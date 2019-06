Kazni za Gorico in Sežano

Gorica bo omenjeni znesek plačala zaradi nešportnega in neprimernega vedenja organizirane navijaške skupine oziroma njenih članov, navijači Gorice so v 66. in 85. minuti tekme na tribuni prižgali po eno dimno baklo, neposredno po koncu tekme pa so prižgano baklo odvrgli na igralno površino. Zato so dobili 400 evrov kazni, dodatnih 150 pa zaradi predkaznovanosti.

Kazen je doletela tudi trenerja Gorice Sašo Kolmana, ki so ga zaradi vnovičnega protestiranja odstranili iz tehničnega prostora in ob upoštevanju predkaznovanosti so mu določili kazen v višini 200 evrov in prepoved vodenja ekipe na eni prvenstveni tekmi.

Še hujšo kazen je dobil rezervni vratar Gorice Uroš Likar, ki so ga po koncu tekme izključili "zaradi odrivanja prvega pomočnika sodnika, pri čemer ga je tudi žalil". Zaradi tega ga je doletela petmesečna kazen prepovedi igranja.

Sežančani pa bodo 250 evrov plačali zaradi navijaškega prižiga dimne bakle in predkaznovanosti.

