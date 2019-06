Mariborčani bodo segli v žep in zaigrali ob odsotnosti Viol

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je po zadnjem večnem derbiju državnega prvenstva med Mariborom in Olimpijo izrekel kazni obema kluboma. Zaradi navijaških izgredov so Mariborčani ostali brez 15.000 evrov, eno domačo tekmo v sezoni 2019/20 bodo morali odigrati brez navijaške skupine Viole. Ljubljančani bodo morali plačati 3850 evrov.

Disciplinski sodnik Simon Rogelj je Maribor kaznoval zaradi številnih kršitev domačih navijačev na tekmi, ki so jo vijoličasti izgubili s kar 0:3. Na seznamu nešportnih in neprimernih dejanj so izražanje nasilja in nestrpnosti, skrajno žaljivo skandiranje, množično prižiganje bakel na tribuni in večkratno metanje bakel na igralno površino, ob koncu tekme tudi v smeri igralcev in strokovnega vodstva.

Samo dogajanje na tribunah je takrat razburilo tudi vodilne v mariborskem klubu, saj je na igrišče priletela bakla, domnevno namenjena trenerju Darku Milaniču in športnemu direktorju Zlatku Zahoviču. V klubu so sicer to dejanje pripisali posamezniku oz. posameznikom z vzhodne tribune stadiona Ljudski vrt, ne pa navijačem iz organizirane skupine Viol, ki so na južni tribuni.

Ob vseh naštetih kršitvah je Rogelj pri določanju kazni za Maribor upošteval tudi predkaznovanost kluba, so sporočili z NZS.

Kazen tudi Olimpiji

Olimpijini navijači so se medtem na tekmi 32. kroga nešportno in neprimerno vedli, izražali nestrpnost, žaljivo skandirali nasprotni ekipi in njenim navijačem, prižigali bakle na tribuni in jih metali na igralno površino, ob tem so prekinili tekmo. Rogelj je tudi v tem primeru upošteval predkaznovanost.

Visoki kazni sta Maribor in Olimpija dobila tudi po finalni tekmi pokala Slovenije. Maribor je plačal kazen v višini 14.650, Olimpija pa 8200 evrov.

Preberite še: