Vroče poletno prestopno vprašanje razrešeno: Rusu bogato plačilo

Ugibanja, kje bo kariero nadaljeval najbolj vroč prosti igralec tega poletja Artemij Panarin, so se v ponedeljek končala. Rus se iz Columbusa seli k New York Rangers, postal bo najbolje plačani krilni napadalec lige, drugi povprečno najbolje plačani hokejist lige in najbolje plačani Rus v zgodovini NHL. Columbus je zapustil tudi ruski vratar Sergej Bobrovski in se za sedem sezon preselil k Florida Pamthers.