Zveneča okrepitev znak, da bodo Domžale napadle Maribor?

"Verjamem, da lahko sestavimo ekipo, ki bo konkurenčna za prvi dve mesti v slovenskem prvenstvu in bo lahko nekaj postorila tudi v Evropi," pravi zveneča okrepitev Domžal, izkušeni nogometni legionar in nekdanji dolgoletni reprezentant Slovenije Branko Ilić, ki se je v mesto ob Kamniški Bistrici po 12 letih vrnil predvsem na željo trenerja Simona Rožmana.

Ker nikoli ni izstopal niti na igrišču in še veliko manj ob njem, v slovenskem nogometu ne uživa statusa, ki bi si ga zaslužil. Tudi zdaj, ko se je vrnil v Domžale kot velika okrepitev, se je temu marsikdo posmehoval, a pogled na nogometno pot Ljubljančana razkriva, da bi moral biti prav to.

Bogata nogometna pot, na katero bi bil ponosen vsak

V dresu Betisa v dvoboju s pred kratkim tragično preminulim Josejem Antoniom Reyesom, takratnim zvezdnikom Real Madrida. Foto: Reuters Od začetka leta 2007, ko je z Domžalami osvojil prvenstveno lovoriko in potem za milijon in pol evrov prestopil v Betis iz Seville, je tlakoval spoštovanja vredno nogometno pot. V Andaluziji se je meril z Ronaldinhom, Lionelom Messijem, Xavijem Hernandezom, Andresom Iniesto, Davidom Beckhamom, Sergiom Ramosom, Fabiom Cannavarom in preostalimi takratnimi zvezdniki španske la lige.

Po dveh letih se je preselil v močno rusko premier ligo in v njej najprej igral za FC Moskvo, potem pa še dve leti za moskovsko Lokomotivo. Sledilo je enoletno obdobje pri enem izmed največjih ciprskih klubov Anorthosisu, pa potem eno leto pri enem takšnih, ki podoben status uživajo v Izraelu, Hapoelu Tel Avivu. Pri obeh je igral redno.

Tako kot pozneje tudi pri beograjskem Partizanu, s katerim je postal srbski prvak, Urawi Red Diamonds na Japonskem, kjer se je veselil pokalne lovorike, in v Kazahstanu pri Astani, s katero je bil spet prvak in na stara leta zaigral tudi v ligi prvakov.

Sledili sta dve leti pri Olimpiji, ki jo je lani kot kapetan popeljal do dvojne lovorike, potem pa čez noč izpadel iz cirkusa Milana Mandarića in se za pol leta preselil na Dansko, kjer se z Vejlejem ni izšlo najbolje. Zdaj je končal dolgoletno nogometno popotovanje in se vrnil tja, kjer se je vse skupaj začelo.

V dresu Domžal je pred 12 leti odigral 69 tekem v vseh tekmovanjih. Foto: Vid Ponikvar

Želja je še vedno ista, kot je bila pred 12 leti

"Dolgo je tega, kar sem odšel, zdaj sem se vrnil. Vesel sem, da je tako. Vrnil sem se predvsem zaradi tega, ker je trener pokazal veliko željo, da me pripelje v klub, in mi dal vedeti, da me potrebuje. Ni se bilo težko odločiti, zgodilo se je hitro. Tukaj sem tudi zaradi tega, ker se počutim dobro. Sem zdrav, v karieri nisem imel veliko poškodb. Zdaj je vse na meni. Imam veliko za sabo, a moji cilji so isti, kot so bili pred 12 leti," je novinarju Planet TV povedal Branko Ilić, ki je z Domžalami leta 2007 pod vodstvom Slaviše Stojanovića naslov slovenskega prvaka osvojil s kar 17 točkami prednosti pred najbližjim zasledovalcem.

"Želja je še vedno ista. Če se ne bi počutil dobro, ne bi prišel. Pred kratkim sem igral za Olimpijo in se počutil dobro, odigral sem večino tekem in ugotovil, da lahko nastopam v tem prvenstvu. Lahko pomagam mladim. Dokler bo tako in me bo kdo še hotel, bom igral. Prvi dan, ko bom videl, da ne gre, bom končal in mesto prepustil mlajšim," je dejal 36-letni branilec in povedal, da ima z Domžalami, ki so za zdaj ohranile vse nosilce igre, visoke cilje.

Verjame, da bodo sestavili konkurenčno ekipo

"Nisem človek, ki bi razmišljal daleč naprej, a vsi vedo, kako Domžale delujejo. V Evropi je vsak dodaten krog nagrada in tudi ogledalo za igralce, ki se želijo prebiti v tujino. To nas mora gnati naprej, a treba je iti iz treninga v trening. Iz tekme v tekmo," je Ljubljančan povedal najprej. "Upam, da bomo sestavili ekipo, ki bo konkurenčna za prvi dve mesti v prvenstvu in bo kaj lahko naredila tudi v Evropi," je zaključil dolgoletni reprezentant, ki je za Slovenijo odigral 64 tekem in z njo odpotoval tudi na svetovno prvenstvo 2010.

Domžalčani so bili v prvenstvu sicer v zadnjih petih letih štirikrat tretji, enkrat pa četrti.

Simon Rožman: Želeli smo ga že pozimi

O najnovejši okrepitvi Iliću je pred kamero Planet TV govoril tudi trener Domžal. "On je bil naša želja že v zimskem prestopnem roku. Želimo pridobiti stabilnost v zadnji vrsti. Želimo tudi izkušenejše in ne samo mlade fante. Take, ki imajo kaj pokazati. Zelo sem vesel, da je Branko motiviran. Prepričan sem, da lahko skupaj kaj naredimo," je povedal Simon Rožman, ki je s pripravami na novo sezono začel v ponedeljek.



Ob Iliću je novinec v ekipi še bosanski vezist, 24-letni Josip Čorluka, ki je prišel iz Širokega brijega.