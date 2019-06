Razlog več, da Zlatko Zahović pohiti

Tekmovalne sezone 2018/19 je konec. Slovenijo bodo poleti v evropskih klubskih tekmovanjih zastopali Maribor, Olimpija, Domžale in Mura. Njihovi nogometaši so se odpravili na kratke, a zaslužene počitnice, v mislih pa še premlevajo možnosti, ki bi jih lahko doletele na bližajočem se žrebu. S kom bi se lahko pomeril slovenski evropski kvartet?

Nogometaši skoraj ne poznajo počitka. Nekaj malega, kar si ga lahko privoščijo, so izkoristili takoj po koncu tekmovalne sezone 2018/19. Poletne počitnice pa so še posebej kratke pri klubih, ki jih že prihodnji mesec čakajo evropski izzivi. Priprave bodo večinoma začeli že prihodnji teden, obenem pa pogledovali na seznam morebitnih tekmecev, ki že polni domišljijo navijačev.

Žreb uvodnih krogov kvalifikacij za ligo prvakov bo 18., za ligo Europa pa 19. junija. Predstavniki Maribora bodo tako prvi izmed slovenskih evropskih udeležencev občutili adrenalin plesa kroglic v Nyonu in stiskali pesti, da jim bo sreča naklonjena.

Milanič: Potrebuješ nekaj, na kar ne moreš vplivati

Darko Milanič in Zlatko Zahović bosta 18. junija spremljala žreb lige prvakov s posebnim zanimanjem. Foto: Urban Urbanc/Sportida Zaradi visokega klubskega koeficienta uspešnosti v Evropi so vijolice deležne statusa nosilca, na drugi strani pa je na seznamu nenosilcev kar nekaj močnih klubov, med njimi tudi prvaki Poljske (Piast Gliwice, za katerega igra tudi Slovenec Uroš Korun), Madžarske (Fenervcaroš s slovenskim reprezentantom Miho Blažičem) in Romunije.

"Ogledal sem si seznam tekmecev, ki nas sili, da bomo že v prvem krogu v najboljši formi. Da bomo boljši od nasprotnika. Potrebuješ pa v kvalifikacijah poleg znanja, pripravljenosti in odrekanja tudi srečo. Potrebuješ nekaj, na kar ne moreš vplivati. V igri so tudi tako močni tekmeci, da si lahko rečeš, ali je to sploh mogoče," trener slovenskega prvaka NK Maribor Darko Milanič kar ne more verjeti, da bi se lahko Maribor že v prvem krogu kot nosilec pomeril s tako kakovostnim tekmecem, kot so Ferencvaroš, Piast ali pa CFR Cluj.

Žreb 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov: Nosilci: Celtic (Ško), BATE Borisov (Blr), Astana (Kaz), Ludogorec (Bol), Qarabag (Aze), Maribor (Slo), Crvena zvezda (Srb), Šerif Tiraspol (Mol), Rosenborg (Nor), HJK Helsinki (Fin), Dundalk (Irs), Dudelange (Luk), Shkëndija (SeM), The New Saints (Wal), Slovan Bratislava (Slk), AIK Solna (Šve). Nenosilci: Valletta (Mal), Sarajevo (BiH), Piast Gliwice (Pol), CFR Cluj (Rom), Ferencvaroš (Mad), Nomme Kalju (Est), Sutjeska Nikšić (ČG), Partizani Tirana (Alb), Valur (Isl), Linfield (SIr), HB Torshavn (Fer), Riga (Lat), Ararat-Armenia (Arm) in Saburtalo Tbilisi (Gru).

Podobne skrbi imata tudi dva nekdanja evropska prvaka, ki bosta začelo evropsko pot v uvodnem krogu kvalifikacij kot nosilca. To sta škotski prvak Celtic in srbski velikan Crvena zvezda, ki se lahko pohvali s tem, da je lani v Beogradu nadigral aktualnega evropskega prvaka iz Liverpoola. Tudi njiju in še koga drugega bi lahko žreb povezal z močnimi tekmeci, zato se 18. junija na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) obeta razburljivo popoldne.

Maribor je lani v Evropi ostal praznih rok proti Rangersu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bo Maribor preskočil uvodno oviro, bo zaradi visokega koeficienta uspešnosti deležen statusa nosilcev tudi v drugem krogu kvalifikacij. Za sanjsko napredovanje v skupinski del lige prvakov - Maribor je v njem zaigral že trikrat - bi moral izločiti kar štiri tekmece, tako da ga čaka naporno poletje, zaradi česar si športni direktor Zlatko Zahović še bolj želi, da bi pravočasno v Ljudski vrt pripeljal vse želene okrepitve, zaprl trgovino za vse snubce in pripravil osveženo zasedbo na evropske izpite.

