile po svojih najboljših močeh in si lahko samo čestitati, nimamo si česa očitati," je po svoji 50. tekmi v reprezentančnem dresu dejala branilka Katja Biščak.

"Vedele smo, da so favoritinje turnirja, tako da smo se pripravile na težko borbo, vedele smo, da bomo večinoma igrale v naši obrambni tretjini in mislim, da smo to naredile z neko odliko. Punce so dobro zapirale pozicije, naredile, kar smo se dogovorile, tako da je bilo tudi meni lažje. Sicer ogromno strelov na gol, a smo res borbale, ponosna sem na vse, od prve do zadnje," pa je po porazu dejala Dukaričeva.

Kaj so po porazu povedali v slovenskem taboru?

V sredo proti Latvijkam

V torek bodo imele risinje tekmovanja prost dan, v sredo se bodo pomerile z gostiteljicami, v petek s starimi znankami Britankami, v soboto pa še z Italijankami.

V divizijo I, skupino A, bo napredovala zmagovalka prvenstva, v divizijo II, skupino A, pa bo nazadovala zadnjeuvrščena reprezentanca.

SP v hokeju, divizija I, skupina B Ponedeljek, 1. april: Lestvica:

Spored tekem slovenske ženske reprezentance na SP (Riga): Sreda, 3. april

18.30 Latvija – Slovenija Petek, 5. april

15.00 Slovenija – Velika Britanija Sobota, 6. april

11.30 Italija – Slovenija

Slovenska reprezentanca na prvenstvu v Latviji: Vratarke 1 Mia Čerič HDK Maribor (SLO)

2 Pia Dukarič Yale University (ZDA)

3 Tjaša Intihar HK SŽ Olimpija (SLO) Branilke 1 Katja Biščak HK SŽ Olimpija (SLO)

2 Nina Lončar HK SŽ Olimpija (SLO)

3 Brina Oman HDK Maribor (SLO)

4 Nuša Porekar EC Graz Huskies (AUT)

5 Tinkara Senegačnik Jakovac HDK Maribor (SLO)

6 Tamara Svetina Lakers Kärnten (AUT)

7 Nadja Vakaričič HK Triglav Kranj (SLO) Napadalke 1 Julija Blazinšek HDK Maribor (SLO)

2 Tamara Breznik HK SŽ Olimpija (SLO)

3 Sara Confidenti EC Graz Huskies (AUT)

4 Tanaja Frišk Lorber HDK Maribor (SLO)

5 Tineja Friš Lorber HDK Maribor (SLO)

6 Deja Glavič HK Triglav Kranj (SLO)

7 Klara Kokolj HK SŽ Olimpija (SLO)

8 Arwen Nylaander Rögle BK (ŠVE)

9 Urša Pazlar HK SŽ Olimpija (SLO)

10 Gaja Pezdir Lakers Kärnten (AUT)

11 Pia Pren Sodertalje SK (ŠVE)

12 Lejla Rogelj HK Triglav Kranj (SLO)

13 Veronika Trobiš HK SŽ Olimpija (SLO)

Vodja reprezentance: Barbara Kavčič

Glavni trener: Boštjan Kos

Pomočnik trenerja: Rene Zernko

Pomočnik trenerja: Žan Zupan

Pomočnik trenerja (vratarke): Aleš Sila

Tehnični vodja: Drago Terlikar

Terapevtka: Petra Knez

