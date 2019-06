V ZDA odmeva mojstrovina napadalca Domžal #video

Večina nogometašev Prve lige Telekom Slovenije si je lahko po koncu sezone privoščila nekajtedenski premor. Izjema so tisti, ki so prejeli reprezentančne vpoklice. Morali so pozabiti na počitek in se pridružiti soigralcem. Med njimi je tudi Shamar Nicholson. Dvaindvajsetletni Jamajčan se je razveselil vpoklica, saj čaka Reggae Boyz že čez dober teden reprezentančni vrhunec, sodelovanje na Zlatem pokalu. Jamajčani na največjem tekmovanju v Severni, Srednji Ameriki in na Karibih branijo drugo mesto. Leta 2017 so bili podprvaki, v finalu pa izgubili proti ZDA.

Atraktiven zadetek Shamarja Nicholsona proti ZDA:

V noči na četrtek po slovenskem času so gostovali prav pri Američanih in poskrbeli za dobro voljo. Na stadionu Audi Field v Washingtonu so zmagali z 1:0, odločilen gol za zmago pa je prispeval prav napadalec Domžal. Nicholson je odigral peto tekmo za člansko izbrano vrsto in dočakal strelski prvenec. In to kakšnega!

Veselje strelca zmagovitega zadetka na stadionu Audi Field v Washingtonu. Foto: Guliver/Getty Images

V igro je vstopil v 55. minuti, ko je bil rezultat še 0:0, nato pa pet minut pozneje z izjemnim strelom z razdalje premagal vratarja ZDA. To je bil edini zadetek na srečanju, sreči Nicholsona, s 13 zadetki najboljšega strelca Domžal v nedavno končani sezoni 2018/19, pa ni bilo videti konca. Jamajka je premagala ZDA šele tretjič v 26 medsebojnih nastopih, prvič po letu 2015, ko je presenetila Američane v polfinalu Zlatega pokala CONCACAF, in šele drugič na ameriških tleh.