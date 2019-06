Velika okrepitev Domžal, ki se vrača po 12 letih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Domžalah bodo očitno tudi v prihodnosti nadaljevali s podpisi pogodb z izkušenejšimi nogometaši, kot to – sicer večkrat neuspešno kot uspešno - počnejo v zadnjih letih (Senijad Ibričić, Agim Ibraimi, Andraž Kirm …).

Enoletno pogodbo je podpisal 36-letni dolgoletni slovenski reprezentant Branko Ilić, ki se tako v Slovenijo vrača po vsega pol leta, potem ko je letos pozimi zapustil Olimpijo, ki jo je v prejšnji sezoni s kapetanskim trakom na roki popeljal do dvojne krone.

Ljubljančan se tako v Domžale vrača po 12 letih. Leta 2007 je namreč prav iz Domžal za milijon in pol evrov prestopil v španskega prvoligaša Betis Sevillo, pozneje pa v tujini igral še za FC Moskvo, moskovsko Lokomotivo, ciprski Anorthosis, Hapoel Tel Aviv, Partizan iz Beograda, kazahstansko Astano in nazadnje pred prihodom v Olimpijo februarja 2017 na Japonskem za Urawa Reds.

V zadnji polovici leta je nekdanji slovenski reprezentant, ki je za Slovenijo odigral 64 tekem in z njo odpotoval tudi na svetovno prvenstvo 2010, igral na Danskem za tamkajšnji Vejle, a v njegovem dresu odigral samo pet tekem, potem pa izpadel iz trenerjevih kombinacij.

V dresu kazahstanske Astane je zaigral v ligi prvakov. Foto: Reuters

Vesel, da je spet nazaj

"Veselim se ponovne vrnitve v Domžale. Od mojega zadnjega nastopa za klub je sicer minilo že nekaj časa, vendar sem vsa leta spremljal ekipo, zato vem, kaj se tukaj dogaja in kako kvalitetno delo opravljajo. Ekipa bo tudi letos ciljala visoko v vseh tekmovanjih, v katerih bo nastopila, in prepričan sem, da lahko k moštvu s svojimi izkušnjami doprinesem veliko nogometnega znanja," je ob podpisu pogodbe povedal branilec, ki se lahko pohvali tudi z igranjem v ligi prvakov in se je z Domžalami pred leti veselil tudi prvenstvene lovorike v sezoni 2006/07.