Mike Sullivan na klopi Pittsburgha do leta 2024

Ameriški hokejski trener Mike Sullivan bo vodil Pittsburgh Penguins do leta 2024. Enainpetdesetletni Sullivan je od leta 2015 strateg pingvinov, ki so pod njegovim vodstvom dvakrat osvojili Stanleyjev pokal v letih 2016 in 2017.

Hokejisti iz Pittsburgha so v minuli sezoni v vzhodni konferenci severnoameriške lige NHL osvojili tretje mesto, v prvem krogu končnice pa so morali priznati premoč otočanom iz New Yorka, ki so v zmagah slavili s 4:0.