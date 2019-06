Olimpija v nevarnosti, da izgubi še drugega najboljšega

Nogometaši Olimpije so se od turbulentne sezone 2018/19, v kateri so se predstavili številni novi obrazi, poslovili z osvojeno pokalno lovoriko. Enega najboljših vtisov med zmaji je pustil Asmir Suljić, 27-letni Bosanec z madžarskim potnim listom, ki pa razmišlja o tem, da bi v prihodnji sezoni stopil korak naprej in zapustil Ljubljano.

Odkar je predsednik Olimpije Milan Mandarić, so zmaji v štirih sezonah osvojili že štiri lovorike. Dvakrat so postali prvaki, dvakrat pa tudi pokalni zmagovalci. Vedno so se borili za vrh, sezone zeleno-belih pa je spremljala še ena stalnica, saj so kot po tekočem traku v skoraj vsakem prestopnem roku ostajali brez (naj)boljših igralcev in spreminjali kader. Ker so se pogosto menjali tudi trenerji, je v takšnih okoliščinah, ki so bile bolj ali manj stresne, pokalni naslov deležen še večjega občudovanja.

Tretji asistent Prve lige Telekom Slovenije

Po njegovih podajah so soigralci dosegli v tej sezoni v prvenstvu 12 zadetkov. Foto: Morgan Kristan/Sportida Olimpija je v finalu pokala v Celju z 2:1 odpravila Maribor in poskrbela za srečen konec sezone. ''Zelo sem zadovoljen, sezono sem želel končati z lovoriko. Maribor je velik tekmec, a smo mu pokazali, da smo boljši,'' je po sladki zmagi v Celju priznal Asmir Suljić, eden najbolj spoštovanih zmajev v tej sezoni. Ko je prispel v Ljubljano, je veljal za določeno neznanko.

Pred tem je branil le barve klubov iz Bosne in Hercegovine in Madžarske, nato pa se preselil v Slovenijo in skušal pomagati Olimpiji do ubranitve dvojne krone. Načrt se ni posrečil, a se tudi ni povsem izjalovil. Uspel je polovično, saj so Ljubljančani ubranili pokalno lovoriko. To je 27-letnega krilnega napadalca, ki ga odlikuje bogato tehnično znanje, spravilo v zelo dobro voljo.

V Slovenijo se je preselil iz Madžarske, kjer je nazadnje igral za Videoton. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Njegove predstave ne odmevajo le v Sloveniji. Zanj se zanimajo tudi v tujih državah, zato ne preseneča, da se je njegovo ime pojavilo na nekaterih seznamih poletnih želja. Suljić je končal sezono kot tretji asistent prvenstva. Prispeval je 12 podaj, po katerih so se njegovi soigralci vpisal med strelce in razveselili navijače Olimpije. Suljić je z naskokom prvi asistent Olimpije, stanovski kolegi pa imajo o njem zelo visoko mnenje.

Tako sposobnega igralca že dolgo ni bilo v Sloveniji Rudi Požeg Vancaš je glasoval za Asmirja Suljića. Foto: Vid Ponikvar Njegove poteze denimo rad vpija najboljši igralec Prve lige Telekom Slovenije Rudi Požeg Vancaš, ki se je po koncu sezone iz Celja preselil v Maribor. Ceni ga tako visoko, da mu je oddal glas v izboru za najboljšega igralca lige. ''Glasoval sem za Asmirja Suljića, nogometaša Olimpije. Zelo mi je všeč kot igralec. Ima neverjetno tehniko. V Sloveniji že dolgo ni igral tako tehnično sposoben igralec kot on. Zelo ga spoštujem,'' je Požeg Vancaš, prvo ime domače sezone 2018/19, pohvalil enega izmed številnih tujcev pri Olimpiji.

