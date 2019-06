Manj kot dva tedna po tem, ko so odigrali zadnjo tekmo, so Mariborčani danes začeli priprave na novo sezono, v kateri bodo spet naskakovali ligo prvakov. Trener Darko Milanič je pozdravil štiri okrepitve, med njimi seveda tudi donedavnega zvezdnika Olimpije Roka Kronavetra.

Tako kot vedno so se dan pred tem dobili na skupni večerji, že jutro za tem pa si nadeli klubsko opremo in se prvič potili na zelenici ob štadionu Ljudski vrt. Mariborčani, ki so v prejšnji sezoni osvojili 15. prvenstveno lovoriko in sezono končali s porazom v finalu pokalnega tekmovanja proti Olimpiji, so opravili prvi trening pred začetkom sezone 2019/20.

Kakšne so dozdajšnje kadrovske spremembe, s katerimi se je pozabaval športni direktor Zlatko Zahović? Zraven ni več Dareta Vršiča, Denisa Šmeja in Sunnyja Omoregieja, ki so jim iztekle pogodbe, prav tako seveda tam ni bilo niti Marka Šulerja, ki je končal nogometno pot, in Jana Mlakarja, ki bo priprave na novo sezono začel pri članu angleške premier lige Brightonu.

Tokrat na treningu ni bilo niti najboljšega strelca Luke Zahovića, a ne zaradi tega, ker bi odšel drugam (čeprav bi se to prav lahko zgodilo), ampak seveda zaradi reprezentančnih obveznosti, ki jih je imel. Prav tako to velja za prvega vratarja Kenana Pirića, ki je bil v zadnjem tednu v akciji z reprezentanco Bosne in Hercegovine. Oba se bosta ekipi priključila pozneje.

Tri okrepitve, v središču pozornosti je bila predvsem ena

Na prvem treningu pred začetkom nove sezone je bilo tako 28 nogometašev, med njimi tudi vse štiri dozdajšnje okrepitve. Donedavni branilec Mure Špiro Peričić, nekdanji član Gorice, vezist Andrej Kotnik, najboljši posameznik pretekle sezone Prve lige Telekom Slovenije Rudi Požeg Vancaš, ki je prišel iz Celja, in seveda tudi prvi zvezdnik Olimpije v zadnjih dveh letih Rok Kronaveter, ki je v zadnjih dneh precej razburkal strasti s prestopom v vrste večnega tekmeca. Pogled najbolj zagrizenih navijačev Olimpije, ki ji je z goloma neposredno prinesel dva naslova državnega prvaka, na svojega donedavnega junaka v vijoličasti opremi je prav gotovo vsaj malce boleč …

Darko Milanič: Takoj bomo zagrabili za delo

"Zmeraj zmanjka kakšen dan za počitek, ne glede na to, kako dolg je premor. Prepričan sem, da so fantje dobro izkoristili proste dni, se odpočili, zdaj pa mora prevladati velika ambicija pred to novo sezono, ki nas čaka. Pred nami so izjemni izzivi, začenjamo novo zgodbo, v kateri je tokrat nekaj več novih, pomembnih okrepitev. Tako da gremo naprej z novim zagonom, polni ambicij," je medije ob začetku priprav nagovoril Darko Milanič.

"Kratko predsezono bomo poskušali opraviti na najboljši način. Pravzaprav ne bodo klasične priprave, ampak kratke, zasnovane za najboljšo podobo pred novimi izzivi in da bomo ostali v visokem tekmovalnem ritmu do decembra. Hitro se moramo postaviti v novo zgodbo, ustrezno izkoristiti te štiri skupne tedne. Skozi tekme, ki nas čakajo, bo treba najti optimalen način igre, optimalno enajsterico. Posvetili se bomo vsakemu posamezniku in vmes zadeve, ki jih je treba popraviti, reševali iz treninga v trening, iz tekme v tekmo. Motiv je velik, ambicij dovolj in takoj bomo zagrabili za delo," je še povedal trener Maribora, ki ima že natančno izdelan načrt priprav in tudi pripravljalnih tekem, ki jih bodo slovenski prvaki odigrali do začetka sezone.

Fotogalerija s prvega treninga Maribora (foto Matjaž Vertuš):

Dogovorjene prijateljske tekme NK Maribor:

15. junij - ND Mozirje

19. junij - FC Akhmat Grozny (Rusija)

22. junij - KS Cracovia (Poljska)

26. junij - Dravinja

29. junij - AFC Hermannstadt (Avstrija)

3. julij - nasprotnik bo potrjen pozneje