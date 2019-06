Šampionska zasedba Olimpije razpada, odšel še Hrvat

Po Roku Kronavetru, ki ni podaljšal pogodbe z Olimpijo in nato sprejel ponudbo NK Maribor, so zeleno-beli izgubili še enega nogometaša, s katerim so v zadnjih letih osvajali lovorike. Zmaje je po izteku pogodbe zapustil Dino Štiglec. Hrvat je barve ljubljanskega kluba branil dve leti in pol, v sezoni 2017/18 osvojil dvojno krono, v sezoni 2018/19 pa pokal.

V začetku leta je bil blizu sklenitve sodelovanja z beloruskim velikanom BATE Borisov, a je posel zaradi zdravstvenih razlogov padel v vodo. Štiglec se je vrnil v Ljubljano, bil sprva na stranskem tiru, nato pa si priigral vrnitev v začetno enajsterico, v kateri je Olimpiji pomagal do pokalne lovorike.

Zaželel si je novih izzivov

Kariero bo nadaljeval pri poljskem prvoligašu Slasku iz Vroclava, s katerim je podpisal dvoletno pogodbo z možnostjo dodatnega podaljšanja za eno leto. ''Zaželel sem si novih izzivov, nove lige. Da se igra na Poljskem dober nogomet, so me prepričali mnogi rojaki, ki imajo izkušnje z igranjem v tej ligi,'' je ob podpisu pogodbe za poljskega delodajalca povedal 28-letni Hrvat.

Dino Štiglec piłkarzem Śląska! 🇮🇹 #nowywmieście



Chorwacki obrońca podpisał z klubem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok 🖊https://t.co/p8DQ0XUglt pic.twitter.com/A9ApxlRsRt — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) June 7, 2019

Trener Olimpije Safet Hadžić je tako ostal brez izkušenega levega bočnega igralca. Priprave zmajev na novo sezono se bodo začele prihodnji teden, 19. junija pa bodo Ljubljančani v Nyonu izvedeli, kdo bo njihov tekmec v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa.