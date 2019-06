Italijani ponujajo milijone za Zahovića, Maribor pred rekordom

Čeprav je od konca sezone Prve lige Telekom Slovenije minilo le nekaj tednov, so kar trije izmed osmih najboljših strelcev že zamenjali klube. Pri vseh je imel prste vmes državni prvak Maribor.

Iz Olimpije je s prostimi papirji prišel Rok Kronaveter (17 zadetkov), iz Celja za odškodnino, ki je Maribor ni javno razkrival, Rudi Požeg Vancaš (14), v Anglijo pa se je dokončno preselil Jan Mlakar (13), ki je spomladanski del v Prvi ligi Telekom Slovenije odigral kot posojeni napadalec angleškega premierligaša Brighton & Hove Albion. To pa še zdaleč ni vse, kar se tiče poletne zgodbe najboljših strelcev in mariborskega kluba. Prestopni rok bi lahko v kratkem poskrbel za nove spremembe.

Lecce se je ogrel za Zahovića

Pri Lecceju že nastopa Žan Majer, ki bi lahko v kratkem podaljšal sodelovanje do leta 2022. Tako se je v serie B potegoval za žogo z Makedoncem Ilijo Nestorovskim (Palermo). Foto: Guliver/Getty Images Na naslov NK Maribor je tako pred dnevi prispela konkretna ponudba iz Italije, ki je v zadnjem desetletju v Ljudskem vrtu našla že kar nekaj okrepitev (Josip Iličić, Armin Bačinović in Siniša Andjelković v Palermo, Žan Celar v Romo, Jean-Claude Billong v Benevento, Agim Ibraimi v Cagliari, Gregor Bajde v Novaro ...).

Tokrat se je oglasil novopečeni prvoligaš Lecce. Rumeno-rdeči so navdušili v serie B in si z drugim mestom priigrali neposredno vrnitev med elito. Nekdanji klub Sebastjana Cimirotića, za katerega igra tudi Mariborčan Žan Majer, ki se s slovensko reprezentanco pripravlja na gostovanji v Celovcu in Rigi, se želi okrepiti. Kar se tiče Majerja, razmišlja o podaljšanju pogodbe vsaj do leta 2022, na seznamu želja pa je po poročanju italijanskih medijev z velikimi črkami izpisano ime prvega strelca slovenskega prvenstva, Luke Zahovića.

Postal bi mariborski rekorder

Luka Zahović se pripravlja na petkovo kvalifikacijsko tekmo za EP 2020 proti Avstriji. Foto: Vid Ponikvar Mladi napadalec, rojen na Portugalskem, ki bo jeseni dopolnil 24 let, se je tako znašel pred veliko odločitvijo. Maribor bi lahko za najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije, prestižen naslov je osvojil kar dvakrat zapored, iztržil vsaj tri milijone evrov. Toliko za slovenskega reprezentanca po poročanju Tutto Mercato Web ponuja Lecce.

Če bosta kluba našla skupen jezik, bo Zahović, ki je letos postal prvič očka, poskrbel za enega največjih prestopov v zgodovini Prve lige Telekom Slovenije. Za zdaj je mariborski rekorder Mlakar, za katerega je Brighton pozimi odštel tri milijone evrov, a je morala polovica zneska na račun Fiorentine. Če bo odšel še Zahović, bo Maribor čez noč ostal brez vodilnega napadalnega dvojca, s katerim je na sončni strani Alp spravljal v obup obrambe tekmecev.

V domovini tulipanov se ni naigral

V zadnjih treh sezonah je v 1. SNL dosegel kar 51 zadetkov. Foto: Vid Ponikvar Zahović si želi izleta v tujino, dokazovanja v močnejšem okolju kot je 1. SNL, a je vprašanje, za kakšno ceno. V Sloveniji je ujel strelsko formo (51 zadetkov v treh sezonah), ki ga ni pahnila le na vrh najboljših strelcev, ampak mu odprla tudi vrata članske izbrane vrste. Ko je prvič zapustil Maribor, je še kot skoraj golobradi mladenič izbral ponudbo Heereveena, a se na Nizozemskem ni naigral. Še več, ostal je na stranskem tiru, tekmovalno formo pa obudil šele kot posojen nogometaš nizozemskega prvoligaša v dresu vijolic.

Pozneje se je vrnil v mesto ob Dravi, priznal, da je storil napako s prehitro selitvijo v tujino, in postal prvoligaški kralj strelcev. Dvakrat zapored, kar je dosežek, ki ga je v zgodovini 1. SNL dosegel le še legendarni Štefan Škaper. Še v 20. stoletju.