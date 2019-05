Bogatinov uradno zapušča Aluminij, zadnjo zahvalo namenja duši kluba

"Nogometni klub Aluminij Kidričevo se trenerju članske selekcije Oliverju Bogatinovu zahvaljuje za eno in polletno sodelovanje. V tem času je prva ekipa Aluminija nastopila na finalu in polfinalu pokala Slovenije ter postala stabilen prvoligaš s poudarkom na razvoju mladih nogometašev. Poleg osvojenih moštvenih in razvojnih ciljev je delo z rdeče-belo ekipo Oliverju Bogatinovu prineslo naslov trener leta," so sporočili iz Kidričevega.

Šumari so sezono 2018/19 zaključili z zmago proti Olimpiji. Na domačem igrišču so si priborili vse točke in zasedli šesto mesto, kar je najboljša končna uvrstitev kidričevskega nogometnega kluba v prvoligaškem tekmovanju.

Zadnjo zahvalo je namenil duši kluba

Toni Pernat (levo) je tako po sezoni 2015/16 z rok tedanjega predsednika NZS Aleksandra Čeferina prejel priznanje za drugoligaškega podprvaka. Foto: Vid Ponikvar Bogatinov je ob prenehanju sodelovanja izrazil zahvalo za izkazano zaupanje: "Ponosen sem, da sem deloval v klubu z več kot 70-letno tradicijo. Zahvaljujem se Zvonku Jevšovarju, Miranu Lipovcu in Marku Drobniču za podporo pri trenerskemu delu ter timskemu reševanju vsakodnevnih in strateških vprašanj. Dosegli in presegli smo zastavljene cilje tako iz rezultatskega kot razvojnega vidika, saj smo ustvarili pogoje za mednarodne prestope in vpoklice v reprezentančne selekcije, poleg tega pa je v letu in pol v prvi ligi debitiralo dvanajst igralcev. To daje zelo močno podlago za nadgradnjo dosedanjega dela v prihodnosti."

Aluminij je končal sezono na šestem mestu in v polfinalu pokala Slovenije, kjer ga je izločil poznejši zmagovalec Olimpija. Foto: Morgan Kristan/Sportida

"Zahvaljujem se igralcem za profesionalen odnos na treningih in tekmah, saj so oni bistvo in osnova nogometne igre, brez katerih se ob zmagah ne bi veselili in ob porazih žalostili. Zahvaljujem se strokovnemu timu za vsakodnevno odrekanje ter strokovno podporo na in izven nogometnih igrišč. Zadnja zahvala pa je namenjena duši kluba Toniju Pernatu, ki je prisoten povsod v klubu in vedno na razpolago štiriindvajset ur na dan in sedem dni na teden."