Srebrniču bo v poplavi nekdanjih prvoligašev zaigralo srce

V Prvi ligi Telekom Slovenije se bodo za prvoligaške točke v sezoni 2019/20 potegovali Maribor, Olimpija, Domžale, Mura, Celje, Aluminij, Rudar, Triglav, Tabor Sežana in Bravo, v drugi najmočnejši ligi (2. SNL) pa bo podobno kot v prejšnji sezoni nastopalo 16 predstavnikov. Med njimi ne bo manjkalo klubov, ki se lahko pohvalijo z izkušnjami iz 1. SNL. Takšnih je kar 11, kot zadnja sta se drugoligaški druščini pridružila Koper in Dravograd.

V 2. SNL bodo v sezoni 2019/20 nastopili: Beltinci, Bilje, Brda, Brežice, Dob, Drava, Dravograd, Fužinar, Gorica, Jadran Dekani, Koper, Krka, Krško, Nafta, Radomlje in Rogaška.

Primorska poslastica: Koper proti Gorici

V nedeljo so se končale dodatne kvalifikacije za preboj v drugo ligo. V kvalifikacijah za popolnitev 2. SNL se je smejalo navijačem Kopra in Dravograda. Primorci se ekspresno vračajo proti prvi ligi, ki so jo morali zaradi finančnih težav prisilno zapustiti leta 2017. Po četrti ligi so bili najboljši še v tretji ligi, kjer so si kot zmagovalci skupine zahod zagotovili nastop v dodatnih kvalifikacijah. Žreb jim je za tekmece dodelil nogometaše Grada, najboljše v tretjeligaški skupini vzhod.

Koprčani, ki ne skrivajo visokih ambicij, so povsem zasenčili Prekmurce. Dvakrat so zmagali s 4:0 in se zlahka uvrstili v drugo ligo. Izbranci Mirana Srebrniča bodo poskušali nadaljevati zmagovalni ritem tudi v sezoni 2019/20, kjer pa jih bo čakalo kar nekaj zelo kakovostnih tekmecev. Med njimi izstopa Gorica, ki je prvič, odkar je Slovenija samostojna država, izpadla iz prve lige. Vrtnice se bodo poskušale takoj vrniti med elito, na poti do nje pa se bodo srečale tudi z dolgoletnimi primorskimi rivali, ki jih vodi legendarni branilec (in nekdanji trener) Srebrnič. Primorski obračuni bodo torej nabiti s čustvi.

Koroška dobila drugoligaški derbi

Poleg Kopra se je v drugo ligo uvrstil tudi Dravograd. Korošci, ki so v sezoni 2018/19 navdušili tudi z rezultati v mlajših kategorijah, so se kot zmagovalci tretjeligaške skupine sever uvrstili v dodatne kvalifikacije, žreb pa jim je dodelil tekmeca iz Gorenjske. Bled, najboljši klub tretjeligaške skupine center, je bil neuspešen v play-offu že lani. Tudi tokrat je bil zelo blizu napredovanja, a je bil usoden poraz na prvi tekmi na Koroškem (1:2).

Povratno srečanje na Gorenjskem se je končalo brez zadetkov (0:0), tako da se je v drugo ligo prebil Dravograd, pri katerem nastopa tudi nekdanji reprezentant Nejc Pečnik. Koroška bo imela tako v novi sezoni dva predstavnika, tako da se obeta koroški drugoligaški derbi med Dravogradom in Fužinarjem.

Tretja liga prinaša novost

Druga liga bo tako v prihodnji sezoni bogatejša za kopico znanih in kakovostnih imen, kar bo tekmovanju, v katerem prihaja do izraza zlasti delo z mladimi, podalo še dodatno zanimivost. Kar 11 izmed 16 drugoligašev je že igralo na najvišji klubski ravni! V prvi ligi niso nikdar zaigrali le Bilje, Brda, Brežice, Dob in Fužinar.

Ljubljana je ostala brez drugoligaša. Prvak Bravo bo igral v prvi ligi, Ilirija 1911 pa je izpadla v tretjo ligo. Foto: Vid Ponikvar

Drugo ligo sta zapustila Ilirija, tako da bo Ljubljana v novi sezoni brez svojega predstavnika v omenjenem tekmovanju, in obubožani Ankaran.

Tretja liga se je s sezono 2018/19 poslovila od dozdajšnjega tekmovalnega modela. Štiri tekmovalne skupine se poslavljajo, od nove sezone bosta v veljavi le še dve. Zahod in vzhod. Vsaka bo štela 14 predstavnikov, tako da se bo število tretjeligašev z 38 skrčilo na 28. Končni sestavi tretjeligaških lig bosta znani v prihodnjih tednih.