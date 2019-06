Olimpija in Mura po poteh Kekove čete, Domžale na topli jug

Pari 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa: Domžale (Slo) - Balzan (Mal)

Olimpija (Slo) - Rigas (Lat)

Maccabi Haifa (Izr) - Mura (Slo)

Današnji ples kroglic na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu se je začel z udeleženci kvalifikacij za ligo prvakov in združil Maribor z islandskim prvakom Valurjem. Vijolice pa danes niso bile edini slovenski klub, ki je izvedel ime evropskega tekmeca. Prvega tekmeca so dobili tudi trije slovenski klubi, ki so si v sezoni 2018/19 zagotovili nastop v kvalifikacijah za evropsko ligo. To so pokalna zmagovalka Olimpija, Domžale in Mura.

Bo Hadžić prosil za pomoč prijatelja in nekdanjega sodelavca?

Ko je Safet Hadžić leta 2010 prvič vodil Olimpijo v Evropi, so zmaji izpadli proti Širokemu Brijegu. Tokrat bo vodil Ljubljančane proti Rigasu. Foto: Ana Kovač Ljubljanska Olimpija, ki se na novo sezono pripravlja pod vodstvom Safeta Hadžića, je v prvem krogu kvalifikacij deležna statusa nosilca. S tem se ji je odprla pot do lažjega tekmeca, ples kroglic pa je nato določil, da se bo slovenski pokalni zmagovalec pomeril z Rigasom. Tako se bodo zeleno-beli udarili z mladim klubom iz Latvije, s katerem se je še lani boril nekdanji trener Rige in zdajšnji selektor Latvije Slaviša Stojanović. Hadžić bi lahko tako številne informacije, zanimive za Olimpijo, izvedel prek velikega prijatelja in nekdanjega sodelavca (tako klubsko kot reprezentančno).

Zmaji bodo v prvi tekmi 11. julija gostili Rigas, nato pa se teden dni pozneje odpravili v Latvijo in skušali posnemati slovensko reprezentanco. Ta je zadnjo junijsko kvalifikacijsko tekmo odigrala prav v Rigi, med kandidati za nastop je bil tudi kapetan Olimpije Nejc Vidmar in Stojanovićeve izbrance nadigrala kar s 5:0. Bo Riga srečno mesto tudi za Ljubljančane?

Domžale veliki favoriti proti Balzanu

Domžale imajo visoke cilje v Evropi. Proti Balzanu bodo deležne statusa favorita. Foto: Grega Valančič / Sportida S statusom nosilcev se lahko pohvalijo tudi Domžale, ki so v zadnjih sezonah pod vodstvom Simona Rožmana nanizale nekaj odmevnih evropskih zmag. Še vedno, ko so bili favoriti, so preskočili oviro, v zadnjih sezonah pa izpadali le proti zelo močnim klubom kot so West Ham (Anglija), Marseille (Francija) ali Ufa (Rusija).

V sezono 2019/20 bodo vstopili na domači tekmi proti Balzanu, ki prihaja z Malte, enega najbolj priljubljenih turističnih otokov sredi Sredozemskega morja. Domžalčani si bodo skušali 11. julija na domači zelenici zagotoviti prednost pred povratno tekmo, ki bo na jugu Evrope teden dni pozneje.

Mura proti izraelskemu velikanu in aktualnemu podprvaku

Mura je edini slovenski klub, ki v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa ni deležen statusa nosilcev. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Mura, edini slovenski klub, ki v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo ni nosilec, jo je pri žrebu odnesel najslabše. Črno-beli bodo evropsko sezono začeli v sveti deželi, ravno na stadionu, ki ga slovenski ljubitelji nogometa poznajo zelo dobro.

Maccabi Haifa namreč igra domače tekme na stadionu Sammy Ofer, na katerem je letos slovenska članska reprezentanca v kvalifikacijah za EP 2020 remizirala z Izraelom (1:1), pozneje pa je na njem z Atleticom (le kot gledalec) prijateljsko tekmo z Beitarjem odigral slovenski as med vratnicama Jan Oblak.

Klub iz Haife je v preteklosti dvakrat zaigral v skupinskem delu lige prvakov, dvakrat pa tudi v zaključnem delu evropske lige. V prejšnji sezoni je v izraelskem prvenstvu zasedel drugo mesto, tako da je pred Muro zelo zahtevna naloga.

V uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa sodelujeta tudi dva kluba s slovenskim legionarjem. To sta predstavnik Finske Inter Turku (Filip Valenčič) in litovski Žalgiris iz Kaunasa (Klemen Bolha).



Prve tekme uvodnega kroga bodo 11., povratne pa 18. julija. Žreb parov drugega kroga kvalifikacij za evropsko ligo, v katerem Olimpija in Domžale ne bi bile več nosilca, bo že jutri (19. junija).