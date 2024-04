Slovenska moška hokejska reprezentanca je vstopila v drugi teden skupnih priprav za svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda (divizija I, skupina A), ki bo konec meseca v Bolzanu. Selektor Edo Terglav je zaradi klubskih obveznosti izpustil prvi teden treningov, danes pa je v dvorani Tivoli prvič v teh pripravah vodil varovance in bil z energijo zadovoljen. Slovence v četrtek in petek čakata prvi od šestih pripravljalnih tekem, četrtkovo z Avstrijo bodo ob 19. uri igrali v Tivoliju, po drugi tekmi pa sledi prvi rez.

Slovenska hokejska reprezentanca je po slabem tednu skupnih priprav na svetovno prvenstvo drugega razreda, ki ga bo med 28. aprilom in 4. majem gostil Bolzano, prvič v spomladanskih pripravah trenirala pod vodstvom selektorja Eda Terglava. Ta se ji je po končani klubski sezoni, v kateri je z Grenoblom ostal brez tako želenega finala, priključil z zamikom.

Po uvodnem ponedeljkovem treningu je bil z videnim na ledu zadovoljen. "Trenerskemu štabu (v tem je ob pomočnikih Mitji Šivicu in Mitji Robarju še Gorazd Drinovec, medtem ko ima trener vratarjev Klemen Mohorič še klubske obveznosti v ligi KHL, op. a.) povsem zaupam. Ko me ni bilo, sem bil s Šivicem vseskozi v stiku. Pogovorili smo se, kako bodo treningi potekali. Svoje delo so trenerji opravili zelo dobro. Energija je prava. Nekateri fantje so bili z nami že novembra, pa februarja, zdaj sem želel videti, kako se bodo odzvali še hokejisti, ki prej še niso bili z nami, in lahko rečem, da je bilo čudovito. Vidim, da si fantje želijo, borba je prava, nismo pa še pri podrobnostih, zato pa imamo štiri tedne teh priprav. A prvi vtis je zelo dober. Če bo energija prava, se lahko zgodijo velike stvari. Bomo pa šli dan za dnem," je po treningu v dvorani Tivoli novinarjem dejal selektor.

Slovenci bodo v četrtek in petek palice na pripravljalni tekmi prekrižali z Avstrijci, po dvojčku tekem s severnimi sosedi sledi prvi rez kandidatov za svetovno prvenstvo. Foto: www.alesfevzer.com

"Želimo videti, ali nekateri že lahko igrajo na tej ravni, ali so pripravljeni"

Potem ko so pretekli teden na ledu trenirali enkrat na dan, bodo v tem tednu nekateri sprva tudi dvakrat, v četrtek in petek pa sledita prvi od šestih pripravljalnih srečanj. Za uvod se bodo dvakrat pomerili z Avstrijci, v četrtek ob 19. uri bodo igrali doma, dan zatem v Beljaku.

Po prvih dveh obračunih bo opravil tudi prvi rez. Trenutno ima na voljo 16 napadalcev in deset branilcev, na prvenstvo pa bo predvidoma odpeljal 13 napadalcev, 7 branilcev in 3 vratarje. Nekaj težav je bilo z boleznimi in poškodbami. Jan Drozg se je po bolezni danes priključil reprezentanci, je pa manjkal oboleli Luka Maver, medtem ko bo Miha Štebih, ki je imel nekaj težav s poškodbo, predvidoma že danes popoldan opravil trening z branilci.

"Ti dve tekmi bosta pokazali, ali nekateri lahko igrajo na želeni ravni. To je del tega posla, rez je treba narediti." Foto: www.alesfevzer.com

"Drugi teden priprav je za fante najbolj naporen, veliko je treningov, veliko ponovitev in še tekme prihajajo. Vem, da bo težko, da bodo noge težke, zato pa imamo na voljo malo več igralcev. Pripravljalne tekme bodo dober trening, po teh tekmah z Avstrijo bo prvi rez. Vemo, da imamo nekaj zelo mladih fantov, ki so igrali še prvenstvo do 20 let, želimo videti, ali lahko igrajo na tej ravni, ali so pripravljeni. Ti dve tekmi bosta pokazali tudi to. To je del tega posla, rez je treba narediti," pravi Terglav in z enim očesom še naprej pogleduje v Nemčijo, kjer uspešno igrajo v zadnjih letih nosilci reprezentančne igre.

