Drozg s prvencem, a na koncu se mu ni smejalo

Hokejski krilni napadalec Jan Drozg nadaljuje igranje v dresu Wilkes-Barre/Scranton v ligi AHL, h kateremu je bil vpoklican pred dnevi. Če je na prvih dveh obračunih ob porazih ostal brez zadetka ali asistence, je tokrat v statistiko vpisal oba. A s soigralci so se zbudili prepozno.



Gostitelji Rochester Americans so v 55. minuti z zadetkom v prazen gol povedli s 4:0, praktično v naslednji akciji je Drozg s strelom s sredine krogov z leve znižal na 1:4. Minuto in pol pred koncem je 20-letni Štajerec še podal za znižanje in končnih 2:4.

Kako je Drozg preprečil ničlo svojega moštva:

Jan Drozg ruins the shutout. pic.twitter.com/ElOs5LDf4K — Let's Go Amerks (@LetsGoAmerks) December 12, 2019

Ostati čim dlje



Za AHL-podružnico Pittsburgh Penguins Wilkes-Barre/Scranton, ki se spopada z nekaj poškodbami, je bil to četrti zaporedni poraz, po katerem so na devetem mestu vzhodne konference. Rochester Americans po točkah zasedajo tretje mesto vzhoda, imajo pa tudi tretji najvišji odstotek zmag v celotni ligi.



Drozg je pred dnevi dejal, da se bo moral po vrnitvi nekaterih poškodovanih najverjetneje vrniti v razvojno ligo ECHL, ob tem pa izrazil upanje, da čim dlje ostane v ligi AHL. "Ligo sem spremljal, kolikor mi je čas dopuščal. Igralce poznam že iz prejšnjih let in iz kampa pingvinov. Mislim, da mi je zdaj malce lažje, ko sem dobil vpoklic. Dobil sem novo samozavest in motivacijo za naprej. Sem pa tukaj odigral že dve tekmi. To se je res zgodilo čez noč. Za konec tedna so me poklicali, v trenutku sem spakiral in že sem bil na poti. Bil sem pet ur oddaljen in ko sem prišel na novo lokacijo, je bila ena ura pred tekmo. Večina igralcev je bila že oblečena, jaz pa sem prišel v garderobo s hokejsko opremo in kovčki. Trener je rekel, naj se preoblečem, da bom igral. Bil sem presenečen, ampak vesel, da sem tukaj. Na tekmi sem dobil kar nekaj priložnosti, ki sem jih dobro izkoristil. Podobno je bilo tudi na drugi tekmi. Upam, da bom dobil priložnost, da zaigram na čim več tekmah, da se lahko izkažem in da tukaj ostanem čim dlje."