Ne pozabimo, evropska sezona se bo za Maribor začela hitro. Prva tekma uvodnega kroga kvalifikacij bo 9. oziroma 10. julija, povratna pa teden dni pozneje.

Mura ima na papirju najtežje delo Slovenija bo v Evropi stiskala pesti za štiri predstavnike. Večina bo nastopala v kvalifikacijah za evropsko ligo. Tekmovanje, v katerem je bil v pred kratkim končani sezoni najboljši Chelsea, je velik magnet, za zdaj pa v skupinskem delu ni nastopil noben drug slovenski klub kot Maribor. Podvig vijolic bodo poskušale ponoviti Olimpija, Domžale in Mura, žreb uvodnih dveh krogov pa bo 19. junija. Statusa nenosilca je deležna le Mura.

Hadžić je že vodil Olimpijo v Evropi

Safet Hadžić je v Evropi vodil Olimpijo še v času, ko je Sebastjan Cimirotić igral za zmaje. Foto: Vid Ponikvar Zeleno-beli se v Evropo podajajo s trenerjem Safetom Hadžićem, ki ne bo prvič vodil zmajev na mednarodnih tekmah. Pred devetimi leti, ko je bil predsednik še Izet Rastoder, je bil strateg Olimpije in v prvem krogu kvalifikacij za ligo Europa doživel boleč udarec proti Širokemu Brijegu. Predstavnik Bosne in Hercegovine je najprej premagal zmaje z 2:0 v Domžalah, nato pa še v Hercegovini, nedaleč od Mostarja (3:0). V napadu zmajev sta takrat sodelovala Ermin Raković in Sebastjan Cimirotić, Olimpija pa je dvoboj zaradi rdečih kartonov končala z le devetimi igralci.

Zanimivo je, da bi se lahko letos kluba iz Ljubljane in Širokega Brijega ponovno srečala v Evropi. Olimpija je nosilec, hercegovski klub, zelo navezan na Hrvaško, pa ne. Hadžić bi imel priložnost za maščevanje, Olimpija pa za podaljšanje evropske sezone. Lani je izkoristila možnost tolažilne nagrade, ki jo je ponujal izpad iz kvalifikacij za ligo prvakov. saj je prinesel selitev v kvalifikacije za evropsko ligo. Letos lahko na popravni izpit pozabi, saj ga je v Evropi deležen le slovenski prvak.

Domžale izpadajo le proti močnim

Domžale so lani nesrečno izpadle proti ruski Ufi. Pokopal jih je zadetek kapetana slovenske reprezentance Bojana Jokića v zadnjih minutah. Foto: Urban Urbanc/Sportida Podobno kot v primeru Maribora tudi seznam nenosilcev v prvem krogu kvalifikacij za ligo Europa ponuja nekaj kakovostnih tekmecev, ki bi se jim večina najraje izognila. To so na primer DAC Dunajska Streda in Ružomberok (oba Slovaška), Honved in Debrecen (oba Madžarska) in še kdo. Z njima bi se lahko pomeril slovenski pokalni zmagovalec, a tudi Domžale. Tretjeuvrščena ekipa Prve lige Telekom Slovenije je podobno kot ljubljanska Olimpija v prvem krogu deležna statusa nosilcev. Žal le v prvem, saj bi tako Olimpija kot Domžale zaradi nižjega koeficienta uspešnosti že v drugem krogu pristale med nenosilci.

Rumeni imajo v Evropi iz leta v leto višje cilje, v zadnjih sezonah pa so jim vrata odmevnega dosežka vedno zapirali predstavniki iz (naj)močnejših evropskih lig. Na primer angleški West Ham, francoski Marseille (poznejši finalist evropske lige) in ruska Ufa. V uvodnih krogih, ko so bili na papirju favoriti, ponavadi niso imeli težav, ampak pod vodstvom Simona Rožmana suvereno preskakovali ovire.

Šimundža proti klubu, do katerega goji simpatije?

Ante Šimundža bo poleti vodil Muro v Evropi. Mura ima pravico nastopa v Fazaneriji v uvodnih krogih. Foto: Matjaž Vertuš Če lahko Domžale naletijo tudi na tekmece iz manj zahtevnih nogometnih okolij, ki ne bi smeli biti prezahteven zalogaj, pa čaka Muro kot edinega slovenskega nenosilca v žrebu bistveno težja pot. Na seznamu mogočih tekmecev kar mrgoli močnih ekip, ki bi lahko izbrancem Anteja Šimundže povzročile ogromno težav, a tudi napolnile Fazanerijo.

