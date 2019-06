Šimundža upa, da so se psihično spočili, evropsko poletje vse bližje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Murski Soboti se pospešeno pripravljajo na Murino evropsko nogometno poletje. Dela na štadionu so v zadnjih dneh sicer nekoliko zastala. Ko so podprli stavbo ob gostujoči tribuni, so namreč našli neeksplodirano mino iz druge svetovne vojne. Kljub temu varovanci Anteja Šimundže že trenirajo na vso moč.

Da bo Fazanerija primerna za evropske tekme, bo dobila nove sedeže, več mest za novinarje, nove stolpe za snemanje, pokrili in povečali bodo gostujočo tribuno. Da bi lahko doma igrali tudi morebiten tretji predkrog lige Evropa, morajo stadion povečati na 4.500 sedišč, torej za dobrih 700. Zagnani pa so tudi že nogometaši.

Pomemben je bil psihični počitek

Dva tedna zatem, ko so si z remijem proti Celju zagotovili četrto mesto v prvi ligi in s tem kvalifikacije za ligo Evropa, so se črno-beli vrnili v Fazanerijo, kjer že pridno trenirajo.

"Hitro smo se morali vrniti. Novo delo nas že čaka, tako da smo se že začeli potiti. Na vroče vreme smo zdaj že navajeni," pravi kapetan Alen Kozar, glavni trener Ante Šimundža pa dodaja: "Najbolj pomembno je, da se predvsem psihično odpočiješ, da prideš mentalno pripravljen na priprave, saj je to najtežji del našega posla."

Ostajajo osredotočeni na domače prvenstvo

Fantje so pokazali pravo mero ambicioznosti, pripravljenosti za žrtvovanje, pove trener. Seveda za Evropo, Trenira tudi vratar Obradović, čeprav še z mavcem na zlomljeni roki. "Zelo pomembno je, da ostanemo osredotočeni na svoj primarni cilj. To je prvenstvo. Kako in kaj glede kadrovanja, bomo še videli, kar zadeva cilje. Če tekmuješ na treh frontah, pomeni, da si uspešen," razmišlja Šimundža.

Prihodnji teden bodo dobili prvega evropskega tekmeca

Ta je ostal brez branilca Peričića, na preizkušnji pa sta Hrvata. "Z nami bosta še nekaj dni, kako in kaj, pa se bomo odločili v prihodnosti. Seveda pa bo, kar zadeva kader, kaj odvisno od kakšnega odhoda, če se bo zgodil, bomo potem potegnili potezo."

"Stadion bo tako ali tako verjetno poln. Morda nekoga malo težjega. Če smo že v Evropi, zakaj tudi ne," pravi kapetan Alen Kozar. Foto: Mario Horvat/Sportida

Po informacijah Planet TV to ne bo Vršić, ki naj bi odšel v Koper. Lorbek, Šušnjara in Sirk pa so tisti, ki bi za odškodnino lahko zapustili Fazanerijo.

Prvega evropskega tekmeca bodo dobili naslednji teden. Bi raje lažjega ali bolj zvenečega? "Stadion bo tako ali tako verjetno poln. Morda nekoga malo težjega. Če smo že v Evropi, zakaj tudi ne."

Zahtevni bodo tudi tekmeci na pripravah: Ferencvaroš, Zrinjski Mostar in morda tudi Dinamo Zagreb.

