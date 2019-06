Po 28 letih konec prvoligaškega nogometa v Novi Gorici

Nogometaši drugolgiaškega podprvaka CherryBox24 Tabor so zmagovalci dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v Prvo ligo Telekom Slovenije, potem ko so v njih izločili Gorico, ki je v naslednji sezoni sploh prvič v zgodovini tekmovanja ne bomo spremljali v najvišji ligi. Sežančani so na prvi tekmi zmagali z 2:1, tokrat pa v Novi Gorici remizirali z 0:0 in se veselijo velikega uspeha. V prvo ligo, v kateri so do zdaj igrali samo enkrat, se vračajo po 18 letih čakanja.