Med njimi so tudi škotski velikan Glasgow, ki je bil lani usoden za Maribor, slovaški Spartak Trnava, ki je v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo izločil ljubljansko Olimpijo, pa FCSB, romunski klub, zrasel na "pogorišču" nekdanjega evropskega prvaka Steaue iz Bukarešte, ki je lani dvakrat nadigral velenjskega Rudarja, pa izraelski Hapoel Be'er Sheva, ki se ga radi spominjajo zlasti navijači Maribora, saj so se leta 2017 prek njega uvrstili v ligo prvakov, pa Levski iz Sofije, ki ga je pol sezone v Bolgariji vodil zdajšnji selektor Latvije Slaviša Stojanović, na seznamu mogočih tekmecev pa je tudi splitski Hajduk, ki se je pred leti že zanimal za trenerske storitve Šimundže. Strateg Mure bi se obračuna loteval z mešanimi občutki, saj goji določene simpatije do splitskega kluba. Ni namreč le Štajerec, ampak ima po zaslugi očeta tudi dalmatinsko kri.

Žreb 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa: Nosilci: Legia Varšava (Pol), FCSB (Rom), Malmö (Šve), Molde (Nor), Apollon Limasol (Cip), Hapoel Be'er Sheva (Izr), MOL Fehervar (Mad), Dinamo Minsk (Blr), Spartak Trnava (Slk), AEK Larnaka (Cip), Hajduk Split (Hrv), Brondby (Dan), Žalgiris (Lit), Aberdeen (Ško), Glasgow Rangers (Ško), Zrinjski Mostar (BiH), Kairat (Kaz), Kukesi (Alb), Alashkert (Arm), Radnički Niš (Srb), Čukarički (Srb), Kilmarnock (Ško), Šahtjor Soligorsk (Blr), Vitebsk (Blr), Domžale (Slo), Crusaders (SIr), Ventspils (Lat), Stjarnan (Isl), IFK Norrköping (Šve), Haugesund (Nor), Brann (Nor), Fola Esch (Luk), Vaduz (Lie), Tobol (Kaz), Ordabasy (Kaz), Cracovia (Pol), Neftči Baku (Aze), Sabail (Aze), Olimpija Ljubljana (Slo), Cork City (Irs), Pjunik (Arm), Dinamo Tbilisi (Gru), Maccabi Haifa (Izr), CSKA Sofija (Bol), Levski Sofija (Bol), Riterial (Lit), Budućnost Podgorica (ČG). Nenosilci: Levadia (Est), Universitatea Craiova (Rom), DAC Dunajska Streda (Slk), Ružomberok (Slk), B36 Torshavn (Fer), Chikhura Sachkere (Gru), Titograd (ČG), Debrecen (Mad), Mura (Slo), Torpedo Kutaisi (Gru), Milsami Orhei (Mol), Honved (Mad), Flora (Est), Liepaja (Lat), Hibernians (Mal), KR (Isl), Balzan (Mal), Laci (Alb), Shamrock Rovers (Irs), Široki Brijeg (BiH), Connah's Quay Nomads (Wal), Banants (Arm), St. Patrick's Athletic (Irs), Shkupi (SeM), Akademija Pandev (SeM), Makedonija GP (Sem), Petrocub Hincesti (Mol), Speranta Nisporeni (Mol), Teuta (Alb), KuPS (Fin), RoPS (Fin), Inter Turku (Fin), Breidablik (Isl), Radnik Bijeljina (BiH), Stumbras (Lit), RFS (Lat), Jeunesse Esch (Luk), Gzira United (Mal), Narva Trans (Est), Zeta (ČG) ter sedem zmagovalcev predkroga.

Prve tekme uvodnega kroga lige Europa bodo 11., povratne pa 18. julija, tako da bo morala slovenska trojica v evropski ligi hitro sestaviti kadrovsko križanko.

Himna lige prvakov je nazadnje na slovenskih tleh odmevala leta 2017, ko se je Maribor še tretjič uvrstil med elitno druščino. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za nogometaše se bo zato kratek, a zaslužen dopust hitro končal, že prihodnji teden pa se bodo začele priprave na novo sezono in uresničitev novih ciljev. Veliko sreče, Maribor, Olimpija, Domžale in Mura!