Slovenski hokejski napadalci Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič in branilec Blaž Gregorc se z nemškim prvoligašem Fischtown Pinguins iz Bremerhavna veselijo največjega uspeha v zgodovini kluba, premierne uvrstitve v finale nemške lige Del. Na torkovi peti polfinalni tekmi so s 3:0 premagali in izločili branilca naslova Red Bull München. Z napredovanjem v zadnji krog končnice so se možnosti, da bi se kvartet pridružil reprezentanci, ki jo konec meseca čaka svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda, zmanjšale.