Hrvat se vrača v Domžale, a s pomembno novostjo

Vprašanje prvega vratarja Domžal je rešeno. Donedavni kapetan Dejan Milić je zaradi zdravstvenih težav sklenil pestro kariero, na vratih rumenih pa bo tudi v novi sezoni stal Krševan Santini. Spomladi je nastopal za Domžale kot posojeni vratar hrvaškega prvoligaša NK Osijek, zdaj pa je domžalski klub ponosno sporočil, da je z 32-letnim Hrvatom sklenil enoletno pogodbo.

''Krševan je v pol leta posoje pri nas pokazal in dokazal, da je zmožen prinesti dodano kvaliteto naši ekipi. Iz tekme v tekmo je bil boljši, kar je bil glavni razlog, da smo z Osijekom poiskali skupen dogovor za prestop Krševana v NK Domžale,'' je ob podpisu pogodbe dejal športni direktor Matej Oražem. ''Prepričan sem, da je podpis pogodbe z Domžalami pravi korak v moji karieri, in komaj čakam, da se nova sezona prične,'' ob tem sporoča Santini.

Lani jih je navdušil, letos so ga pripeljali

Domžalčani so tako v dveh dneh pripeljali dva igralca. V petek je namreč dveletno pogodbo z rumenimi, ki jih prihodnji mesec čakajo nastopi v kvalifikacijah za ligo Europa, podpisal 24-letni branilec Širokega Brijega Josip Ćorluka.

📝 | Z novo sezono bo v rumenem dresu tudi nekaj novincev. Prvi med njimi je bočni branilec Josip Ćorluka, s katerim smo podpisali dveletno pogodbo.



Več ➡️ https://t.co/bIEzXPzXUL#skupajdovrha pic.twitter.com/0XkQT8useI — NK Domžale (@NKDomzale) June 7, 2019

''Gre za igralca, ki lahko kvalitetno zapolni več igranih položajev, prav polivalentnost pa je v napornem ritmu, ki nas čaka tako poleti kot jeseni, zelo pomembna. Je izjemno srčen in borben igralec, to pa so karakterne lastnosti, ki so v ekipah vedno še kako dobrodošle,'' je po nakupu nogometaša iz Hercegovine pojasnil športni direktor Oražem in priznal, da so bili nanj pozorni že lani, ko so Domžale v evropskih kvalifikacijah stežka izločile Široki Brijeg.

''Že takrat sem bil navdušen nad samo organizacijo kluba in kvaliteto moštva, tako da se novega poglavja v svoji karieri že izredno veselim. Komaj čakam, da spoznam svoje nove soigralce in da začnemo z delom za novo sezono,'' je sporočil desni bočni branilec, na katerega Domžale v prihodnje računajo še kako resno.

Domžale so sezono 2018/19 sklenile na tretjem mestu, s katerim so si zagotovile evropsko vozovnico. Foto: Grega Valančič / Sportida

Domžalčane so po koncu sezone zapustili štirje članski igralci. Rumenega dresa tako več ne nosijo Bosanec Nermin Hodžić, ki se je odpravil v Turčijo, Hrvat Jure Obšivač, Srb Marko Čubrilo in Nigerijec Bruno Ibeh, vratar Milić pa je sklenil svojo nogometno pot.