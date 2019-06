Tako visokih prihodkov evropskega nogometa še ni bilo

Prihodki evropskega nogometnega trga so v sezoni 2018/19 zrasli za 11 odstotkov na rekordnih 28 milijard evrov. K rasti je najbolj prispevalo pet največjih evropskih lig, ki so v sezoni 2017/18 ustvarile rekordnih 15,6 milijard evrov prihodkov, kar je šest odstotkov več kot v sezoni 2016/17, kaže Deloittov 28. letni pregled financ v nogometu.

Kljub rasti prihodkov je skupni dobiček iz poslovanja, ki so ga ustvarili velikih pet v sezoni 2017/18, upadel. Izdatki za plače so presegli znatno rast prihodkov od pravic za domače televizijske prenose tekem v angleški in španski ligi v sezoni 2016/17. Dobiček iz poslovanja bundeslige in serie A je zrasel za devet oziroma za osem odstotkov, izhaja iz letnega pregled financ v nogometu, ki ga je opravil Deloittov oddelek za športne dejavnosti.

Angleži z lepo prednostjo

Angleška premier liga s 5,4 milijardami evrov skupnih prihodkov v sezoni 2017/18 (5,3 milijard evrov v sezoni 2016/17) ohranja odločno prednost pred najbližjimi konkurenti. Po prihodkih je za 72 odstotkov večja od bundeslige, vendar se je njeno razmerje med plačami in prihodki v sezoni 2017/18 zmanjšalo na 56 odstotkov, potem ko je za 15 odstotkov povečala izdatke za plače.

Angleška premier liga ohranja odločno prednost pred najbližjimi konkurenti. Foto: Reuters

Prihodki nemške bundeslige so se z novimi pogodbami za televizijske prenose povečali za 290 milijonov evrov, s čimer je liga izrinila špansko la ligo kot drugo najbogatejšo na svetu.

Prihodki klubov la lige so s sedemodstotno rastjo prvič presegli mejo treh milijard evrov. Rast je delno rezultat tretje zaporedne zmage Real Madrida v ligi prvakov v sezoni 2017/18 in poslovne rasti Barcelone, ki je sklenila novo štiriletno sponzorsko pogodbo z znamko Rakuten. Velikana španskega nogometa sta zasedla prvi dve mesti v Deloittovi finančni nogometni ligi za leto 2019.

Italijani ne dohajajo rasti prihodkov angleške, nemške in španske lige

Italijanska serie A je še vedno težko dohajala rast prihodkov angleške, nemške in španske lige. Čeprav so njeni prihodki zrasli za osem odstotkov (na 2,2 milijarde evrov), to ni bilo dovolj za zmanjšanje vse večje vrzeli med njo in omenjenimi ligami. Povečanje izdatkov za plače je bilo manjše kot v drugih ligah velikih pet, kar predstavlja najnižje razmerje med plačami in prihodki (66 odstotkov) od sezone 2005/06. Kljub temu pa je zelo verjetno, da bodo Juventusov nakup Christiana Ronalda in drugi prehodi v letu 2018 pripeljali do povečanja plač v sezoni 2018/2019.

Zelo verjetno je, da bodo Juventusov nakup Christiana Ronalda in drugi prehodi v letu 2018 pripeljali do povečanja plač v sezoni 2018/2019. Foto: Reuters

Francozi z najnižjimi prihodki v primerjavi z ostalimi velikimi ligami

Vodilna francoska liga, ligue 1, še vedno ustvarja najmanjše prihodke v primerjavi z ostalimi velikimi ligami, in sicer 1,7 milijard evrov. Padec prihodkov od televizijskih pravic in sponzorstev nevtralizira rast prihodkov od tekem in drugih poslovnih prihodkov. Ligue 1 bo morala počakati na sezono 2020/21, da ustvari bistveno večje prihodke s prodajo pravic za domače prenose. Ti se bodo namreč povečali za več kot 55 odstotkov, na okrog 1,2 milijard evrov na sezono, kar bo več kot trenutna vrednost pravic za domače prenose lige serie A (1 milijarda evrov) in podobno kot zneski za pravice za domače prenose, ki jih trenutno prejema la liga.

Ruska premier liga je z 813 milijoni evrov prihodkov prehitela turško süper lig (731 milijonov evrov prihodkov) ter zasedla šesto mesto na lestvici lig z največjimi prihodki v Evropi, in sicer zaradi nove pogodbe za prenose ter višjih prihodkov od tekem zaradi izboljšane infrastrukture za svetovno prvenstvo 2018.

