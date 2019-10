Uresničitev Štajerčevih (poletnih) želja in sanj na čakanju

Pisalo se je leto leto 2017, ko so takrat 18-letnega Jana Drozga v petem krogu NHL nabora kot 152 po vrsti izbrali petkratni prvaki najkakovostnejše hokejske lige na svetu Pittsburgh Penguins.

Štajerec se je takrat po dveh sezonah nabiranja izkušenj na Švedskem preselil v Kanado v mladinsko QMJHL ligo in bil v tej vlečni konj skromnega moštva Shawinigan Cataractes. Vselej je ostal na radarju Pittsburgha, ki ga je spremljal tako med sezono kot na poletnih kampih in letos pozimi s slovenskim krilnim napadalcem sklenil triletno t. i. vstopno pogodbo (Entry-level Contract).

Triletna vstopna pogodba

Ta mu ob kopici zvezdnikov v ekipi pingvinov razumljivo še zdaleč ni zagotavljala takojšnjega mesta v ekipi. Pričakovati je bilo, da ga najprej čaka leto kaljenja v drugokakovostni profesionalni ligi AHL, pri podružnici Pittsburgha Wilkes-Barre/Scranton Penguins, za katero je v zadnjih dveh sezonah dobil priložnost na treh tekmah. Tako je menil tudi sam.

"Najverjetneje bo res tako, a če bodo zadovoljni z mojimi predstavami, morda dočakam tudi priložnost v najmočnejši ligi," je pred avgustovskim letom v ZDA razmišljal slovenski reprezentant. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Cilj je bil začeti v ligi AHL ...

"Najverjetneje bo res tako, a če bodo zadovoljni z mojimi predstavami, morda dočakam tudi priložnost v najmočnejši ligi," je avgusta v Mariboru pred letom v ZDA na nov pripravljalni kamp Pittsburgha razmišljal 20-letnik, ki je v decembrskem pogovoru za Sportal izrazil upanje in željo, da bo letošnjo sezono del lige AHL: "Po pogovoru s trenerji, Pittsburghom in agenti bi moral naslednjo sezono igrati v ligi AHL. To je moj cilj, a takšni so bili cilji že po lanski sezoni, tako da tega ne morem zagotovo trditi."

Konec septembra ga je moštvo Wilkes-Barre iz lige AHL v paketu desetih hokejistov poslalo v ligo nižje (ECHL), kjer je v dresu moštvu Wheeling Nailers pretekli konec tedna začel novo sezono. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Drozg je poleti ob taborih Pittsburgha treniral z AHL-ovcem Wilkes-Barre, z njim odigral tudi nekaj pripravljalnih tekem, a nato padel v nemilost številk. Vodstvo kluba iz lige AHL je konec septembra številko na seznamu svojih igralcev skrčilo na 28, Drozga pa v paketu desetih hokejistov "poslalo" ligo nižje (ECHL) k Wheeling Nailers.

Drozg je sezono pretekli vikend začel v ligi ECHL, v dresu Wheeling Nailers:

Kolektiv, ki se mu v zadnjih treh letih ni uspelo uvrstiti v končnico lige ECHL, je sezono s Slovencem (trije streli) v postavi začel konec preteklega tedna pri Cincinnati Cyclones, kjer so vodili z 2:0, v zadnji tretjini pa prejeli štiri zadetke in izgubili (2:4).

Drozg, ki je v zadnjih dveh sezonah čez lužo najbolj napredoval v hitrosti, moči in komunikacijskih veščinah, je tako svojo prvo člansko sezono začel v ligi ECHL, na uresničitev prvega cilja (AHL) pa bo, kot kaže, moral še počakati, "liga NHL pa ostaja na seznamu sanj, želim jo okusiti, tako da je treba delati, kot rečejo."

Preberite še: