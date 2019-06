Domžalčani zadržali pomembna člena napada

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri NK Domžale bodo tudi v prihodnje lahko računali na pomembna člana napada Slobodana Vuka in Mateja Podlogarja, ki sta sodelovanja podaljšala za eno sezono.

"Po koncu lanske sezone sem se pogovoril tako s trenerjem Simonom Rožmanom kot s športnim direktorjem Matejem Oražmom. Skupaj smo prišli do dogovora, da bi bilo podaljšanje pogodbe zame najbolj optimalna poteza. Oba sta povedala, da sta bila z mojimi igrami zadovoljna. Nova pogodba zame pomeni nagrado in potrdilo, da sem na pravi poti, zato bom tudi v prihajajoči sezoni na igrišču skušal dati vse od sebe," je po podpisu pogodbe za uradno spletno stran kluba dejal strelec sedmih zadetkov Vuk.

"Po nekaj letih spet izjemno uživam v nogometu. Vem, da imam v Domžalah izjemne pogoje za napredek in tu se tudi odlično počutim," ob podaljšanju sodelovanja pravi Matej Podlogar. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Po nekaj letih spet uživa

Tudi Podlogar je zvestobo Domžalam obljubil še za eno sezono. "Po nekaj letih spet izjemno uživam v nogometu. Vem, da imam v Domžalah izjemne pogoje za napredek in tu se tudi odlično počutim. Moštvo se med seboj res dobro razume, smo prava ekipa, kar tudi pripomore k dobremu počutju. K slednjemu pa so v spomladanskem delu lanske sezone doprinesle tudi naše dobre predstave, kar je tudi eden izmed razlogov, da sem se odločil za podaljšanje. Komaj čakam, da upravičim zaupanje in se z ekipo znova začnemo boriti za najvišja mesta, kar bo tudi v prihodnji sezoni naš cilj," je povedal 29-letnik, ki je v zadnji sezoni petkrat zatresel mrežo nasprotnikov.

