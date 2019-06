Disciplinski sodnik NZS brez milosti: visoki denarni kazni za Maribor in Olimpijo

Obe ekipi sta si visoko kazen prislužili zaradi nešportnega in neprimernega vedenja njunih privržencev ter izražanju nestrpnosti in žaljenja drugega navijaškega tabora. Obe navijaški skupini sta med tekmo na igrišče odvrgli številna pirotehnična sredstva, ki so nekajkrat povzročila prekinitev dvoboja, uničevali inventar na stadionu ter s svojimi početjem ogrozili varnost drugih gledalcev na celjskem stadionu Z'dežele.

Na tekmi so bili naslednji primeri nešportnega in neprimernega vedenja ter izražanja nestrpnosti, katerihpovzročitelj je bila organizirana navijaška skupina ekipe OLIMPIJA LJUBLJANA oziroma njeni člani:1. Člani organizirane navijaške skupine ekipe Olimpija Ljubljana so med tekmo večkrat skrajno žaljivo skandiralinasprotni ekipi in njenim navijačem, pri čemer ni šlo zgolj za spontano vzklikanje, ampak usklajeno inponavljajoče skandiranje, ki je vključevalo tudi pozive po ubijanju. Navedeno brez dvoma predstavlja enoizmed oblik izražanja in spodbujanje sovraštva oziroma nestrpnosti, kar opredeljuje tudi uradni dokumentNZS z naslovom »Ukrepanja v primeru izražanja nestrpnosti«, št. 6146/12 z dne 12.7.2012, zato se na podlagidoločil 3/3., 9/1(3)., 18., 25/1., 29/1(1). in v povezavi s 26a/2. členom DP, ŠD NK OLIMPIJA LJUBLJANA izrečedenarna kazen v višini 2.000 evrov.2. V 17. minuti tekme so člani organizirane navijaške skupine ekipe Olimpija Ljubljana na tribuni aktivirali štiripirotehnična sredstva, pri čemer so eno odvrgli na igralno površino, zato se na podlagi določil 3/3., 9/1(3).,18., 25/1. in 29/1(1). člena DP, ŠD NK OLIMPIJA LJUBLJANA izrečeta denarni kazni v višini 250 evrov zaaktiviranje pirotehničnih sredstev na tribuni in 200 evrov za odvrženo sredstvo na igralno površino.3. V času med 65. in 68. minuto tekme so člani organizirane navijaške skupine ekipe Olimpija Ljubljana natribuni prižgali večjo količino bakel, pri čemer je bilo uničenih več sedežev na tribuni, zato se na podlagidoločil 3/3., 9/1(3)., 18., 25/1. in 29/1(1). člena DP, ŠD NK OLIMPIJA LJUBLJANA izrečeta denarni kazni v višini500 evrov za prižiganje bakel na tribuni in 1.000 evrov za uničevanje stolov.4. V času med 89 in 91. minuto tekme so člani organizirane navijaške skupine ekipe Olimpija Ljubljana na tribunimnožično prižgali bakle in jih vsaj deset odvrgli na igralno površino, vsled česar je bila tekma eno minuto tudiprekinjena, zato se na podlagi določil 3/3., 9/1(3)., 18., 25/1. in 29/1(1). člena DP, ŠD NK OLIMPIJALJUBLJANA izrečejo denarne kazni v višini 1.500 evrov za množično prižiganje bakel na tribuni, 2.000 evrov zaodvržene bakle na igrišče in 150 evrov zaradi povzročitve prekinitve tekme.Na podlagi določil 6/1. in v povezavi s 13. členom DP se ŠD NK OLIMPIJA LJUBLJANA za navedena ravnanjaorganizirane navijaške skupine oziroma njenih članov in ob upoštevanju denarne kazni zaradi predkaznovanostikot oteževalne okoliščine v višini 600 evrov (sklepi št. 126/22.8.2018, 127/29.8.2018, 129/19.9.2018,132/3.10.2018, 135/2.11.2018, 136/7.11.2018, 138/29.11.2018, 140/12.12.2018, 101/1.3.2019, 104/27.3.2019,109/30.4.2019, 111/8.5.2019, 61/19.10.2018 in 14/30.4.2019), izreče enotna denarna kazen v višini 8.200 € /zbesedo: osem tisoč dvesto evrov/.