Napočil trenutek za korak naprej v karieri

Spoštoval bo odločitev klubskega vodstva. Kmalu ga čaka sestanek s predsednikom Milanom Mandarićem. Foto: Matic Ritonja / Sportida Je lahko navijače Olimpije strah, da bo ljubljanski klub kmalu ostal brez najboljšega asistenta? Bi se lahko ponovil scenarij iz prejšnje sezone, ko so zmaji po dvojnem naslovu ostali ne le brez prvega trenerja Igorja Bišćana, ampak je Stožice zapustilo še nič koliko pomembnih igralcev? ''Veste, kako je s tem? Klub se bo kmalu odločil, v katero smer bo šla Olimpija. Naloga igralcev je, da spoštujemo odločitev kluba, ali bo prišlo do prodaje igralcev in menjave kluba. Klub ima svojo vizijo, ki jo moramo spoštovati,'' pojasnjuje, kako bo veliko odvisno od odločitve vodstva kluba.

Bo podalo zeleno luč za njegovo prodajo? ''Ponudbe obstajajo. Pri Olimpiji sem odigral dokaj korektno sezono. Bomo videli, kako se bo odločil klub. Najprej se bom o tem pogovoril s predsednikom. Povedal mu bom, kaj si želim, potem pa bomo videli, kako dalje,'' je napovedal sestanek, ki ga bo opravil s prvim možem kluba Milanom Mandarićem, ko se bo vrnil z dopusta.

Kot nogometaš si želi napredovati, njegovo razmišljanje pa namiguje o tem, da bi se lahko kmalu poslovil od slovenskih pokalnih zmagovalcev. ''Ocenil sem, da je napočil trenutek za korak naprej v karieri. Olimpiji sem se pridružil z veliko željo, da pokažem, kaj znam. To sem v neki meri tudi pokazal. Upam, da bom stopil še stopničko višje in naredil korak naprej,'' ne more ostati ravnodušen do zanimanja tujih klubov. Prevladujejo zlasti poljski.

Na Ciper brez kopačk

Na enotedenske počitnice se je po naporni in stresni sezoni 2018/19 odpravil z dvema soigralcema. Tudi Stefanom Savićem. Foto: Urban Meglič/Sportida Za zdaj je v karieri igral v Bosni in Hercegovini, nato pa se preselil na Madžarskem, kjer je najprej nosil dres Ujpesta, nato pa še Videotona. Pri slovenskih sosedih je blestel, podobno kot pred leti njegov donedavni soigralec Rok Kronaveter (Györi ETO). Najboljši strelec Olimpije je že zapustil zmaje. Ni podaljšal pogodbe z ljubljanskim klubom, vse bližje pa je potrditev scenarija, da bo nadaljeval kariero v rojstnem mestu pri NK Maribor. Morda bo v vijoličnem dresu predstavljen že danes, ko je slovenski prvak za 11. uro najavil novinarsko konferenco.

Kronaveter je bil najboljši strelec Olimpije, Suljić pa je najboljši asistent. Zmaji so enega že izgubili, prav lahko pa se zgodi, da bo odšel še drugi. A ne k drugemu slovenskemu klubu, ampak v tujino. O tem bo resneje razmišljal, ko se bo vrnil s počitnic. ''So kratke, a zaslužene. V Ljubljano se vračam sredi junija,'' nam je zaupal, kako si bo privoščil enotedenski oddih na Cipru.

Veselje po četrtkovi zmagi nad Mariborom. Foto: Matic Ritonja / Sportida

Tam ne bo edini zmaj, ampak mu bosta družbo delala še soigralca Tomislav Tomić in Stefan Savić, velika junaka pokalne zmage nad Mariborom. In ne. Na Cipru ne bo nadaljeval kariere v enem izmed tamkajšnjih večjih klubov. ''S seboj ne bom nosil kopačk, ampak se vrnil v Ljubljano,'' je ponovil, kako ga po vrnitvi v Slovenijo čaka poseben sestanek s predsednikom, ki bo podal ključni odgovor na vprašanje, kje bo igral v prihodnji sezoni. Pogodba z Olimpije se mu sicer izteče konec sezone 2019/20.