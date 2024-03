Slovenke prvenstvo odprle s pomembno zmago

Slovenska ženska hokejska reprezentanca je na prvi tekmi svetovnega prvenstva divizije I, skupine B, v Rigi premagala Poljsko (4:1), ki je lani zasedla drugo mesto, risinje pa so bile četrte. Osnovni cilj Slovenk je obstanek v tem rangu (izpadla bo zadnja reprezentanca), tihi cilj pa odličje. Že v ponedeljek jih čaka zahtevna naloga, palice bodo prekrižale s Slovakinjami, ki so lani igrale divizijo višje, a izpadle v tretji razred tekmovanja.

"Poljakinje so kakovostna ekipa. Celotno sezono igrajo skupaj, kar se jim zelo pozna, saj so zelo uigrane. Imajo dobro vratarko. Menim, da lahko tudi proti njim iščemo svojo priložnost. Lani smo izgubile le z 0:2 in imele ob tem veliko priložnosti, da bi dosegle gol, a nam ni uspelo. Če se prav obrne, ni nemogoče zmagati," je pred odhodom na prvenstvo dejala prva vratarka slovenske reprezentance Pia Dukarič, ki smo jo gostili v sobotnem intervjuju.

Njena napoved se je uresničila, Slovenke so lanske dobitnice srebrnega odličja premagale s 4:1.

Kapetanka hitro načela mrežo tekmic Pia Pren je v 4. minuti zadela za vodstvo z 1:0. Za Slovenijo so zadele še Tamara Svetina, Julija Blazinšek in Arwen Nylaander. Foto: Ana Kovač

Za Slovenke se je dvoboj začel zelo dobro, saj je Pia Pren z igralko več po slalomu v poljski obrambni tretjini zadela že v četrti minuti. Poljakinje so izenačile vsega minuto kasneje po golu Julie Zielinske. Slovenke so znova vodile po golu Tamare Svetina v 16. minuti. V drugem delu je bila že po slabih dveh minutah uspešna Julija Blazinšek, v zadnji tretjini pa je gol dosegla še Arwen Nylaander (44. minuta) za končnih 4:1.

Dukaričeva s 65 obrambami

Poljakinje so sicer proti vratom Pie Dukarič sprožile precej več strelov, a je bila 23-letna slovenska vratarka zelo zanesljiva. Ustavila je 65 strelov za 98,5-odstotno uspešnost. Slovenke so proti vratom tekmic sprožile 32 strelov, na tekmi pa so si prislužile sedem dvominutnih kazni, Poljakinje le tri. Za igralko tekme na slovenski strani je bila izbrana Tamara Breznik.

Pia Dukarič je zaustavila 65 strelov na svoja vrata. Foto: Ana Kovač

V ponedeljek nad Slovakinje

Naslednje slovenske tekmice bodo Slovakinje, ki so lani izpadle iz višjega kakovostnega razreda. "Slovakinje so prišle iz višje divizije. Z njimi se dolgo nismo videle, nekatere so se morda na začetku, ko se je reprezentanca šele ustvarila. To je povsem drug svet. Pri njih je hokej med najbolj priljubljenimi športi, tudi igralk imajo veliko. Tako izkušenejših kot mladih. Upam, da jim bomo lahko konkurirale," je o naslednjih tekmicah dejala Dukaričeva.

Slovenijo nato od srede do sobote čakajo še Latvijke, Britanke in Italijanke.

Britanke strle italijanski oreh

Prva današnja tekma med Veliko Britanijo in Italijo se je končala z zmago prve z 1:0, ob 18.30 se bodo pomerile še Latvijke in Slovakinje.

Slovenska ženska hokejska reprezentanca je lani nastopila v enaki konkurenci SP divizije I (skupina B) ter v Južni Koreji osvojila četrto mesto, s čimer je dosegla enega največjih uspehov doslej in obstala v tem rangu tekmovanja.

SP v hokeju, divizija I, skupina B Nedelja, 31. marec: Lestvica:

Spored tekem slovenske ženske reprezentance na SP (Riga): Ponedeljek, 1. april

15.00 Slovaška – Slovenija Sreda, 3. april

18.30 Latvija – Slovenija Petek, 5. april

15.00 Slovenija – Velika Britanija Sobota, 6. april

11.30 Italija – Slovenija