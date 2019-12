Nova sezona čez lužo se za slovenskega izbranca Pittsburgh Penguins, na naboru NHL so ga leta 2017 izbrali kot 152., ni začela po željah. Jan Drozg se je v ZDA odpravil z miselnostjo, da bo igral v American Hockey League za podružnico pingvinov Wilkes-Barre/Scranton. A splet okoliščin je hotel, da se je moral 20-letnik preseliti v razvojno ligo ECHL. Tam je bil eden vidnejših členov svoje ekipe, na 11 tekmah je vpisal prav toliko zadetkov in devet asistenc in bil pri vrhu točkovne lestvice tekmovanja.

"Cilj v letošnji sezoni je ta, da dobim vpoklic v ligo AHL in pozneje v ligo NHL. Vsi igralci, ki smo tukaj, imamo podoben cilj. Vsi si želimo to doseči in na drugi strani si seveda želim, da iz dneva v dan napredujem in postajam boljši igralec," je pred slabim mesecem kot član ECHL moštva Wheeling Nailers razmišljal Štajerec.

Začasen skok stopnico višje so mu omogočile poškodbe nekaterih igralcev AHL-moštva. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Še pred božičem

Takrat nam je dejal, da bi se mu okoli božiča lahko odprla vrata lige AHL, v kateri je v zadnjih dveh sezonah odigral tri tekme. Ob tem je izrazil skrb, koliko bi resnično igral, češ da je ekipa kadrovsko precej polna, kar bi najverjetneje pomenilo, da bi moral nekatere tekme spremljati ob ledu.

Priložnost za začasni skok na višjo raven se mu je ponudila že nekoliko prej, pred dnevi je dobil vpoklic Wilkes-Barre/Scranton in konec tedna nastopil na dveh obračunih lige AHL.

Začasen skok v AHL

Obe tekmi, s Texas Stars in Hershey Bears, so izgubili. Na prvem srečanju so s tremi hitrimi zadetki v tretji tretjini povedli s 3:2, a na koncu so gostje odpeljali zmago s 5:3. Na nedeljski tekmi pa so na gostovanju po osmih minutah vodili z 2:0, nato pa po podaljšku izgubili z 2:3.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kot nam je sporočil Drozg, ki je bil zadovoljen s svojo vlogo, igral je tudi ob številčni prednosti, naj v ligi AHL ne bi ostal prav dolgo. Priključili so ga zaradi poškodb nekaterih igralcev in se bo moral po njihovi vrnitvi na led tudi sam vrniti v ECHL.

Pittsburghova AHL podružnica je po zadnjih treh porazih padla na sedmo mesto vzhodne konference, Hershey Bears so tri mesta za njimi, Texas Stars pa zasedajo zadnje mesto zahoda.