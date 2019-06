"Pošastna pogodba", s katero je za seboj pustil velikane. Tudi Kopitarja.

Aleksander Ovečkin – 124 milijonov dolarjev, 13 sezon

Na vrhu lestvice desetih pogodb z najvišjo številko v ligi NHL je Rus Aleksander Ovečkin, ki pa ni na vrhu lestvice v povprečju najbolje plačanih igralcev, saj je sodelovanje sklenil še v času, ko so veljala drugačna določila.

Na pogodbi Aleksandra Ovečkina je zapisana najvišja številka, a z Washingtonom jo je sklenil še v času, ko so bile izjemno dolge pogodbe še dopustne. Foto: Reuters

Leta 2008 se je z Washington Capitals dogovoril za 13-letno sodelovanje in 124 milijonov ameriških dolarjev (112,5 milijona evrov), v katere niso všteti bonusi, prav tako pa ne odbit davek (ta v nekaterih državah znaša več kot 50 odstotkov). Danes pravila tako dolgih podaljšanj ne dopuščajo več. Hokejist lahko s svojim klubom pogodbo podaljša za največ osem sezon, s preostalimi v ligi NHL pa za sedem.

Shea Weber – 110 milijonov dolarjev, 14 sezon

Shea Weber je z Nashvillom sklenil kar 14 sezon dolgo sodelovanje, ki se je po nekaj letih končalo. Trenutno je kapetan Montreala. Foto: Reuters

Podobno kot ruski napadalec je tudi kanadski branilec sodelovanje sklenil še v časih, ko je liga dopuščala dolgotrajne pogodbe. Weber je tako julija 2012, ko mu je bilo že skoraj 27 let, segel v roke vodstvu Nashville Predators za kar 14 sezon, ki bi mu pred odbitjem davka nanesle 110 milijonov dolarjev.

Ljubezen med robustnim stebrom obrambe in Predatorji se je ohladila precej hitro, pred sezono 2016/17 se je preselil k Montreal Canadiens. Pogodba s kanadsko ekipo ga veže do konca sezone 2025/26, ko bo že zakorakal v peto desetletje.

Sidney Crosby – 104,4 milijone dolarjev, 12 sezon

Sidney Crosby je pogledal "prek stotice". Foto: Reuters

Prvi nabor NHL izbora leta 2005 se je Pittsburgh Penguins pred dobrega pol desetletja zavezal za 12 sezon in 104.400 milijonov dolarjev (pred odbitjem davka). Od podpisa te pogodbe se je s pingvini veselil dveh Stanleyjevih pokalov, enega je osvojil že v zgodnejšem obdobju sodelovanja s franšizo, ki ji je zavezan od NHL-začetkov.

Crosbyja, na lestvici najbolje plačanih hokejistov za prihodnje tekmovalno obdobje je na 19. mestu, pogodba s Pittsburghom veže do konca sezone 2024/25.

Connor McDavid – 100 milijonov dolarjev, 8 sezon (najbolje plačani hokejist v zgodovini NHL)

Pri 20 letih je Connor McDavid z Edmontonom podpisal povprečno najbolj donosno pogodbo lige NHL. Foto: Reuters

Absolutni zmagovalec v višini pogodbe, sklenjene v času, ko se moštvo in igralec lahko dogovorita za maksimalnih osem sezon, je kapetan Edmonton Oilers Connor McDavid.

Prvi nabor leta 2015 se je pred dvema letoma Naftarjem zavezal za osem sezon, ki mu brez bonusov in pred odbitjem davka prinesejo okroglih sto milijonov dolarjev. S to pogodbo, ki poteče leta 2026, je postal v povprečju najbolje plačani hokejist v zgodovini lige NHL. 22-letniku v povprečju na sezono pripade 12,5 milijona ameriških dolarjev. Drugi v povprečju najbolje plačani igralec Auston Matthews v dresu Toronta prejme 11.634.000 ameriških dolarjev.

Visoke številke zelencev za prvi obraz Edmontona, ki pa je s soigralci precej oddaljen od Stanleyjevega pokala in zlatih časov kluba v osemdesetih letih preteklega stoletja.

Stotica je pripadla tudi Ilji Kovalčuku, ki je leta 2010 z New Jersey Devils podpisal kar 15-letno pogodbo, vredno sto milijonov dolarjev (91,6 milijona evrov). Leta 2013 je zaradi po njegovih besedah domotožja pretrgal dolgoletno pogodbo s Hudiči in pobegnil v domovino k SKA iz Sankt Peterburga. Lani se je vrnil v NHL in oblekel dres Los Angeles Kings.