Foto: Matic Ritonja/Sportida

Na tekmi so bili naslednji primeri nešportnega in neprimernega vedenja ter izražanja nestrpnosti, katerihpovzročitelj je bila organizirana navijaška skupina ekipe MARIBOR oziroma njeni člani:1. Že pred tekmo, večkrat pa tudi med njo, so člani organizirane navijaške skupine ekipe Maribor skrajno žaljivoskandirali nasprotni ekipi in njenim navijačem, pri čemer ni šlo zgolj za spontano vzklikanje, ampak usklajenoin ponavljajoče skandiranje, ki je vključevalo tudi pozive po ubijanju. Navedeno brez dvoma predstavlja enoizmed oblik izražanja in spodbujanje sovraštva oziroma nestrpnosti, kar opredeljuje tudi uradni dokumentNZS z naslovom »Ukrepanja v primeru izražanja nestrpnosti«, št. 6146/12 z dne 12.7.2012, zato se na podlagidoločil 3/3., 9/1(3)., 18., 25/1., 29/1(1). in v povezavi s 26a/2. členom DP, NK MARIBOR BRANIK izrečedenarna kazen v višini 2.000 evrov.2. V času med 24. in 25. minuto tekme so člani organizirane navijaške skupine ekipe Maribor na igrišče odvrglidve bakli in dve dimni bombi, vsled česar je bila tekma eno minuto tudi prekinjena, zato se na podlagi določil3/3., 9/1(3)., 18., 25/1. in 29/1(1). člena DP, NK MARIBOR BRANIK izrečeta denarni kazni v višini 800 evrov zaodvržena pirotehnična sredstva na igrišče in 150 evrov zaradi posledične prekinitve tekme.3. V času med 59. in 60. minuto tekme so člani organizirane navijaške skupine ekipe Maribor na igrišče odvrglivsaj deset bakel, vsled česar je bila tekma pol minute tudi prekinjena, zato se na podlagi določil 3/3., 9/1(3).,18., 25/1. in 29/1(1). člena DP, NK MARIBOR BRANIK izrečeta denarni kazni v višini 2.000 evrov za odvrženebakle na igrišče in 150 evrov zaradi posledične prekinitve tekme.4. V času med 79. in 84. minuto tekme so člani organizirane navijaške skupine ekipe Maribor na tribunimnožično prižgali bakle in na igralno površino odvrgli veliko količino papirnatih trakov, nato pa večino bakelodvrgli na igrišče, kar je povzročilo gorenje omenjenih trakov, tako da je bil sodnik primoran tekmo za petminut prekiniti, zato se na podlagi določil 3/3., 9/1(3)., 18., 25/1. in 29/1(1). člena DP, NK MARIBOR BRANIKizrečejo denarne kazni v višini 1.500 evrov za množično prižiganje bakel na tribuni, 500 evrov za odvrženepapirnate trakove na igrišče, 2.000 evrov za odvržene bakle na igrišče in 750 evrov zaradi povzročitveprekinitve tekme.5. V času med 79. in 84. minuto tekme so člani organizirane navijaške skupine ekipe Maribor uničili približno 30stolov na tribuni, pri čemer so dva odvrgli tudi v ograjeni del igrišča, zato se na podlagi določil 3/3., 9/1(3).,18., 25/1. in 29/1(1). člena DP, NK MARIBOR BRANIK izrečeta denarni kazni v višini 2.000 evrov za opisanivandalizem na tribuni in 400 evrov za odvržena stola v ograjeni del igrišča.6. V času tekme so člani organizirane navijaške skupine ekipe Maribor s tribune metali pirotehnična sredstva vsmeri parkirišča, kjer so bila vozila uradnih oseb, gasilcev in reševalcev, pri čemer je bilo poškodovano enoizmed vozil, zato se na podlagi določil 3/3., 9/1(3)., 18., 25/1. in 29/1(1). člena DP, NK MARIBOR BRANIKizreče denarna kazen v višini 1.500 evrov.Na podlagi določil 6/1. in v povezavi s 13. členom DP se NK MARIBOR BRANIK za navedena ravnanjaorganizirane navijaške skupine oziroma njenih članov in ob upoštevanju denarne kazni zaradi predkaznovanostikot oteževalne okoliščine v višini 900 evrov (sklepi št. 123/2.8.2018, 124/8.8.2018, 126/22.8.2018,127/29.8.2018, 128/5.9.2018, 130/26.9.2018, 131/29.9.2018, 132/3.10.2018, 133/10.10.2018, 135/2.11.2018,137/13.11.2018, 138/29.11.2018, 101/1.3.2019, 103/13.3.2019, 104/27.3.2019, 105/3.4.2019, 108/24.4.2019,109/30.4.2019, 113/17.5.2019, 114/21.5.2019, 115/28.5.2019, 8/10.4.2019 in 14/30.4.2019), enotna denarnakazen za navedene kršitve in predkaznovanost pa znaša 14.650 € /z besedo: štirinajst tisoč šeststo petdesetevrov/.