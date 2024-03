"Nadgraditi igro z zadnjega SP in s tem morda tudi končni rezultat"

Slovenska ženska članska hokejska reprezentanca je danes zjutraj z brniškega letališča odpotovala proti Baltiku, kjer se v latvijski Rigi že jutri začenja IIHF svetovno prvenstvo divizije I, skupine B. Slovenke bodo vse do prihodnje sobote svoje moči merile z izbranimi vrstami Italije, Latvije, Poljske, Slovaške in Velike Britanije. Prvi cilj je obstanek na tej ravni, tihi cilj pa odličje.

Slovenske hokejistke so v tednu, ki se izteka, opravile osem treningov na ledu, dobršen del priprav pa je bil namenjen videoanalizi in izpopolnjevanju taktike.

Tihi cilj tudi kolajna

"Osnovni cilj je seveda obstanek v diviziji. Druga želja pa je nadgraditi igro s prejšnjega svetovnega prvenstva in s tem mogoče tudi končni rezultat," je pred odhodom v Latvijo za Hokejsko zvezo Slovenije dejal selektor Boštjan Kos in ob tem priznal, da je tiha želja morda tudi medalja.

"Veseli me, da se vedno več mlajših deklet odloča za hokej. S tem se izboljšujeta tako kakovost kot tudi številčnost. Tudi tokrat je v reprezentanco prišlo kar nekaj novink, nekatera dekleta so morala ostati doma. Izkušenejše igralke pomagajo mlajšim, da jih dohajajo in dvigujejo raven svoje igre ter tako skupaj rastemo kot ekipa," je še dodal Kos, ki meni, da se položaj v slovenskem ženskem hokeju postopoma izboljšuje.

"Osnovni cilj je seveda obstanek v diviziji. Druga želja pa je nadgraditi igro s prejšnjega svetovnega prvenstva ter s tem mogoče tudi končni rezultat," pravi selektor Boštjan Kos. Foto: Ana Kovač

"Zagon in želja, da naredimo še kaj več kot lani"

"Vedno se je dobro zbrati skupaj. Tako sploh tista dekleta, ki ne igramo v Sloveniji, po dolgem času vidimo vse druge. Kar nekaj je mladih, novink v reprezentanci, s katerimi smo se šele na pripravah malo bolje spoznavale," je v mikrofon zveze pred odhodom dejala ena od najbolj izkušenih posameznic v reprezentanci, napadalka Sara Confidenti, ki deli oceno selektorja o ciljih, pričakovanjih in tudi skritih željah prvenstva. "Zdi se mi, da imamo nek zagon in željo tudi tokrat narediti več kot lani, in morda je tretje mesto dejansko skrita želja turnirja," je še dejala.

Slovenke bodo prvo tekmo v Rigi odigrale v nedeljo ob 15. uri proti Poljski. Njihove tekmice bodo nato Slovakinje, ki so lani izpadle iz višje divizije, v sredo sledi tekma z gostiteljicami Latvijkami, ki so prišle iz nižje divizije, v petek srečanje s starimi znankami iz Velike Britanije, za konec prvenstva pa se bodo v soboto pomerile z Italijankami, ki bodo leta 2026 gostile olimpijske igre.

Spored tekem slovenske ženske reprezentance na SP (Riga): Nedelja, 31. marec

15.00 Slovenija – Poljska Ponedeljek, 1. april

15.00 Slovaška – Slovenija Sreda, 3. april

18.30 Latvija – Slovenija Petek, 5. april

15.00 Slovenija – Velika Britanija Sobota, 6. april

11.30 Italija – Slovenija

Slovenska reprezentanca na prvenstvu v Latviji: Vratarke 1 Mia Čerič HDK Maribor (SLO)

2 Pia Dukarič Yale University (ZDA)

3 Tjaša Intihar HK SŽ Olimpija (SLO) Branilke 1 Katja Biščak HK SŽ Olimpija (SLO)

2 Nina Lončar HK SŽ Olimpija (SLO)

3 Brina Oman HDK Maribor (SLO)

4 Nuša Porekar EC Graz Huskies (AUT)

5 Tinkara Senegačnik Jakovac HDK Maribor (SLO)

6 Tamara Svetina Lakers Kärnten (AUT)

7 Nadja Vakaričič HK Triglav Kranj (SLO) Napadalke 1 Julija Blazinšek HDK Maribor (SLO)

2 Tamara Breznik HK SŽ Olimpija (SLO)

3 Sara Confidenti EC Graz Huskies (AUT)

4 Tanaja Frišk Lorber HDK Maribor (SLO)

5 Tineja Friš Lorber HDK Maribor (SLO)

6 Deja Glavič HK Triglav Kranj (SLO)

7 Klara Kokolj HK SŽ Olimpija (SLO)

8 Arwen Nylaander Rögle BK (ŠVE)

9 Urša Pazlar HK SŽ Olimpija (SLO)

10 Gaja Pezdir Lakers Kärnten (AUT)

11 Pia Pren Sodertalje SK (ŠVE)

12 Lejla Rogelj HK Triglav Kranj (SLO)

13 Veronika Trobiš HK SŽ Olimpija (SLO)

Vodja reprezentance: Barbara Kavčič

Glavni trener: Boštjan Kos

Pomočnik trenerja: Rene Zernko

Pomočnik trenerja: Žan Zupan

Pomočnik trenerja (vratarke): Aleš Sila

Tehnični vodja: Drago Terlikar

Terapevtka: Petra Knez

