Ker danes 24-letni napadalec Jan Drozg ni dočakal prave priložnosti v ligi NHL, se je lani jeseni preselil v kontinentalno hokejsko ligo. Postal je član Amurja iz Habarovska. "Edini Slovenec v KHL ostaja v ligi," zdaj sporočajo iz Amurja. Mariborčan je podpisal novo enoletno pogodbo. Z njim so bili zelo zadovoljni. Že na prvih desetih tekmah je dal štiri gole in še za šest golov podal. Sezono je končal z 21 točkami na 40 tekmah (osem golov, 13 podaj). Maja je s slovensko reprezentanco igral na elitnem svetovnem prvenstvu.

Jan Drozg Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Ko je jeseni prvič podpisal za Amur, ni podvomil. Ne glede na rusko agresijo v Ukrajini. "Precej ljudi mi je čestitalo, da bom igral v ligi KHL. Se je pa javilo nekaj ukrajinskih igralcev iz mlajših let. Ti so se me zdaj spomnili in mi napisali, da sem šel samo zaradi denarja, da sem se prodal za denar," je nedavno dejal v intervjuju za Siol Sportal. Na življenje v vzhodni Rusiji, blizu kitajske meje, se je hitro prilagodil. "Sezona je zelo naporna, saj je res veliko potovanj. Ni pa veliko stvari, ki bi se jih moral navaditi, no, morda na mraz."