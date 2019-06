Aluminij ima trenerja. V Kidričevo se vrača hrvaški strokovnjak Grubor.

Slobodan Grubor je v sredo z ekipo že opravil prvi trening, na katerem se je zbralo 25 nogometašev.

"Vesel sem, da se ponovno vračam v Kidričevo, saj je to potrditev, da sem pustil dober pečat. Moja prednost je, da že poznam tukajšnje ljudi in okolje, v katerem sem se počutil dobro, ter delovanje kluba, ki se je v tem času organizacijsko nadgradil. Želim nadaljevati s filozofijo kluba in dvigniti ekipo na višji nivo. Čaka nas veliko trdega dela za prihodnost in verjamem, da bo naše sodelovanje dobro, kot je bilo že takrat," je ob ponovnem prevzemu vajeti povedal 50-letni strokovnjak.

