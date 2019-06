Domžale pripeljale okrepitev kar iz Londona

Prag domžalskega kluba je prestopil nov tujec. Estonski reprezentant Mattias Käit je prepričal okus trenerja Simona Rožmana in z rumeno družino sklenil triletno pogodbo. Hrvaški vratar Krševan Santini je ekspresno po sklenitviji dogovora z Domžalami zapustil Slovenijo in se pridružil poljski Jagiellonii iz Bialystoka, zgodbo pri rumenih pa je končal še njegov temnopolti rojak Kobie Morris.

V domžalskem taboru je pestro že na začetku priprav na sezono 2019/20. Ta teden bodo rumeni dobili tekmeca v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa, že zdaj pa je jasno, da med kandidati ne bo dveh Hrvatov. Izkušeni vratar Krševan Santini je le nekaj tednov po tem, ko je z Domžalčani sklenil pogodbo in se iz posojenega čuvaja mreže Osijeka prelevil v polnopravnega člana rumenih, že zapustil Slovenijo.

Krševan Santini ni več prvi vratar Domžal. 32-letni Hrvat odhaja na Poljsko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Izkoristil je v pogodbi zapisan odložni pogoj in izbral novo sredino, poljskega prvoligaša Jagiellonio Bialystok, pri katerem se dokazuje tudi slovenski reprezentant Nemanja Mitrović.

Domžalčani niso ostali le brez vratarja, ampak tudi branilca Daricka Kobieja Morrisa. Temnopolti Hrvat pod vodstvom Simona Rožmana ni prejel veliko priložnosti, v prejšnji sezoni je odigral le šest tekem, odhaja pa v BiH, kjer bo nosil dres moštva Tuzla City.

Käit: Domžale slovijo po dobrem delu z mladimi

Bo pa med kandidati za uvodne tekme v sezoni 2019/20 zagotovo Mattias Käit. Mladi Estonec je pri 20 letih za člansko izbrano vrsto odigral že 20 tekem in dosegel pet zadetkov. Nazadnje je zaigral na gostovanju pri Nemčiji, kjer je vstopil v igro v 59. minuti in z Estonijo doživel hud poraz z 0:8. Tako je po Vitalijsu Maksimenku, branilcu in reprezentantu Latvije, slovenski klubski nogomet postal bogatejši za že enega igralca z Baltika, ki redno nastopa za svojo domovino.

''Zelo sem vesel, da prihajam v Slovenijo - v klub, ki je tekmovalno uspešen, ima zdrave ambicije in hkrati igra napadalen, atraktiven nogomet, ki mi lahko pomaga do napredka. Zavoljo tega sem prepričan, da so Domžale zame najboljša sredina v tej fazi kariere, saj gre navsezadnje za okolje, ki slovi po dobrem delu z mladimi nogometaši. Moji cilji so moštvu pomagati do čim boljših rezultatov – tako v obeh tekmovanjih, ki nas čakata v Sloveniji, kot tudi na evropski ravni. Kot rečeno, pa želim ob trdem delu tudi sam napredovati in z dobrimi igrami postati še boljši,'' je za klubsko stran dejal mladi zvezni igralec iz Estonije, ki je nazadnje nastopal za rezervno moštvo Fulhama, tekmovalno formo pa okušal kot posojeni nogometaš londonskega kluba na Škotskem pri prvoligašu Ross Countyju.