Napadalni trojki Miha Verlič, Jan Urbas, Žiga Jeglič gre v Nemčiji odlično. V polfinalu, v katerem igrajo na štiri zmage, vodijo s 3:1. Foto: Guliverimage

"Nemcem" želi vse najboljše in se osredotoča na te, ki so že na pripravah

Napadalci Jan Urbas, Žiga Jeglič in Miha Verlič z Bremerhavnom, katerega član je tudi branilec Blaž Gregorc, v polfinalu nemškega prvenstva vodijo s 3:1 v zmagah. Od finala jih loči zmaga. Če se bodo uvrstili v finale, sploh če se bo serija zavlekla, Terglav na prvenstvu nanje ne bo mogel računati. "Veliko se pogovarjamo tudi o njih, želim jim, da gredo čim dlje, da zmagajo, saj res igrajo fenomenalno. Če pogledamo lansko sezono, je bila zadnja peta finalna tekma 25. aprila ... Bomo videli, kako se bodo stvari razpletle, zdaj se moramo osredotočiti na fante, ki so tu. V hokeju imaš lahko načrt, ki se lahko hitro spremeni."

Klubske obveznosti ima od uvrščenih na širši seznam med drugimi tudi vratar Matija Pintarič, ki z Rouenom v finalu francoskega prvenstva izgublja z 0:2 v zmagah. Igrajo na štiri zmage. Prvak bo znan najpozneje 17. aprila.

"Čutil sem se dolžnega, da mu pojasnim, zakaj" "Čutil sem se dolžnega, da mu pojasnim, zakaj. Izrazil je pripravljenost, da še pomaga, a moramo vpeljati mlade fante. Precej izkušenih čez leto ali dve ne bo več igralo in ne moreš kar narediti preskoka. Če jim zdaj ne bomo dali priložnosti, bo nastala velika luknja. Je pa to igralcem težko povedati, ti pa to težko sprejmejo. A za vsakogar pride čas," je o tem, da na seznamu reprezentantov ni napadalca Žige Panceta dejal Terglav, ki odkar je prevzel selektorsko mesto, poudarja pomen pomladitve reprezentance. Vir: STA

Foto: www.alesfevzer.com

"Vsi smo tu zaradi enega razloga"

Slovenci bodo prihodnji teden (18. in 19. april) pripravljalni tekmi odigrali s Poljaki v gosteh, 24. in 25. aprila pa jih v gosteh čakata še pripravljalni tekmi s Francozi.

Po teh se bodo neposredno odpravili na prvenstvo v Bolzano, kjer bo edini cilj vrnitev med elito. To si bosta zagotovili prvo- in drugouvrščena reprezentanca. Ob gostiteljih Italijanih in Slovencih bodo tekmovali še Madžari, Južni Korejci, Romuni, Japonci.

"Vsaka tekma bo težka, vse ekipe danes znajo igrati, vsi znajo drsati, ni več tako, da bi imel kakšnega avtsajderja. Želim si, da fantje vse pustijo na ledu, vsak dan, vsako tekmo. Vsi smo tu zaradi enega razloga – rezultata, zmage. Sem zmagovalec, stvari hočem vedno narediti dobro. Če bo ta energija prava, lahko naredimo zelo dobre stvari."

Širši seznam kandidatov za nastop na SP Vratarji: Luka KOLIN (Olimpija/SLO), Gašper KROŠELJ (Banska Bystrica/SVK), Matija PINTARIČ (Dragons de Rouen/FRA), Žan US (Jesenice/SLO), Branilci: Rožle BOHINC (Jesenice/SLO), Aljoša CRNOVIČ (Olimpija/SLO), Kristjan ČEPON (Vasterviks/SWE), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Blaž GREGORC (Bremerhaven/GER), Aleksandar MAGOVAC (Olimpija/SLO), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/AUT), Urban PODREKAR (Niagara Ice Dogs/CAN), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebic/CZE), Žiga URUKALO (Jesenice/SLO), Napadalci: Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Martin BOHINC (Jesenice/SLO), Jan DROZG (Amur/RUS), Luka GOMBOC (KAC/AUT), Žiga JEGLIČ (Bremerhaven/GER), Žan JEZOVŠEK (Jesenice/SLO), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Rok MACUH (Olomuc/CZE), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Luka MAVER (Vorarlberg/AUT), Žiga MEHLE (Olimpija/SLO), Ken OGRAJENŠEK (Graz 99ers/AUT), Robert SABOLIČ (VSV/AUT), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Rok TIČAR (Vienna/AUT). Blaž TOMAŽEVIČ (VSV/AUT), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN), Jan URBAS (Bremerhaven/GER), Miha VERLIČ (Bremerhaven/GER). *Lan KAVČIČ (HK Olimpija (U19), HK Slavija Junior) in Tian HEBAR (HK Olimpija, HK Celje) – pridružila sta se treningom.

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance Četrtek, 11. april (dvorana Tivoli)

19.00 Slovenija – Avstrija Petek, 12. april (Beljak)

Avstrija – Slovenija Četrtek, 18. april

Poljska – Slovenija Petek, 19. april

Poljska – Slovenija Sreda, 24. april

Francija – Slovenija Četrtek, 25. april

Francija – Slovenija

Preberite še: