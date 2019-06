Prestop leta v Sloveniji: Zahović pripeljal Kronavetra, ki je uresničil otroško željo

Zdaj je tudi uradno. Slovenijo je zatresla ena najbolj odmevnih selitev, kar se jih je kdajkoli pripetilo v Prvi ligi Telekom Slovenije, saj je Rok Kronaveter, junak zadnjih dveh državnih naslovov Olimpije, sklenil sodelovanje z Mariborom do leta 2021. Prestopil je v tabor največjega tekmeca in uresničil dolgoletno željo.

Dolgo se je napovedovalo, v ponedeljek ob 11. uri pa postalo dokončno jasno, da bo Rok Kronaveter nadaljeval kariero v rojstnem mestu. Nekdanji up mariborskega Železničarja je vrsto let veljal za najboljšega nogometaša, rojenega v Mariboru, ki ni nikdar zaigral v vijoličastem dresu. Od sezone 2019/20, v kateri bodo vijolice branile državni naslov in nastopile v kvalifikacijah za ligo prvakov, bo vse drugače.

Z Mandarićem se ni pogodil, z Zahovićem (v drugo) pač

Tako je predsednik Olimpije Milan Mandarić čestital Roku Kronavetru za zadetek v Domžalah, ki je Olimpiji lani prinesel državno krono. Foto: Vid Ponikvar Kronaveter je segel v roke s športnim direktorjem NK Maribor Zlatkom Zahovićem in se odločil, da si bo po novem nogometni kruh služil na Štajerskem. Pred davnimi leti, ko je igral še za Dravo, s snovalcem kadrovske politike pri Mariboru ni našel skupnega jezika, tokrat pa sta dosegla dogovor.

"Želja vsakega Mariborčana je, da enkrat zaigra za Maribor. Pri meni se je zgodilo nekoliko pozneje, a menim, da je tudi zdaj pravi čas. Prihajam v letih, ko lahko morda celo ponudim največ. Pripravljen sem na ta izziv, komaj čakam, da se začne," je povedal Mariborčan po podpisu dveletne pogodbe s slovenskim prvakom.

Odločitev še zdaleč ni presenetljiva. Kronaveter se je po štirih letih, ki jih je prebil v Ljubljani, in v njih doživel marsikaj lepega, po drugi strani pa tudi grenkega in stresnega, odločil za spremembo. Po sestanku s predsednikom Milanom Mandarićem, ki ga je opravil nekaj tednov pred koncem sezone, je postalo jasno, da z Olimpijo ne bo podaljšal pogodbe.

Kronaveter bo v prihodnji sezoni sodeloval tudi z Dinom Hotićem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovensko javnost je presenetila odločitev, da do konca sezone ne bo več nastopil za zmaje, čeprav jih je čakal še finale pokala Slovenije. Ker pa se je Olimpija pomerila z Mariborom, je bilo moč razbrati, da Kronavetru ni bilo omogočeno nastopiti z razlogom. Zaradi tega, ker bi v dresu zmajev nastopil proti novemu delodajalcu in se morebiti znašel v navzkrižju interesov, v njem pa bi se pretakala mešana čustva.

Ni se veselil zadetkov v mreži Maribora

Sezono 2018/19, v kateri se je na začetku znašel na stranskem tiru pri trenerju Iliji Stolici, je končal kot najboljši strelec Olimpije. Foto: Urban Urbanc/Sportida Kako močno spoštuje Kronaveter mariborski klub, je v dresu Olimpije dokazal večkrat. Še vsakič, ko je zatresel mrežo vijolic, iz spoštovanja do NK Maribor, rojstnega mesta in sorodnikov, ni proslavljal zadetka. Odklonil je možnost, da bi nosil kapetanski trak Olimpije, želja po tem, da bi se pridružil družini, ki je njegove predstave za ljubljanski klub spremljala z doma v Mariboru, pa je bila prevelika, da bi se obotavljal in še naprej iskal možnost odmevnega prestopa v tujino.

