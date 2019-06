Nekdanji kapetan Gorice zapušča nogomet z mešanimi občutki

Med pogovorom je večkrat poudaril, da so bili njegovi načrti drugačni, a je vmes posegla višja sila. Glava je hotela, telo ni dopuščalo. Zdravstvene težave so bile prehude, da bi Alen Jogan, izkušeni branilec Gorice, še vztrajal na zelenicah.

Kapetan Gorice Etien Velikonja po izpadu v drugo ligo:



"Lani, bilo je 16. aprila v Krškem, mi je počil meniskus v levem kolenu. Takoj sem ga zaslišal in začutil. Moteča je bila velika obraba hrustanca, nato pa okrevanje ni potekalo tako, kot bi si želel. Treniral sem pol leta, na koncu je bilo koleno še kar v redu, težava pa je nastala z mišicami," je pojasnil Primorec, tako star in izkušen, da se lahko pohvali s tem, kako je v dresu Gorice proslavljal osvojitev državnega naslova.

Rad bi ostal povezan z nogometom

Lahko se pohvali tudi s tem, da je leta 2006 pomagal Gorici do zadnjega naslova državnega prvaka. Foto: Vid Ponikvar Zdravstvene težave so ga prisilile v to, da se je pri 33 letih odločil za slovo. Za nepreklicno slovo, saj ne namerava obleči več nobenega dresa. "Minila sta dva dneva, pa imam še vedno mešane občutke. Težko mi je brez nogometa. Zato bom poskušal ostati v nogometu, morda v trenerskem poslu, bomo videli. Načrti so bili povsem drugačni, potem pa se je izcimilo to," je bil še poln čustev po tem, ko se je poslovil od aktivnega nogometa in čestital Taboru za preboj v prvo ligo.

Gledalcem je v slovo pomahal v nedeljo pred začetkom povratne tekme dodatnih kvalifikacij za popolnitev prve lige, ko mu je še zadnjič zaploskala polna tribuna novogoriškega Športnega parka. Trener Saša Kolman ga zaradi daljše odsotnosti ni uvrstil med kandidate za nastop. Tako se je za zadnjo tekmo Gorice prelevil v gorečega navijača in dolgoletni klub v drugo ligo pospremil s solznimi očmi.

Jok in razočaranje v slačilnici

Gorica je doživela velik udarec proti Taboru. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Niti v nočnih morah ni pričakoval, da se bo poslovil na dan, ki je ljubljenemu klubu prinesel tolikšno razočaranje: "Tega si ni želel prav nihče. Bili smo prepričani, da se bo izteklo drugače. Po tekmi je bilo v slačilnici zelo čustveno. Nogometaši so jokali, prisotno je bilo veliko razočaranje, nato pa je sledil še pogovor z nezadovoljnimi navijači. Niso edini. Nezadovoljni smo tudi sami. Težko je razložiti, kar se nam je zgodilo. Še kako smo si želeli obstati, vsak je dal v danem trenutku vse, kar je lahko, a je na igrišču izpadlo drugače."

"Zadnji mesec smo igrali dobro in dovolj agresivno, a nam rezultati niso šli na roko, zaradi tega se je le stopnjevala nervoza. Razočaranje navijačev povsem razumem. Gorica je klub z veliko tradicijo in bi moral imeti mesto v prvi ligi. Zdaj bo treba narediti vse, da pride hitro nazaj," je nekdanji kapetan stežka prebolel prvi padec vrtnic v drugo ligo.

Z njim je izpadel iz elitne slovenske druščine, ki je vseskozi nastopila v 1. SNL. Po novem jo sestavljata le še Maribor in Celje, Gorica pa bo v sezoni 2019/20 zaigrala v drugi ligi.

Po 15 letih si bo lahko privoščil prave počitnice

V prvi ligi je nastopal tudi v dresu Interblocka. Tako se je boril proti Gorici in nekdanjemu soigralcu Goranu Galešiću. Foto: Vid Ponikvar O tem, s kakšno zasedbo se bo lotila drugoligaškega izziva, je še prehitro govoriti. Končna podoba bo verjetno znana čez nekaj tednov. Bo pa to po dolgem času, ko v novogoriški slačilnici ne bo Jogana. Izkušeni branilec je sklenil kariero. "O tem sem razmišljal od januarja. Sprva sem hotel igrati še dolgo časa, a sem na žalost naletel na težave. Ne le operirano koleno, pokale so tudi mišice. Nisem več mogel združiti vsaj dveh tednov zaporednih treningov, razen na koncu sezone. Zaradi tega sem se odločil, da se tega ne grem več. Nima smisla. Izgubljal sem motivacijo, tako se je pač izteklo," je pojasnil, kako se je znašel pred preveliko zdravstveno oviro.

Lahko bi izbral mučenje in trpljenje, a se je raje poslovil od nogometa in predal novim življenjskim ciljem. Za zdaj še ne ve, s čim se bo ukvarjal, bi pa rad ohranil stik z nogometom. Ena izmed možnosti, ki se mu zdi najbolj verjetna, je trenersko delo. Nabralo se je veliko izkušenj, bo pa o tem še vneto razmislil. "Najprej si bom privoščil počitnice z družino. Prve prave poletne po 15 letih kariere! Zbistril bom glavo, nato pa razmislil o tem, kako naprej."

Ni časa za jokanje, ampak dobro pripravo

V karieri ga je največ let vodil Miran Srebrnič. Je bilo njegovo lansko slovo od Nove Gorice prehitro? "Tega ne bi komentiral. Zato so odgovorni drugi. Tisti, ki so speljali te odločitve," pravi Jogan. Foto: Bojan Puhek Upa, da bo Gorica čim prej razkrila načrt, kako se vrniti med prvoligaše. Sebastjan Komel ni več direktor kluba, v drugi ligi pa bodo vrtnice naletele na kar nekaj močnih tekmecev, tudi nekdanjih prvoligašev, ki ne skrivajo ambicij po napredovanju.

"Verjetno bo med njimi tudi Koper (pripravlja se na kvalifikacije za 2. SNL proti Gradu, op. p.), tam bodo Nafta, Radomlje, Krško, Krka, Drava … Treba se bo potruditi. Ni pa zdaj časa za jokanje, treba se je dobro pripraviti," sporoča nekdanji kapetan, ki si želi, da bi novogoriški bazen, znan po tem, da je redno polnil člansko reprezentanco, kmalu podal nove upe, s katerimi bi Gorica v mlajših kategorijah posegala po večjih mestih, kot je v tej sezoni.