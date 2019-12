Na vrsti je veliki derbi vzhodne konference

V hokejski ligi NHL bosta v noči na četrtek obračunali najboljši moštvi lige, Washington Capitals in Boston Bruins. Ruski superzvezdnik Aleksander Ovečkin in njegovi soigralci v ameriški prestolnici pričakujejo Bostončane, ki na drugem mestu vzhoda za Capitals zaostajajo za tri točke.

Washington je zadnjo tekmo izgubil, s 5:2 ga je premagal Columbus in tako končal zmagoviti niz Ovečkina in druščine, ki je trajal šest zaporednih tekem. Hokejisti Bostona so led sklonjenih glav zapustili na zadnjih treh tekmah, pred temi pa so imeli niz osmih zaporednih zmag. Med seboj sta moštvi v tej sezoni že obračunali, 17. novembra v Bostonu, zmage pa se je takrat po kazenskih strelih veselil Washington.

V kanadskem derbiju bosta ponoči obračunali moštvi Montreal Canadiens in Ottawa Senators, vodilna ekipa zahodne konference Colorado Avalanche pa pričakuje Philadelphia Flyers.

