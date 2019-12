Anže Kopitar in njegovi Kralji so v tej sezoni doživeli že 20 porazov.

Anže Kopitar in njegovi Kralji so v tej sezoni doživeli že 20 porazov. Foto: Reuters

V noči na sredo bo v hokejski lihi NHL na sporedu kar 12 tekem. Aktivni bodo tudi hokejisti Los Angeles Kings in Anže Kopitar, ki bodo pred domačimi gledalci gostili New York Rangers. Kralji so na zadnjih petih tekmah zmagali le enkrat in ostajajo najskromnejša ekipa na zahodu.