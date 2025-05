Dvakratni prvak lige NHL Sullivan novi trener Rangers

Mike Sullivan je v petek postal novi glavni trener ekipe New York Rangers v severnoameriški hokejski ligi NHL. Sedeminpetdesetletni Američan je bil v ponedeljek po desetih sezonah odpuščen z mesta trenerja pri Pittsburgh Penguins, s katerimi je dvakrat osvojil tudi Stanleyjev pokal, a se pingvini v zadnjih treh sezonah niso uvrstili v končnico.

Mike Sullivan bo na klopi ekipe iz New Yorka zamenjal Petra Lavioletta, ki je bil pred dvema tednoma odpuščen po dveh sezonah pri Rangers. "Mike Sullivan se je uveljavil kot eden najboljših trenerjev v ligi NHL. Ko smo začeli proces iskanja trenerja in je bil Mike na voljo za pogovor, nam je bilo takoj jasno, da je najboljši trener za vodenje naše ekipe," je dejal generalni direktor kluba Chris Drury.

Pod vodstvom Sullivana so pingvini iz Pittsburgha osvojili naslov prvakov v letih 2016 in 2017, a že vse od leta 2018 niso dobili serije v končnici.

Sullivan bo prihodnje leto v Italiji vodil tudi olimpijsko reprezentanco ZDA. V ligi NHL je v začetku trenerske kariere vodil Boston Bruins. Bil je tudi pomočnik trenerja pri Tampa Bay Lightning, Vancouver Canucks ter pri NY Rangers med letoma 2009 in 2013.

Po podpisu Sullivana v ligi NHL ostajajo še štiri ekipe, ki še iščejo novega trenerja. To so Anaheim, Pittsburgh, Seattle in Vancouver.