Ryan Suter, Zach Parise – 98 milijonov dolarjev, 13 sezon

Pri Minnesota Wild so leta 2012 globoko segli v žep. Foto: Reuters

Vodstvo Minnesota Wild je leta 2012 globoko odprlo denarnico in pripeljalo zvezdnika kluba, branilca Suterja in krilnega napadalca Pariseja.

Poteza za selitev iz Nashvilla in New Jerseyja ni bila poceni. Z obema so se dogovorili za kar 13 sezon. Pogodba vsakega je težka 98 milijonov dolarjev, v veljavi pa je vse do konca sezone 2024/25. Dvojec klubu vrača z visokimi številkami, a v zadnji sezoni to ni bilo dovolj za končnico. Divjaki so z omenjenima pomočnikoma kapetana v končnici prišli najdlje do konferenčnega polfinala.

Erik Karlsson – 92 milijonov dolarjev, 8 sezon

Erik Karlsson bo postal najbolje plačani branilec v ligi NHL, odkar obstaja plačilna kapica. Foto: Reuters

Še pred kratkim je kot kapetan poveljeval Ottawi, pred lansko sezono pa se je preselil k San Jose Sharks, s katerim je ostal tik pred vrati finala. V polfinalu ga je izločil poznejši prvak St. Louis Blues.

Po sezoni si je Šved vzel čas za razmislek, ali bo ostal med Morskimi psi. Zajetni ponudbi San Joseja ni rekel ne. Pred dobrim tednom dni je podpisal drugo najdonosnejšo pogodbo, odkar pravila velevajo, da lahko strani sodelovanje podaljšata "le" za osem sezon. Po informacijah novinarja Associated Press je tako s "pošastno pogodbo", kot so jo poimenovali onkraj Atlantika, postal povprečno najbolje plačani branilec tekmovanja v eri plačilne kapice. V zadnji sezoni je prejel 6,5 milijona (55. mesto).

V povprečju mu bo brez bonusov in davčnih odlivov na sezono pripadlo 11,5 milijona ameriških dolarjev. Več bosta zaslužila le McDavid (12,5 milijona) in Matthews (11,6 milijona).

Drew Doughty – 88 milijonov ameriških dolarjev, 8 sezon

Drew Doughty bo od prihodnje sezone najbolje plačani član Los Angeles Kings. Foto: Getty Images

Pred Karlssonovim podpisom pogodbe bi bil največji zaslužkar med branilci Drew Doughty, čigar pogodba začne veljati s prihajajočo sezono in je višja od do zdaj najvišje pri Los Angeles Kings, ki je bila v lasti edinega Slovenca v NHL Anžeta Kopitarja.

Če ne prištevamo bonusov, bo Dougthy v prihodnji sezoni četrti najbolje plačani igralec lige NHL, tako kot Johnu Tavaresu mu bo sezona nanesla 11 milijonov ameriških dolarjev (pred odbitjem davka).

Patrick Kane, Jonathan Toews, Carey Price – 84 milijonov ameriških dolarjev, 8 sezon

Jonathanu Toewsu in Patricku Kaneu zadnji sezoni, ko Chicaga sploh ni bilo v končnici, ne gre tako na smeh, kot jima je šlo ob podpisu leta 2014 in Stanleyjevem pokalu naslednjo sezono. Foto: Reuters

Leta 2014 so pri Chicago Blackhawks poskrbeli, da bosta njihova zvezdnika še lep čas drsala v dresu Chicaga. Kapetana Toewsa in njegovega pomočnika Kanea so zadržali za nadaljnjih osem sezon.

Z 10,5 milijona ameriških dolarjev povprečne plače sta bila Kanadčan in Američan nekaj časa najbolje plačana oklepnika najkakovostnejšega hokejskega klubskega tekmovanja na svetu. Že naslednjo sezono po podpisu sta Chicagu pomagala do drugega stanleyja v treh sezonah, v zadnjih dveh letih pa se jim ni uspelo uvrstiti v končnico.

Montreal je pred dvema letoma prav tako osemletno pogodbo v višini 84 milijonov ameriških dolarjev ponudil svojemu prvemu čuvaju mreže Careyju Priceu. Kanadčanu se bo pogodba iztekla konec sezone 2025/26, ko mu bo skoraj 39 let.

Kopitarjeva pogodba na 12. mestu Anžeta Kopitarja številke še vedno uvrščajo visoko. Foto: Reuters Tik za Kaneom, Toewsom in Priceom najdemo pogodbo slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja, ki je januarja 2016 z Los Angeles Kings našel skupni jezik in se dogovoril za osemletno podaljšanje v vrednosti 80 milijonov ameriških dolarjev (brez bonusov in pred odbitjem davka). Gorenjec bo v prihodnji sezoni v povprečju deseti najbolje plačani hokejist lige NHL, pripadlo mu bo okroglih deset milijonov.

