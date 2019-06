Andrej Razdrh: Daleč od tega, da smo pripravljeni na prvo ligo #video

Sežana ima ogromno ljubiteljev nogometa. To je dokazala invazija Kraševcev na povratno tekmo dodatnih kvalifikacij, kjer so napolnili osrednjo tribuno novogoriškega Športnega parka, in bučno pozdravili vrnitev ljubljencev v prvo ligo. CherryBox24 Tabor se v druščino najboljših vrača po 18 letih.

Najboljši slovenski prvoligaški klubi se bodo v novi sezoni za točke potegovali tudi v Sežani. Stadion Rajko Štolfa bo prizorišče tekem najvišje ravni, Tabor bo poskušal mešati štrene najboljšim, tudi prvaku Mariboru in pokalnemu zmagovalcu Olimpiji. Sežančani so si napredovanje med najboljše zagotovili v dodatnih kvalifikacijah, kjer so kot drugoligaški podprvaki zadali boleč udarec Gorici, predzadnjeuvrščenemu prvoligašu in mu prizadejali prvi izpad v bogati klubski karieri v obdobju samostojne Slovenije.

Razdrh po šestih letih spet del 1. SNL

Prvoligaške izkušnje je nabiral že kot trener ljubljanske Olimpije. Foto: Vid Ponikvar Tabor si je odločilno prednost priigral na prvi tekmi, ko je na domačih tleh zmagal z 2:1, v nedeljo pa je zadržal mrežo nedotaknjeno (0:0) in proslavljal velikanski podvig. "V sezono smo vstopili zelo ambiciozno, kar je nosilo tudi določen pritisk. Fantje so bili karakterni, po dveh tekmah smo zasluženo izločili Gorico. Ne bom rekel, da smo pripravljeni na prvo ligo. Daleč od tega. Od jutrišnjega dne naprej bo treba začeti delati, a se veselimo prve lige," je po sladkem remiju v mestu vrtnic povedal Andrej Razdrh.

Prvoligaško tekmovanje dobro pozna, saj je pred leti vodil ljubljansko Olimpijo in z njo sprva dosegal zelo dobre rezultate, nato pa je leta 2013 po nizu manj uspešnih predstav zapustil vroči stolček in ga prepustil Srbu Miloradu Kosanoviću. Šest let pozneje se vrača v prvo ligo, tokrat kot strateg Tabora.

Tabor je v drugi ligi zaostal le za ljubljanskim Bravom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Na prvem sestanku v klubu mi je bilo rečeno, da hoče klub v prvo ligo in da se je zaradi tega odločil prav zame. Pred tem sem javno izjavil, da je moj osebni izziv pripeljati ekipo v prvo ligo. Če ne že v prvem letu, pa pozneje. Izkazalo se je, da se nismo ustrašili teh dveh tekem in nam je popolnoma zasluženo uspelo že v prvem letu," se je 42-letni strateg razveselil uspeha češnjic, ki so iz prve lige pahnile Gorico, to pa je prvi izpad vrtnic po 28 letih, odkar sodelujejo v elitni slovenski ligi.

Devet slovenskih trenerjev in ...? Razdrh se bo v prvi ligi pridružil stanovskim kolegom Darku Milaniču, Safetu Hadžiću, Simonu Rožmanu, Anteju Šimundži, Dušanu Kosiću, Almirju Sulejmanoviću, Dejanu Dončiću in Dejanu Grabiću. Na delu bo torej devet slovenskih strategov, kar je dokaj redek prizor, Aluminij pa po odhodu Oliverja Bogatinova še izbira novega trenerja.

Neverjetna energija v klubu

O napredovanje Tabora je rade volje pred mikrofonom Planet TV spregovoril tudi direktor Davor Škerjanc. Še v začetku sezone je pomagal klubu tudi kot igralec, nato pa se osredotočil na delo v pisarni. "Za ta dan smo živeli že tri leta, ko smo začeli naš projekt. To so bile naše sanje. Zdaj so se uresničile. Absolutno smo zadovoljni s tem dosežkom, nikakor pa to za nas ni presenečenje. Za razliko od javnosti," je poudaril 33-letni direktor novopečenega prvoligaša, ponosen na evforijo, ki jo je ustvarilo napredovanje Tabora v mesto ob slovensko-italijanski meji.

Davor Škerjanc o napredovanju Tabora:

"Energija v klubu je neverjetna. V Novi Gorici smo imeli veliko bučnih podpornikov. To je velik pokazatelj, da delamo prav. Okrog našega kluba se ustvarja pozitivnost. Mislim, da nam je ta uspeh privoščila tudi slovenska javnost," je dodal Škerjanc, ki ga zdaj čaka pospešeno delo, saj se bo prvoligaška sezona začela že prihodnji mesec.