Ima 32 let, še vedno spada med najboljše igralce Prve lige Telekom Slovenije, v sezoni 2018/19 pa je bil drugi najboljši strelec tekmovanja. In prvi golgeter Olimpije. Ima trmast značaj, ki zahteva poseben odnos trenerja. Safet Hadžić ga je znal preroditi, nekateri izmed njegovih predhodnikov so padli na testu.

Smola z zdravjem in spor z navijači

V sezoni 2017/18 je z Ljubljančani pod vodstvom Igorja Bišćana osvojil dvojno krono, zaradi poškodbe pa izpustil prvi del sezone. Foto: Vid Ponikvar Obdobja Kronavetra pri Olimpiji niso zaznamovali le številni zadetki, med njimi tudi odločilna za državna naslova v sezonah 2015/16 (kazenski udarec na gostovanju v Velenju v predzadnjem krogu) in 2017/18 (kazenski udarec na gostovanju v Domžalah v zadnjem krogu), in odlične predstave, s katerimi je izstopal v zeleno-beli druščini in si večkrat prislužil vpoklic v člansko reprezentanco.

Sreča mu je večkrat obrnila hrbet prek zdravja. Zaradi takšnih in drugačnih poškodb je izpustil ogromno tekem in izgubil stik s člansko izbrano vrsto, za nameček pa so ga vzeli na zob še navijači. Z njimi se je sporekel po tem, ko se je po evrogolu na gostovanju v Kopru obrnil proti njim in jim pokazal, naj bodo tiho. Ljubezen in spoštovanje sta se prelevila v odkrito sovraštvo. Navijaška skupina Green Dragons mu za razliko od drugih navijačev Olimpije tega ni dolgo oprostila, zadevo je umirilo šele javno opravičilo trmastega Mariborčana in nove uspešne predstave, s katerimi je Olimpijo popeljal do številnih novih točk.

V sezoni 2018/19 jih ni bilo dosti, da bi zmaji prehiteli Maribor. Čeprav so zeleno-beli dobili zadnja dva večna derbija, prejšnji mesec so v Ljudskem vrtu premagali največjega tekmeca s 3:0 tudi po zaslugi zadetka Kronavetra, so se od stresne sezone poslovili "le" s pokalno lovoriko.

Veselje z navijači Olimpije po zadnjem osvojenem državnem naslovu Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

Osvojili so jo brez najboljšega strelca, ki je konec maja tudi uradno končal sodelovanje z Mariborom, se pred celjskim stadionom že nastavljal v objektiv z navijači vijolic, nato pa v ponedeljek še prvič predstavil javnosti v novi vlogi. Športnemu direktorju Zahoviću je uspela odmevna poteza, s katero je še okrepil konkurenco v zvezni vrsti, hkrati pa mu ni bilo treba za nekdanjega nogometaša Drave in Rudarja, ki bo v novo sezono vstopil zdrav in motiviran, plačati nobene odškodnine.

Gneča v zvezni vrsti Maribora

Zlatko Zahović je v Ljudski vrt pripeljal že tretjo okrepitev, ki igra v zvezni vrsti. Novi član Maribora je tudi donedavni branilec Mure Špiro Peričić. Foto: Matjaž Vertuš Ker pa Kronaveter še zdaleč ni prva okrepitev na tem delu igrišča, saj sta novopečena člana Maribora tudi zvezna igralca Rudi Požeg Vancaš in Andrej Kotnik, so se vijolice odločile za tvegano igro, v kateri bodo težko vse okrepitve zadovoljne z minutažo. Za zdaj je vrata mariborskega kluba od zveznih igralcev po šampionski sezoni zapustil le Dare Vršič, tako da bo za igranje v začetni enajsterici v zvezni vrsti Maribora prisotna ogromna gneča.

Kronaveter je prepričan, da si bo prislužil status prvokategornika. Zaradi tega se je tudi odločil, da bo kariero nadaljeval v Mariboru, ni pa izključeno, da bi vijolice v poletnem prestopnem roku zapustil še kdo izmed zveznih igralcev, ki so Milaničevi četi pomagali do 15. naslova.